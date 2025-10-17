Analistul Adrian Negrescu a reacționat vineri după tragedia care a îndoliat România, respectiv explozia care aproape a dărâmat un bloc din cartierul Rahova.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, managerul companiei de consultanță Frames a subliniat importanța asigurării locuințelor. El a încurajat cetățenii să folosească platformele online dedicate pentru a încheia rapid astfel de polițe și să își protejeze locuințele la valoarea lor de piață.

Adrian Negrescu a transmis că proprietarii ar trebui să-și protejeze casele nu doar prin asigurarea obligatorie PAD, ci și prin polițe facultative care acoperă riscuri precum cutremure, incendii, explozii sau inundații, inclusiv pentru bunurile din interior.

Negrescu a precizat că, pentru un apartament de 2-3 camere, o asigurare completă PAD plus facultativă ar costa între 500 și 900 de lei pe an și poate fi plătită și în rate, subliniind că astfel de tragedii pot surveni oricând din cauza neglijenței sau inconștienței unor persoane.

„Asigurati-va casele ! O puteti face rapid, online, de pe site-urile de profil. Si nu platiti doar asigurarea obligatorie PAD. Asigurati-va casele la valoarea lor de piata pentru cutremure, incendii, explozii, inundatii, pentru bunurile din interior. Pentru un apartament cu 2-3 camere, o asigurare optima PAD+facultativa costa 500-900 lei pe an. O puteti plati inclusiv in rate. Ganditi-va ca oricand se poate intampla asa ceva din cauza unor inconstienti”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de socializare.

În România, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor).

Toți proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD. PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre.

Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF.

Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, puteți încheia asigurări facultative pentru locuinţe. Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă.

În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor și a elementelor de construcţii comune.

Suma asigurată ce poate fi acordată este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei astfel:

pentru locuințele Tip A – 20.000 euro,

pentru locuințele Tip B – 10.000 euro.

Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

Asigurarea PAD se încheie pe perioade de 12 luni sau până la momentul la care construcţia își pierde destinaţia de locuinţă, data începerii și data încetării valabilităţii contractului fiind precizate în PAD.

Plata primei de asigurare obligatorii se face integral și anticipat, astfel:

pentru locuințe de Tip A – o primă de asigurare în contravaloare a 20 euro/locuință,

pentru locuințe de Tip B – o primă de asigurare în contravaloare a 10 euro/locuință.

