Primul laptop din lume cântărea 11 kilograme și avea un ecran de cinci inci. În aprilie 1981, sala de conferințe West Coast Computer Faire din San Francisco era aglomerată cu pasionați de bricolaj, ingineri și curioși. Cu toate acestea, pe fundalul unor cutii bej pentru birouri, se afla un dispozitiv care îi obliga pe vizitatori să se oprească și să se holbeze. Era un computer portabil, scrie sursa citată.

Chiar dacă revista Time spunea că arăta mai mult ca „o combinație între un radio de campanie din al Doilea Război Mondial și un panou de bord micșorat al unui DC-3” decât ca un PC de ultimă generație, oamenii erau tentați să se holbeze la el.

Acesta era Osborne 1, prezentat cu mândrie de creatorul Adam Osborne drept primul computer portabil din lume. Desigur, era portabil în sensul că avea dimensiunea unei valize mici și greutatea unui border collie adult. De asemenea, cutia de 11,5 kg nu avea baterie și necesita o priză la fiecare oprire, dar permitea reporterilor să își trimită articolele din camera de hotel.

Unii vizitatori nu au fost impresionați. Micul ecran de cinci inci părea mai degrabă o jucărie decât un ecran serios, iar glume despre cuvântul „portabil” pluteau prin mulțime. Dar când au văzut prețul de 1.795 de dolari – și, mai important, software-ul inclus, în valoare de mii de dolari, au început să devină interesați.

În a doua zi a expoziției, standul Osborne Computer Corporation era plin de curioși. InfoWorld a relatat că „de departe, cea mai frecventă întrebare” de la târg era: „Ce părere aveți despre noul computer Osborne?”

Scepticismul s-a transformat în încântare, pe măsură ce s-a răspândit vestea că această mică bestie portabilă costa mai puțin două mii de dolari – o afacere surprinzătoare în 1981 – și venea la pachet cu software în valoare de aproape 1.500 de dolari.

Participanții care la început s-au amuzat de aspectul greoi al lui Osborne au început să dea din cap apreciativ. Revista BYTE a rezumat agitația, anunțând că „ va costa 1.795 de dolari și că este portabil”.

Utilitatea computerului era prin design. A fost construit pentru a fi suficient de rezistent pentru călătorii, cu o carcasă din plastic ABS. Osborne a susținut că era singurul computer care încăpea sub un scaun de avion. În realitate, invenția părea mai degrabă „transportabilă” decât portabilă, dar oferta a funcționat.

Deschideai panoul frontal, de fapt, tastatura detașabilă, și în interior se afla tubul catodic monocrom de cinci inci (cunoscut sub numele de CRT), flancat de două unități de dischetă de 5 1/4 inci. Tastatura se fixa la locul ei odată cu capacul, așa încât, când era închisă, totul era autonom.

Ecranul putea afișa 52 de caractere pe linie pe 24 de rânduri de text. Era înghesuit, dar se putea conecta un monitor extern pentru o vizualizare standard pe 80 de coloane. Dischetele, cu o singură față și densitate unică, stocau 90 KB fiecare. Suficient pentru câteva fișiere modeste sau un program mic.

Adevărata magie nu era forma. Era software-ul. Din cutie primeai sistemul de operare CP/M 2.2, WordStar (cel mai popular procesor de text al vremii sale), SuperCalc (foaia de calcul), MailMerge și ambele limbaje de programare Microsoft BASIC și CBASIC.

Unitățile ulterioare au inclus chiar și dBase II, principalul program de baze de date. Osborne a recunoscut deschis că performanța mașinii era „doar adecvată” și „nu cea mai rapidă”, dar nu acesta era scopul; era un birou complet, gata de utilizare, într-o cutie.

Atractivitatea portabilității era clară pentru anumite profesii. Jurnaliștii au fost printre primii care au îmbrățișat-o. James Fallows de la ”The Atlantic” și-a schimbat mașina de scris cu Osborne.

În 1982, reporterul David Kline a cărat un Osborne 1 (plus o baterie grea) în munții din Afganistan pentru a relata despre conflictul afgano-sovietic, folosindu-l pentru a scrie și a transmite informații in timp util de pe teren.

Pentru reporteri, Osborne 1 a fost o revoluție. Redacția lor devenise locul unde se aflau, fie că era o cameră de hotel, o junglă sau un câmp de luptă. Avocații îl cărau în sălile de judecată pentru a solicita documente și note de referință în timpul proceselor, iar contabilii foloseau SuperCalc pentru a calcula cifrele la fața locului pentru clienți.

Concurența era acerbă, iar până la sfârșitul anului 1982, Osborne lucra la succesori: Osborne Executive și un model mai mic, numit Vixen. În ianuarie 1983, Osborne a sugerat publicației Wall Street Journal că aceste mașini noi și mai bune vor apărea foarte curând.

Dealerii și clienții au înțeles sugestia – și au încetat să mai comande Osborne 1. De ce să cumperi un model care în curând va deveni o știre veche?

Modelul Executive a fost lansat în aprilie 1983 la prețul de 2.495 de dolari, cu un ecran mai mare, de șapte inci și câteva îmbunătățiri, dar încă rula CP/M. Standardul IBM PC prelua controlul, iar zecile de Osborne 1 nevândute erau îngrămădite în depozite. Osborne a redus prețurile, dar paguba era deja făcută.

Până în iunie 1983, InfoWorld detalia criza de lichidități a companiei. Sute de persoane au fost concediate, o fabrică din New Jersey a fost închisă, iar listarea la bursă planificată a fost anulată.

Pe 13 septembrie 1983, Osborne Computer a depus cererea de faliment. O fotografie cu Adam Osborne ascunzându-și fața cu o servietă, în timp ce părăsea clădirea, descria gustul amar al succesului primului laptop din lume.

„Efectul Osborne” a intrat în lexiconul afacerilor ca pericol al anunțării prea devreme a noilor produse. În realitate, prăbușirea a fost un amestec al acestei combinații dintre tehnologia învechită, concurența intensă și operațiunilor supraextinse.

O sursă din interior a remarcat ulterior că expansiunea meteorică a lui Osborne a fost alimentată de jonglarea comenzilor și cheltuielilor cu o marjă extrem de mică, iar susținătorii de capital de risc au făcut o greșeală ignorându-l pe Adam Osborne (înlocuindu-l ca președinte la începutul anului 1983 cu un director din industria alimentară), exact atunci când era cea mai mare nevoie de o conducere vizionară.