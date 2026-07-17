Noua Lege a salarizării introduce șase gradații de vechime, cu majorări salariale între 2,5% și 7,5%

Ministerul Muncii a publicat în dezbatere publică proiectul noii Legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Documentul propune modificări importante privind calculul salariilor, introducerea a șase gradații de vechime, o nouă grilă cu 12 grade salariale și o valoare de referință de 4.100 de lei începând din 2027.

Proiectul noii Legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice prevede introducerea a șase gradații de vechime în muncă, iar majorările salariului de bază sau ale indemnizației de încadrare vor varia între 2,5% și 7,5%, în funcție de vechimea acumulată. Forma actualizată a proiectului a fost publicată spre dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Potrivit documentului, fiecărei funcții și fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund șase gradații, echivalente tranșelor de vechime în muncă. Sunt exceptate de la această regulă funcțiile de demnitate publică, funcțiile de conducere și cele din categoria înalților funcționari publici, pentru care gradația este inclusă în salariul de bază sau în indemnizația lunară. Excepția se aplică și personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.

Gradațiile sunt stabilite în funcție de vechimea în muncă și se calculează prin aplicarea unor cote procentuale la salariul de bază sau la indemnizația de încadrare aflate în plată la momentul îndeplinirii condițiilor de trecere într-o nouă gradație. Gradația 0 corespunde unei vechimi de până la trei ani și nu presupune acordarea unei majorări salariale.

Pentru gradația 1, aferentă unei vechimi cuprinse între 3 și 5 ani, salariul de bază sau indemnizația de încadrare se majorează cu 7,5%. În cazul gradației 2, corespunzătoare unei vechimi între 5 și 10 ani, majorarea este de 5%, iar același procent se aplică și pentru gradația 3, destinată angajaților cu o vechime între 10 și 15 ani. Pentru gradațiile 4 și 5, care vizează vechimea între 15 și 20 de ani, respectiv peste 20 de ani, majorarea este de 2,5%.

Proiectul de lege prevede că gradația se acordă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care angajatul îndeplinește condițiile necesare pentru avansarea în gradație.

În cazul personalului nou-angajat, salariul de bază sau indemnizația de încadrare se stabilește prin aplicarea succesivă a majorărilor corespunzătoare gradației deținute. Totodată, la stabilirea gradației, angajatorul va lua în considerare întreaga vechime în muncă, inclusiv perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât sectorul bugetar.

Proiectul noii Legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice stabilește un raport de 1 la 8 între cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar. Totodată, valoarea de referință utilizată pentru calculul salariilor este stabilită la 4.100 de lei începând cu anul 2027.

Potrivit proiectului, grila de salarizare va cuprinde 12 grade salariale, fiecare fiind asociat unui interval de coeficienți. Structura gradelor salariale reprezintă un sistem de ierarhizare a funcțiilor din sectorul bugetar în funcție de valoarea muncii aferente fiecărei funcții, astfel încât fiecare grad salarial să grupeze funcții cu responsabilități și importanță similare.

Intervalele de coeficienți sunt stabilite progresiv, de la gradul salarial 1, unde coeficienții sunt cuprinși între 1 și 1,19, până la gradul salarial 12, unde aceștia variază între 6,50 și 8. Pentru celelalte grade salariale, coeficienții sunt următorii: gradul 2 – între 1,20 și 1,34; gradul 3 – între 1,35 și 1,49; gradul 4 – între 1,50 și 1,64; gradul 5 – între 1,65 și 1,83; gradul 6 – între 1,84 și 2,09; gradul 7 – între 2,10 și 2,39; gradul 8 – între 2,40 și 3,29; gradul 9 – între 3,30 și 4,19; gradul 10 – între 4,20 și 5,59; iar gradul 11 – între 5,60 și 6,49.

Conform proiectului de lege, salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, stabilită în funcție de funcția ocupată, gradul sau treapta profesională, gradație și vechimea în specialitate. Acesta se calculează prin înmulțirea coeficientului corespunzător cu valoarea de referință, la care se adaugă, după caz, majorările procentuale aferente gradațiilor de vechime în muncă.

Noua Lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice este prevăzută să intre în vigoare la data de 1 decembrie 2026.