Noua lege a salarizării: Spor de până la 20% pentru angajații din instituțiile publice finanțate din venituri proprii

Personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii ar putea beneficia de noi reguli de salarizare, potrivit proiectului actualizat al noii legi a salarizării. Documentul prevede posibilitatea acordării unor sporuri în funcție de performanță, dar și modificări privind plata muncii prestate în zilele nelucrătoare.

Personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii va putea beneficia de o diferențiere a salariilor prin acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Măsura este prevăzută în proiectul actualizat al noii legi a salarizării, publicat, vineri, de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Potrivit proiectului, personalul încadrat în această categorie poate primi un spor de până la 20% din salariul de bază, iar sumele aferente vor fi achitate exclusiv din venituri proprii. Încadrarea în limitele prevăzute se va realiza anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliile de administrație.

Documentul stabilește, totodată, că drepturile salariale ale angajaților din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii vor fi stabilite de ordonatorul de credite, cu respectarea strictă a resurselor financiare alocate anual și a numărului de posturi aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul reglementează și plata muncii prestate pentru asigurarea continuității activității în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile nelucrătoare, atunci când aceasta se desfășoară în cadrul programului normal de lucru. În aceste situații, activitatea va fi remunerată cu un tarif orar cu 10% mai mare decât tariful orar corespunzător normei de bază. Proiectul precizează că munca astfel prestată și remunerată nu va fi compensată și prin acordarea de timp liber corespunzător.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul MMFTSS. Documentul menține principiul potrivit căruia raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar rămâne de 1 la 8. Totodată, proiectul stabilește pentru anul 2027 o valoare de referință de 4.100 de lei, în funcție de care vor fi calculate salariile de bază, prin aplicarea coeficienților specifici fiecărei familii ocupaționale.

Potrivit instituției, proiectul a fost revizuit în urma unui amplu proces de consultare publică, desfășurat după medierea Administrației Prezidențiale și acordul politic semnat de partidele proeuropene. În acest context, MMFTSS a organizat 14 reuniuni cu instituțiile din administrația publică și cu sindicatele reprezentative, iar observațiile formulate în cadrul acestor consultări au fost integrate în noua variantă a documentului, în măsura posibilului.

MMFTSS precizează că, pe parcursul elaborării proiectului, a existat un dialog permanent cu Ministerul Finanțelor și cu Comisia Europeană, în vederea identificării unei alocări bugetare suplimentare care să permită corectarea unui număr cât mai mare dintre inechitățile existente în actualul sistem de salarizare al personalului plătit din fonduri publice.

Conform MMFTSS, forma actuală a proiectului îndeplinește condițiile prevăzute de Jalonul 420 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și beneficiază de acordul Ministerului Finanțelor, cu respectarea traiectoriei fiscal-bugetare asumate de România.

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost prezentat și transmis partidelor politice semnatare ale acordului inițial, în vederea analizării documentului și a demarării procedurii parlamentare de adoptare.

MMFTSS precizează că își va menține rolul de secretariat tehnic pe parcursul procesului legislativ și va continua să ofere clarificări și informații de specialitate privind conținutul și fundamentarea prevederilor incluse în proiectul de lege. Totodată, instituția arată că eventualele propuneri de modificare sau amendamente vor fi formulate și dezbătute în cadrul consultărilor cu partidele politice și în mecanismele parlamentare, în conformitate cu procedura legislativă.

Potrivit proiectului, noua Lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice va intra în vigoare la 1 decembrie 2026.