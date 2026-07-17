CNAS lansează o aplicație care arată cum funcționează spitalele din România. Datele vor fi publice pentru toți

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat o aplicație prin care oricine poate consulta, în premieră, indicatori privind activitatea spitalelor din România. Platforma oferă informații despre numărul pacienților tratați, gradul de ocupare al paturilor, durata internărilor și modul în care sunt utilizate resursele din sistemul sanitar.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat lansarea unei aplicații care pune la dispoziția publicului informații centralizate despre funcționarea spitalelor din România.

Potrivit acestuia, platforma permite consultarea unor indicatori esențiali ai activității unităților medicale, precum numărul pacienților tratați, durata medie a internărilor, gradul de utilizare a paturilor și a resurselor, precum și comparații între spitale cu profil similar din țară.

Șeful CNAS a precizat că aceste informații erau până acum dificil de accesat sau dispersate în mai multe surse.

„Astăzi lansăm o aplicaţie care oferă, pentru prima dată, o imagine clară de ansamblu asupra modului în care funcţionează sistemul spitalicesc din România. Cu ajutorul acesteia, oricine poate vedea indicatori esenţiali ai activităţii spitalelor: câţi pacienţi tratează, cât durează în medie o internare, cum sunt utilizate paturile, cum sunt folosite resursele şi cum se compară fiecare spital cu alte unităţi similare din ţară. Sunt informaţii care, până acum, erau greu de accesat sau dispersate în mai multe surse”, afirmă preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, într-un mesaj transmis printr-un comunicat de presă.

Aplicația poate fi accesată pe site-ul CNAS și are ca obiectiv sprijinirea procesului de luare a deciziilor pe baza datelor disponibile.

„De ce este importantă această aplicaţie? Scopul nostru este simplu: să luăm cele mai bune decizii pentru pacienţi. Cred cu tărie că în sănătate putem obţine rezultate mai bune cu resursele pe care le avem, dacă le folosim mai eficient. Datele ne arată unde sistemul funcţionează bine şi unde este nevoie de schimbare. Fără date, reforma se bazează pe percepţii. Cu date, reforma se bazează pe dovezi”, explică preşedintele CNAS.

Potrivit informațiilor prezentate de Horațiu Moldovan, gradul mediu de ocupare a paturilor destinate pacienților acuți este de aproximativ 63%.

Astfel, în medie, unul din trei paturi contractate rămâne neocupat. Totodată, peste 140 de spitale au un grad de ocupare sub 60%, iar în 63 de unități medicale acesta este chiar sub 50%.

În același timp, președintele CNAS a arătat că marile spitale de urgență sunt frecvent supraaglomerate. În opinia sa, problema nu este lipsa paturilor la nivel național, ci modul în care acestea sunt distribuite, întrucât rețeaua spitalicească reflectă în multe cazuri o realitate demografică și epidemiologică diferită de cea actuală.

Analiza prezentată de CNAS arată că în jumătate dintre spitalele din România cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale decontate de casele de asigurări de sănătate.

Mai mult, în zeci de spitale, aceste cheltuieli trec de pragul de 90%.

Horațiu Moldovan a precizat că aceste date nu reprezintă o critică la adresa conducerii spitalelor, ci indică necesitatea adaptării modului de organizare și finanțare a rețelei spitalicești, astfel încât să rămână suficiente resurse pentru medicamente, materiale sanitare și investiții.

Potrivit președintelui CNAS, utilizarea datelor poate contribui la o alocare mai eficientă a resurselor, la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale și la direcționarea investițiilor către zonele în care este cea mai mare nevoie.

Acesta a subliniat că un sistem de sănătate nu poate fi administrat eficient fără măsurarea permanentă a performanței și că noua aplicație reprezintă un pas important către un sistem mai transparent și către decizii fundamentate pe dovezi.

De asemenea, Horațiu Moldovan a precizat că informațiile sunt disponibile, începând de vineri, pentru pacienți, medici, manageri de spitale, jurnaliști, autorități locale și pentru orice persoană interesată să înțeleagă modul în care funcționează sistemul sanitar din România.