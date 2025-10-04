Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunță trecerea în neființă a lui Florin Cârciumaru, primar în Târgu Jiu.

Victor Ponta notează că acesta a fost un primar extraordinar, un om de familie și un coleg de partid ”impecabil”.

Nu în ultimul rând, fostul șef al Guvernului mai spune despre regretatul Florin Cârciumaru că a fost un exemplu de caracter și de muncă. Victor Ponta, pe lângă mesajul de condoleanțe transmis familiei, a precizat că Florin Cârciumaru a fost și un ”sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie”.

”Florin Cârciumaru a fost un primar extraordinar pentru locuitorii din Târgu Jiu, un om de familie și un coleg de partid impecabil. Pentru mine, a fost un exemplu de caracter și de muncă, un sfătuitor înțelept în momente importante și un prieten la nevoie. Condoleanțe familiei și celor dragi. Dumnezeu să-l odihnească.”, anunță Victor Ponta pe Facebook.

Florin Cârciumaru, care a condus municipiul Târgu Jiu ca primar, s-a stins din viață la 69 de ani, în urma unei îndelungate suferințe.

În paginile istoriei administrației locale gorjene, Florin Cârciumaru se distinge drept cel mai longeviv primar, conducând Târgu Jiu neîntrerupt timp de șase mandate, între 2000 și 2016.

Pe lângă cariera sa locală, Cârciumaru și-a adus contribuția la nivel național, deținând funcția de senator și fiind implicat timp îndelungat în activitatea Partidului Social Democrat.

Rudele și cei dragi au anunțat că funeraliile lui vor avea loc în curând, în municipiul Târgu Jiu.

La vestea tristă, primarul în funcție al Târgu Jiului, Marcel Romanescu, a rostit câteva cuvinte de condoleanțe: