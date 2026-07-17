Legea salarizării în România. Marius Budăi avertizează: „O lege dată peste capul sindicatelor riscă să paralizeze statul”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, critică modul în care este gestionată reforma salarizării unitare și susține că partidele sunt chemate să își dea acordul pentru un proiect care nu a fost prezentat oficial. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, social-democratul afirmă că legea nu poate fi analizată și votată în lipsa unui text concret și cere ca proiectul să fie depus în Parlament înaintea oricăror discuții privind susținerea sa.

Fostul ministru al Muncii susține că reformele anunțate de actuala conducere a Guvernului nu au fost transpuse, până în prezent, în proiecte legislative care să poată fi analizate de Parlament și de partenerii sociali.

Acesta afirmă că, deși există apeluri repetate pentru susținerea reformelor, proiectele de lege nu au fost făcute publice.

„„Reformele” din capul domnului prim-ministru demis!

Până acum „marile reforme“ au rămas în mare parte doar în capul domnului prim-ministru demis. Ne tot spune că trebuie să le votăm, dar nu ne arată proiectele de lege!”

În mesajul său, Marius Budăi face referire la declarațiile liderului Federației Sanitas și susține că sindicatele au fost chemate la discuții fără ca proiectul noii legi a salarizării să le fie prezentat.

„Ca fost ministru al Muncii am fost șocat de declarația președintelui Sanitas care ne-a relatat că premierul demis a chemat sindicatele la sediul PNL să le consulte pe Legea salarizării, dar fără să le prezinte niciun proiect de lege!

Probabil vrea să ne prezinte legea prin telepatie! Că fizic, pe hârtie, nu există nicio lege. Este doar în capul domniei sale și, probabil, al FOSTULUI ministru al Muncii, Dragoș Pâslaru, al cărui interimat a expirat.”

Fostul ministru afirmă că nu poate exista o asumare politică a unui proiect care nu a fost transmis oficial Parlamentului și susține că responsabilitatea inițierii legii aparține celor care promovează reforma.

„Cum vreți, domnule prim-ministru demis, să vă voteze Parlamentul o lege care este doar în capul domniei voastre? Eu înțeleg care este jocul. Vreți ca PSD să-și dea acordul înainte să trimiteți legea la Parlament… Ca să nu vă asumați responsabilitatea “pe persoană fizică”! Să fie responsabilitatea tuturor… Dar, stimate domnule prim-ministru demis, dacă v-ați agățat de funcție blocând formarea oricărui guvern cu puteri depline și ați decis în PNL că nu mai guvernați cu PSD, atunci nu mai fugiți de responsabilitate! Nu mai sunteți mare reformator? Hai, fiți bărbat! Asumați-vă proiectul! Semnați-l în calitatea dumneavoastră de senator și cereți grupurilor PNL să și-l asume. Cu bune și cu rele!”

Potrivit lui Budăi, poziția PSD este că orice analiză a legii poate avea loc doar după transmiterea oficială a proiectului către Parlament și după consultări reale cu organizațiile sindicale.

„În orice caz, de la PSD nu veți primi niciun acord pe lege înainte de a o trimite oficial la Parlament și fără o consultare reală cu sindicatele! Asta trebuie să vă fie foarte clar.”

În finalul mesajului, fostul ministru al Muncii susține că o reformă a salarizării unitare nu poate fi realizată fără implicarea partenerilor sociali și avertizează asupra riscului unor conflicte de muncă în cazul în care legea va fi adoptată fără consultări.

„Din păcate, dumneavoastră, în calitate de prim-ministru, nu ați înțeles că reformele nu se fac de unul singur, cu încăpățânare și fără consultări! Reformele reale se fac cu dialog și cu susținere politică și mai ales socială! Nu înțelegeți că o Lege a salarizării dată peste capul sindicatelor riscă să paralizeze funcționarea statului din cauza protestelor și grevelor! Asta nu este reformă. Este doar lipsă de dialog și încăpățânare!”

Declarațiile lui Marius Budăi vin în contextul în care legea salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar proiectul se află în centrul negocierilor politice și al consultărilor cu partenerii sociali.