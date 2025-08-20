Proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați, susținut anterior de PSD și PNL în campania electorală, a fost respins în plenul Senatului cu o largă majoritate. Respingerea a avut un scop tehnic: pentru ca Guvernul condus de Ilie Bolojan să își poată asuma răspunderea pe un nou proiect legislativ în același domeniu, era necesar ca în Parlament să nu existe deja un proiect activ pe aceeași temă.

Această procedură este prevăzută de Constituție și presupune că Executivul își asumă conținutul legii fără votul direct al Parlamentului, dar cu posibilitatea ca aceasta să fie contestată prin moțiune de cenzură.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a explicat în plen că votul pentru respingere nu înseamnă abandonarea ideii de reformare a sistemului de pensii speciale. Din contră, el a criticat proiectul depus de coaliția de guvernare ca fiind „electoralist” și lipsit de consultare reală cu sistemul judiciar.

Potrivit lui, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, iar Consiliul Legislativ a semnalat lipsa măsurilor tranzitorii. USR susține că noul proiect al Guvernului ar fi fost discutat deja cu magistrații și că trebuie evitată suprapunerea de inițiative legislative.

„Votăm pentru respingerea unui proiect de a face această reformă. Ca să fim cât se poate de cinstiţi, a fost un proiect electoralist, ăsta e cuvântul, depus în timpul campaniei de prezidenţiale, un proiect care nu s-a bucurat nici de consultarea CSM-ului, nici de consultarea magistraţiilor, atunci, şi care are câteva vulnerabilităţi”, a spus Pălărie.

Senatoarea Nadia Cosmina Cerva (S.O.S România) a acuzat partidele din coaliție de ipocrizie și lipsă de coerență. Ea a amintit că aceiași lideri politici susțineau cu entuziasm proiectul în Camera Deputaților, în timp ce în Senat l-au respins fără o justificare serioasă.

Cerva a criticat lipsa unui raport motivat din partea Comisiei pentru Muncă, inclusiv ignorarea amendamentelor privind grefierii și alte categorii auxiliare din justiție. Potrivit ei, proiectul putea fi amendat, nu abandonat.

„E nevoie de acest proiect, avem nevoie ca de aer de acest proiect. Am citit toate stenogramele din Camera Deputaţilor şi am văzut cum se îngrămădeau toţi liderii acestor partide ale coaliţiei să promoveze acest proiect, să-l înainteze, să treacă repede. A fost votat într-o procedură nu urgentă, super urgentă. Acum la Senat, stau şi mă întreb ce s-a întâmplat. Bun, noi ştim ce s-a întâmplat, urmează să vină o ordonanţă, dar vă întreb, modalitatea asta de lucru, într-o Cameră, pe repede înainte, aceiaşi oameni, aceleaşi partide, să admită şi să spună că e nevoie de un proiect legislativ, ca apoi, în a doua cameră în Senat, aceleaşi partide să vină să spună respingem şi să dea un raport de respingere, nici măcar cu o banală motivare. Aş fi vrut, chiar dacă Comisia pentru Muncă s-a întrunit astăzi la ora 10, măcar două rânduri să motiveze şi cu privire la amendamentele respinse, care erau amendamente care ajutau cumva personalul auxiliar din justiţie, adică grefierii, dar şi pe fond să ne motiveze, să avem un raport motivate”, a precizat Cerva.

Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) a intervenit pentru a explica că procedura de asumare a răspunderii permite parlamentarilor să trimită amendamente către Guvern, iar acestea pot fi analizate înainte de prezentarea proiectului final.

El a sugerat că unii parlamentari critică artificial procedura, deși aceasta este una democratică. În același timp, a acuzat opoziția că nu dorește, de fapt, reforma pensiilor magistraților, susținând păstrarea unor „privilegii” precum pensionarea timpurie și pensii mai mari decât salariul.

„Procedura asumării a angajării răspundării presupune posibilitatea oricărui parlamentar să formuleze amendamente şi să le trimită guvernului. Va exista o dezbatere pe angajare, există o procedură democratică, asta este. (…) Deci una peste alta, eu înţeleg că cîrcotiţi … Veniţi şi spuneţi: Nu vrem să reglementăm pensiile magistraţilor, noi, partidul nostru, grupul din care facem parte, ne dorim ca magistraţii să rămână cu o pensie mai mare ca salariul şi să sr pensioneze la 47 de ani. Spuneţi asta, ca să audă românii”, a spus Fenechiu.

Senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a declarat că partidul său nu va participa la votul din Senat, motivând că procedura de asumare a răspunderii nu permite o dezbatere autentică.

El a criticat modul în care reforma pensiilor este impusă de Guvern, fără o consultare reală în Parlament, și a acuzat coaliția de abuz de putere.