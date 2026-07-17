Proiectul noii Legi a salarizării a fost publicat: valoarea de referință pentru 2027 va fi de 4.100 de lei

Ministerul Muncii a publicat forma actualizată a proiectului noii Legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice, document care stabilește valoarea de referință pentru anul 2027 și păstrează raportul salarial de 1 la 8. Proiectul intră acum în analiza Parlamentului, înaintea adoptării și aplicării sale.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS). Documentul menține principiul potrivit căruia raportul dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază din sectorul bugetar rămâne de 1 la 8. Totodată, proiectul stabilește pentru anul 2027 o valoare de referință de 4.100 de lei, în funcție de care vor fi calculate salariile de bază, prin aplicarea coeficienților specifici fiecărei familii ocupaționale.

Potrivit instituției, proiectul a fost revizuit în urma unui amplu proces de consultare publică, desfășurat după medierea Administrației Prezidențiale și acordul politic semnat de partidele proeuropene. În acest context, MMFTSS a organizat 14 reuniuni cu instituțiile din administrația publică și cu sindicatele reprezentative, iar observațiile formulate în cadrul acestor consultări au fost integrate în noua variantă a documentului, în măsura posibilului.

MMFTSS precizează că, pe parcursul elaborării proiectului, a existat un dialog permanent cu Ministerul Finanțelor și cu Comisia Europeană, în vederea identificării unei alocări bugetare suplimentare care să permită corectarea unui număr cât mai mare dintre inechitățile existente în actualul sistem de salarizare al personalului plătit din fonduri publice.

Conform MMFTSS, forma actuală a proiectului îndeplinește condițiile prevăzute de Jalonul 420 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și beneficiază de acordul Ministerului Finanțelor, cu respectarea traiectoriei fiscal-bugetare asumate de România.

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost prezentat și transmis partidelor politice semnatare ale acordului inițial, în vederea analizării documentului și a demarării procedurii parlamentare de adoptare.

MMFTSS precizează că își va menține rolul de secretariat tehnic pe parcursul procesului legislativ și va continua să ofere clarificări și informații de specialitate privind conținutul și fundamentarea prevederilor incluse în proiectul de lege. Totodată, instituția arată că eventualele propuneri de modificare sau amendamente vor fi formulate și dezbătute în cadrul consultărilor cu partidele politice și în mecanismele parlamentare, în conformitate cu procedura legislativă.

Potrivit proiectului, noua Lege a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice va intra în vigoare la 1 decembrie 2026.