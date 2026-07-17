Proiectul noii legi a salarizării: sporuri de până la 50% pentru unele categorii de funcționari publici

Proiectul actualizat al legii salarizării aduce noi prevederi privind drepturile salariale ale unor categorii de funcționari publici, inclusiv acordarea unor sporuri pentru condiții de muncă speciale, exercitarea temporară a unor funcții sau activitatea desfășurată în zone izolate. Măsurile vizează atât administrația centrală, cât și pe cea locală.

Funcționarii publici din cadrul Autorității Vamale Române (AVR) care își desfășoară activitatea utilizând surse sau generatoare de radiații pot beneficia de un spor pentru condiții periculoase de până la 10% din salariul de bază, potrivit proiectului actualizat al legii salarizării, publicat, vineri, de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS). Valoarea sporului este stabilită în funcție de categoria de risc radiologic: 2,5% pentru categoria I, 5% pentru categoria a II-a, 7,5% pentru categoria a III-a și 10% pentru categoria a IV-a.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, acordarea unui spor de 50% din salariul de bază pentru personalul de specialitate juridică care reprezintă România sau instituțiile publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, precum și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale.

Totodată, funcționarii publici care exercită temporar, în condițiile legii, o funcție publică de conducere sau o funcție publică din categoria înalților funcționari publici beneficiază de salariul de bază corespunzător funcției pe care o ocupă pe perioada exercitării temporare.

În cazul funcționarilor publici care ocupă o altă funcție publică prin mutare într-un alt compartiment sau prin transfer, salariul de bază va fi cel corespunzător noii funcții dobândite ca urmare a modificării raportului de serviciu.

Proiectul reglementează și situația funcționarilor publici de conducere care, în urma reorganizării instituției, sunt numiți în funcții de conducere de nivel inferior sau în funcții de execuție. Aceștia vor beneficia de salariul de bază aferent noii funcții în care sunt încadrați.

În plus, funcționarii publici din administrația publică locală care își desfășoară activitatea în localitățile din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” vor beneficia de un spor de izolare de până la 15% din salariul de bază.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul MMFTSS. Documentul menține principiul potrivit căruia raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar rămâne de 1 la 8. Totodată, proiectul stabilește pentru anul 2027 o valoare de referință de 4.100 de lei, în funcție de care vor fi calculate salariile de bază, prin aplicarea coeficienților specifici fiecărei familii ocupaționale.

Potrivit instituției, proiectul a fost revizuit în urma unui amplu proces de consultare publică, desfășurat după medierea Administrației Prezidențiale și acordul politic semnat de partidele proeuropene. În acest context, MMFTSS a organizat 14 reuniuni cu instituțiile din administrația publică și cu sindicatele reprezentative, iar observațiile formulate în cadrul acestor consultări au fost integrate în noua variantă a documentului, în măsura posibilului.

MMFTSS precizează că, pe parcursul elaborării proiectului, a existat un dialog permanent cu Ministerul Finanțelor și cu Comisia Europeană, în vederea identificării unei alocări bugetare suplimentare care să permită corectarea unui număr cât mai mare dintre inechitățile existente în actualul sistem de salarizare al personalului plătit din fonduri publice.

Conform MMFTSS, forma actuală a proiectului îndeplinește condițiile prevăzute de Jalonul 420 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și beneficiază de acordul Ministerului Finanțelor, cu respectarea traiectoriei fiscal-bugetare asumate de România.

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost prezentat și transmis partidelor politice semnatare ale acordului inițial, în vederea analizării documentului și a demarării procedurii parlamentare de adoptare.

MMFTSS precizează că își va menține rolul de secretariat tehnic pe parcursul procesului legislativ și va continua să ofere clarificări și informații de specialitate privind conținutul și fundamentarea prevederilor incluse în proiectul de lege. Totodată, instituția arată că eventualele propuneri de modificare sau amendamente vor fi formulate și dezbătute în cadrul consultărilor cu partidele politice și în mecanismele parlamentare, în conformitate cu procedura legislativă.

Potrivit proiectului, noua Lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice va intra în vigoare la 1 decembrie 2026.