Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe (SRU) Iași a fost semnat vineri, 17 octombrie, marcând un moment important pentru infrastructura medicală a Moldovei.

Lucrările vor fi executate de o companie din Turcia, în asociere cu alte firme, iar valoarea contractului este de 1,7 miliarde de lei, fără TVA. Proiectul are un cost total estimat la 3,23 miliarde de lei, din care Uniunea Europeană contribuie cu 362,9 milioane de lei.

Spitalul va fi construit în zona Moara de Vânt din municipiul Iași și va ocupa o suprafață de peste 200.000 de metri pătrați. Noua unitate medicală va dispune de 850 de paturi și 20 de săli de operații, fiind organizată în șase centre clinice.

Clădirea va avea heliport și va fi structurată pe nouă niveluri – două subsoluri, parter, cinci etaje și un etaj tehnic.

La ceremonia semnării contractului au participat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, și parlamentari ieșeni ai PSD. Rafila a declarat că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, au fost deblocate procedurile și s-au finalizat lucrările pregătitoare, inclusiv excavarea a 400.000 de metri cubi de pământ.

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a afirmat că semnarea contractului reprezintă „o reușită uriașă” pentru întreaga regiune.

El a subliniat că Spitalul Regional de Urgență este un proiect strategic pentru Moldova și a precizat că autoritățile vor monitoriza îndeaproape lucrările pentru a se asigura că termenul de finalizare va fi respectat.

„Spitalul Regional este un proiect strategic pentru Moldova, sprijinit constant de Ministerul Sănătăţii. Vom monitoriza îndeaproape desfăşurarea lucrărilor şi ne vom asigura că acest obiectiv major este finalizat la termen”, a afirmat Bogdan Cojocaru.

Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății, în primul an de funcționare vor fi înregistrate peste 47.000 de internări continue și peste 100.000 de prezentări la unitatea de primiri urgențe.

SRU Iași va integra mai multe centre specializate, după cum urmează: Centrul pentru cap și gât (99 paturi), Centrul toracic (104 paturi), Centrul abdominal (275 paturi) Centrul pentru articulații, coloană vertebrală și traumă (75 paturi), Centrul de medicină internă (135 paturi) și Centrul pentru mamă și copil (76 paturi).

Unitatea va prelua cazurile acute și de urgență tratate în prezent la Spitalul „Sf. Spiridon”, dar și o parte dintre activitățile altor unități medicale din oraș, precum spitalele de Neurochirurgie, Pneumologie, Parhon, Spitalul de Copii și maternitatea „Elena Doamna”.