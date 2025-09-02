Victor Ponta: Niciun popor nu trebuie să fie obligat să plătească taxe și să respecte legi asupra cărora nu a fost consultat

Victor Ponta a afirmat că niciun popor nu ar trebui obligat să plătească taxe și să respecte legi fără a fi consultat. El a susținut că pachetele legislative adoptate recent nu au legitimitate, deoarece alegătorii nu au fost informați despre ele înainte de vot.

Fostul premier a amintit că, în campania electorală din 2024, principalele partide au promis scăderi de taxe, creșteri de pensii și mai multe fonduri pentru educație și sănătate, nu măsurile actuale.

Totodată, i-a criticat pe Sorin Grindeanu și Dominic Fritz, pe care i-a considerat uzurpatori ai voturilor oamenilor, întrucât nu erau lideri de partid.

„“Niciun popor nu trebuie să fie obligat să plătească taxe și să respecte legi asupra cărora nu a fost consultat”!

Pachetele 2, 3, 4 și câte or mai urma nu au absolut nicio legitimitate dată de votul popular, pentru că niciun alegător nu a fost informat că acestea vor fi adoptate! În campania electorală din 2024, PNL, PSD, USR și UDMR au promis scăderi de taxe, pensii mai mari, mai mulți bani pentru educație și sănătate – în niciun caz ceea ce avem acum! Iar Grindeanu și Fritz nici măcar nu erau lideri de partid – sunt niște simpli uzurpatori ai voturilor oamenilor”, a postat acesta pe Facebook.

Potrivit fostului șef al PSD, adevărata problemă o reprezintă înșelarea electoratului, întrucât atât el, cât și ceilalți candidați la alegerile parlamentare au promis cu totul altceva oamenilor. El a adăugat că și în campania prezidențială au fost făcute promisiuni diferite de realitatea actuală, menționându-i pe Bolojan și Fritz, respectiv pe Grindeanu și Kelemen.

„Problema adevărată este această înșelăciune gigantică la adresa electoratului. Eu și toți cei care am candidat la alegerile parlamentare am promis cu totul altceva primarilor, militanților și votanților noștri! Chiar și în campania pentru prezidențiale, Bolojan și Fritz (susținători ai lui Nicușor Dan), respectiv Grindeanu și Kelemen (susținători ai lui Crin Antonescu), au făcut promisiuni total diferite de ceea ce se întâmplă acum!”, a continuat el.

Victor Ponta a criticat faptul că, prin procedura angajării răspunderii Guvernului, parlamentarii nu mai pot vota pentru sau contra proiectelor, ceea ce transformă Parlamentul într-o instituție formală, asemănătoare celei din perioada comunistă.

El a pus sub semnul întrebării legitimitatea democratică a României și a afirmat că oamenii primesc explicații despre democrație din partea unor lideri europeni și jurnaliști, nu de la propriii lor reprezentanți.