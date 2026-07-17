Legea salarizării intră în linie dreaptă. Partidele pro-occidentale și ministrul Muncii se întâlnesc la Cotroceni pentru un jalon-cheie din PNRR
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Nicușor Dan
Reforma salarizării unitare revine în prim-plan. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, participă vineri, la Palatul Cotroceni, la o nouă rundă de discuții privind legea salarizării unitare, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întâlnirea are loc într-un context tensionat, marcat de proteste sindicale și dispute politice privind întârzierea proiectului.
Legea salarizării, analizată la Palatul Cotroceni
Reprezentanții formațiunilor politice pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, sunt așteptați vineri, la Palatul Cotroceni, pentru consultări dedicate proiectului legii salarizării unitare.
Întâlnirea este programată să înceapă la ora 12:00 și va fi coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete.
Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România în cadrul PNRR și este considerată o reformă esențială pentru reorganizarea sistemului de salarizare din sectorul public.
Sindicatele au transmis nemulțumirile către PNL
Discuțiile de la Cotroceni au loc după ce conducerea Partidului Național Liberal s-a întâlnit, joi, cu reprezentanții principalelor confederații sindicale din România.
Dialogul a avut loc la sediul central al partidului și a vizat proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice.
În ultimele săptămâni, organizațiile sindicale din sectorul bugetar și-au exprimat nemulțumirea față de forma proiectului făcută publică în luna mai, considerând că aceasta nu răspunde așteptărilor angajaților din sistemul public.
Dragoș Pîslaru promite modificări ale proiectului
Ministrul interimar al Muncii susține că protestele din sistemul bugetar sunt generate de versiunea proiectului publicată în luna mai și afirmă că documentul care va fi prezentat în continuare va conține schimbări importante.
Potrivit acestuia, în ultima lună au avut loc discuții atât cu reprezentanții Comisiei Europene, cât și cu Ministerul Finanțelor privind resursele financiare necesare pentru aplicarea noii legi.
Dragoș Pîslaru a promis „o serie întreagă de surprize plăcute” în proiectul pe care îl va propune.
Ministrul a explicat că forma inițială a legii prevedea o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei pentru fondul de salarii destinat bugetarilor, însă, în urma analizelor și consultărilor, a rezultat că necesarul real s-ar ridica la aproximativ 27 de miliarde de lei.
Schimbul de acuzații dintre PSD și PNL continuă
Tema legii salarizării a generat și un nou schimb de replici între principalele partide aflate la guvernare.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar fi întârziat adoptarea legii salarizării unitare.
Liderul PSD a catalogat drept „propagandă” afirmațiile venite din partea reprezentanților PNL referitoare la responsabilitatea întârzierii acestei reforme.
Legea salarizării este unul dintre jaloanele importante din PNRR
Noua lege a salarizării unitare este una dintre reformele asumate de România în relația cu Comisia Europeană și reprezintă un jalon important pentru continuarea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.
Autoritățile încearcă să găsească o variantă care să răspundă atât cerințelor asumate în fața Comisiei Europene, cât și solicitărilor formulate de organizațiile sindicale și de instituțiile publice vizate de modificările legislative.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.