Florin Cîțu: „E datoria lor să repare ce au stricat”. Mesaj tranșant pentru partidele aflate la putere

Fostul premier și fost ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, lansează un nou atac la adresa partidelor aflate în zona guvernării, susținând că principala lor problemă este lipsa de credibilitate în fața electoratului. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că formațiunile care se declară pro-europene și favorabile economiei de piață au promovat, în ultimii ani, măsuri fiscale care au afectat mediul de afaceri și investițiile private. Totodată, fostul premier avertizează că, în lipsa unor schimbări de direcție, alegătorii ar putea orienta votul către formațiuni cu programe economice radicale.

În mesajul publicat pe Facebook, Florin Cîțu susține că formațiunile politice care se revendică din zona pro-europeană și-au pierdut credibilitatea atât în ceea ce privește alianțele politice, cât și în raport cu promisiunile făcute mediului de afaceri.

Potrivit fostului premier, electoratul nu mai este convins de declarațiile potrivit cărora anumite partide refuză să guverneze împreună, în condițiile în care acestea au format coaliții în diferite formule în ultimii ani.

„Cea mai mare problemă a partidelor „pro-europene”: CREDIBILITATEA. Nu sunt credibili când spun că nu vor să guverneze unii cu alții — au făcut-o, în diverse formule, în ultimii ani (cu aceeași oameni).”

Florin Cîțu afirmă că lipsa de încredere este și mai accentuată în plan economic. Acesta consideră că partidele aflate la putere au susținut public antreprenoriatul și investițiile private, însă măsurile fiscale adoptate în ultimii ani au avut efectul opus.

Fostul ministru al Finanțelor susține că majorările de taxe și impozite au afectat competitivitatea economiei și au pus presiune suplimentară asupra mediului privat.

„Cel mai grav este că nu sunt credibili când spun că susțin antreprenoriatul, investițiile și proprietatea privată. De 5 ani cresc taxe și lovesc în sectorul privat.”

În opinia sa, responsabilitatea pentru corectarea acestor măsuri revine acelorași formațiuni care le-au adoptat.

„E datoria lor să repare ce au stricat. La guvernare sau în Parlament — nu contează cum. Contează să o facă.”

În mesajul său, Florin Cîțu enumeră mai multe modificări pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei și pentru sprijinirea mediului de afaceri.

Acesta cere reducerea unor taxe și eliminarea unor impozite suplimentare introduse în ultimii ani, apreciind că acestea afectează investițiile și piața muncii.

„Reduceți taxele pe dividende, consum și muncă. Eliminați supraimpozitarea part-time-ului. Eliminați suprataxa pe cifra de afaceri. Renunțați la controlul prețurilor — a fost o prostie în comunism, e o prostie și acum (doar câteva exemple).”

Fostul premier nu detaliază în postare modul în care aceste măsuri ar putea fi implementate sau impactul lor asupra bugetului de stat, însă insistă asupra ideii că actuala politică fiscală trebuie schimbată.

În finalul mesajului, Florin Cîțu avertizează că menținerea actualei direcții economice ar putea avea consecințe și în plan politic.

Acesta susține că, dacă partidele aflate în prezent în prim-planul scenei politice nu vor corecta politicile pe care le consideră greșite, alegătorii ar putea susține formațiuni care promovează soluții economice radicale.

„Dacă nu-și asumă să corecteze ce au distrus, românii vor da o șansă altora. Chiar și celor care promit naționalizări, suprataxări și tribunale ale poporului.”

Mesajul fostului premier se încheie cu o referire la celebra expresie utilizată în campania prezidențială americană din 1992, prin care subliniază că economia va rămâne principalul criteriu după care cetățenii vor evalua activitatea clasei politice.