Președintele Senatului, Mircea Abrudean, și-a exprimat încrederea că judecătorii Curții Constituționale vor lua o decizie corectă și favorabilă în cazul pachetului 2 de reforme, iar proiectele vor fi adoptate. El a menționat, citând specialiștii, că legile inițiate de Guvern sunt ”cât se poate de constituţionale” și a precizat ce va face premierul Ilie Bolojan după pronunțarea Curții.

Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă se așteaptă ca săptămâna viitoare CCR să respingă pachetul 2 și dacă amânarea deciziei are un rol psihologic, Abrudean a răspuns:

”Nu cred că a fost psihologică. Eu cred că e oarecum normal, ne-a obişnuit Curtea Constituțională să amâne anumite decizii importante din nevoia de timp suplimentar pentru analiză, studiu, pentru a delibera. Sunt totuşi nişte reforme esenţiale pentru societatea românească extrem de aşteptate de întreaga societate şi eu în general sunt optimist din fire şi cred că va fi o decizie corectă, pozitivă, aşteptată şi va trece. Pentru că din punctul meu de vedere, reformele au plecat bine de la guvern, proiectele de lege iniţiate de guvern sunt, din ceea ce spun specialiştii, nu sunt un specialist, dar spun alţii, cât se poate de constituţionale, că nu există elemente de neconstituţionalitate. Sigur urmează să confirme instanţa supremă în acest domeniu”.

Abrudean a explicat că nu vede elemente care ar putea duce la declararea acestor reforme ca fiind neconstituționale:.

”Până la urmă a fost procedura angajării răspunderii contestată de unii, dar absolut normală, constituţională şi extrem de utilizată şi în trecut. Au fost amendamente, pentru că asta presupune această procedură, nu presupune dezbateri în Parlament, dar presupune amendamente. Unele au fost luate în considerare de Guvern şi ulterior trecute. Deci nu văd elemente care ar duce la declararea neconstituţionale a acestor reforme importante. Urmează să vedem asta. Întreaga dezbatere şi speculaţiile care există în spaţiul public asupra deciziei Curţii, că va fi, că nu va fi, că presiuni, că amânări, nu cred că ne fac bine ca ţară în general şi din perspectiva credibilităţii externe. E o instituţie care trebuie să se pronunţe asupra unor reforme”.

Întrebat despre reacția premierului Ilie Bolojan dacă pachetul 2 de reforme nu va fi aprobat de CCR, Abrudean a afirmat:

”Domnul Bolojan e un om foarte serios şi foarte ferm. Dacă a spus un lucru, eu cred că se va ţine de ceea a spus. Sigur este decizia unilaterală a domniei sale. Eu sper să nu ajungem în această situaţie, pentru că România nu îşi permite să avem o astfel de situaţie. Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea necesară să facă aceste reforme. Nu cred că am vrea să ne întoarcem în altă postură, în care vine cineva de la zero să ia taurul de coarne şi să negocieze, să rezolve problema ţării. Eu cred că nu e cazul şi sper să nu ajungem la această situaţie”.

Referitor la legitimitatea premierului în cazul unei decizii nefavorabile a CCR, Abrudean a explicat:

”Sigur că va fi o problemă de legitimitate, aşa cum a spus-o foarte bine şi premierul. Înseamnă că nu mai prezint încrederea necesară, nu mai am legitimitatea necesară şi înseamnă că nu mai pot să fac reforme. De aceea şi discuţia despre demisie. Iar ideea de a rămâne un premier de formă nu există din punctul de vedere al acestui premier. Aşa cum ne-a obişnuit, omul vrea să facă treabă, sfinţeşte locul, pe unde a fost a făcut lucruri bune. Şi nu vorbim doar de Oradea, vorbim şi la Senat. A început o reformă, a promovat-o şi, până la urmă, şi-a dovedit efectele. Şi iată că efectele se văd inclusiv în buget, inclusiv în rectificarea bugetară în care am renunţat, am dat înapoi bugetului de stat 10 milioane de lei tocmai din această reformă. Acestea sunt efectele. Sigur economia, per total la bugetul anual va fi de vreo 18 milioane, dar acum pe această porţiune cât a rămas de la implementarea reformei este de 10 milioane de lei”, a mai declarat președintele Senatului.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat că actuala coaliție de guvernare va rezista ”până la termenul de expirare”, adică în 2028, și că va trece cu succes și de rotativa guvernamentală, în ciuda tensiunilor dintre partide. El a subliniat că nu consideră nimic deosebit în faptul că ”unii se mai supără” și critică deciziile luate în coaliție în spațiul public.

Întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cât va mai rezista actuala coaliție, Mircea Abrudean a afirmat: ”Eu cred că actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028, aşa zice acordul politic”.

Întrebat dacă guvernarea va trece și de schimbarea la șefia Executivului, când PSD va prelua conducerea prin rotativă, președintele Senatului a precizat: ”Trece şi de rotativă în ciuda tuturor discuţiilor, tensiunilor”.

Abrudean a recunoscut că tensiunile între partidele coaliției sunt vizibile în spațiul public, însă le consideră normale pentru o coaliție formată din patru formațiuni politice.

”Ele sunt oarecum normale pentru o coaliţie formată din patru partide, am avut tensiuni şi când erau doar din două partide, am fost parte a mai multor coaliţii în ultimii ani, deci nu văd nimic deosebit în faptul că se mai supără unii, mai ies în spaţiul public şi critică deciziile luate în coaliţie e oarecum normal, sigur că nu e tocmai sănătos pentru actul de guvernare pentru stabilitatea României”, a explicat el.

Președintele Senatului a mai subliniat că stabilitatea coaliției se reflectă în voturile din Parlament, unde majoritatea funcționează chiar și în fața moțiunilor de cenzură și a altor provocări legislative.

”Per total, coaliţia funcţionează, e una stabilă şi valabilitatea sau viabilitatea acestei coaliţii se vede la vot. Până la urmă am avut patru moţiuni de cenzură respinse categoric de coaliţie, am avut moţiuni simple respinse de coaliţie, deci coaliţia funcţionează cu bune şi rele, cu dezbateri intense, discuţii, asta este situaţia şi eu cred că va rezista până în 2028”, a afirmat Abrudean.

Potrivit liderului liberal, coaliția continuă să se mențină prin dialog și compromis, iar eventualele neînțelegeri sau critici publice nu amenință stabilitatea generală a guvernării.