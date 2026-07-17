Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” ajunge în Regatul Unit. Revista și o bancnotă specială, de luni, la chioșcuri!

Numărul 22 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” are în prim plan Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Deși nu mai este principala putere mondială, așa cum s-a afirmat în secolul XIX, când devenise cel mai mare imperiu din toate timpurile, Marea Britanie are încă o influență majoră în economia globală și reprezintă o forță politică, socială și culturală.

Cititorii revistei vor afla multe detalii interesante din istoria acestei țări, ale cărei teritorii insulare au fost locuite din cele mai vechi timpuri, încă de acum aproximativ 12.000 de ani, și a cărei limbă oficială, engleza, s-a transformat în limbă universală, fiind folosită în mod curent în afaceri și în relațiile internaționale.

Pentru colecționari, acest număr aduce o bancnotă inedită – 50 new pence. Este vorba despre un bon militar britanic, care a fost un instrument monetar care putea fi folosit doar de soldații britanici.

Aceste bancnote speciale au fost emise pe parcursul a 26 de ani, între 1946 și 1972, fiind cunoscut un total de șase serii diferite. Bonurile militare au o compoziție foarte simplă. Pe față, apare numele forțelor armate și al organismuui emitent, iar pe verso, se găsește o legendă care indică faptul că bancnota este pentru uzul exclusiv al Forțelor Armate.

Secțiunea “Colțul colecționarului” se ocupă de monedele placate, adică monede contrafăcute prin aplicarea unui strat subțire de metal prețios, cum ar fi aurul sau argintul, peste un metal comun. Citiți articolul pentru a afla de ce, în ciuda naturii frauduloase, uneori,

chiar și autoritățile diverselor popoare au recurs la această practică și care este valoarea numismatică a acestui tip de monede.

Numărul 22– Regatul Unit este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 20 iulie, la prețul de 39.99 lei! Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!