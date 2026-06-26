BNR a descoperit peste 1.300 de bancnote false. Care au fost cele mai falsificate bancnote în anul 2025

În anul 2025, falsurile de bancnote românești expertizate la BNR au fost în scădere cu 33,79% față de anul 2024. Iată care au fost cele mai falsificate bancnote.

În anul 2025, falsurile de bancnote românești expertizate la BNR au totalizat 1.356 bucăți, în scădere cu 33,79% față de anul 2024. Din numărul total de bancnote false, 709 au fost capturate de poliție în cursul unor acțiuni specifice, înainte de a fi puse în circulație, iar 647 falsuri au fost depistate în circulație.

Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 lei, cu 1 163 bucăți (din care 708 bucăți capturate de poliție), urmată de bancnota de 10 lei, cu un număr de 173 falsuri și bancnota de 200 lei, cu un număr de 11 falsuri. Numărul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice în circulație a fost de 0,63 bucăți, față de 0,97 bucăți în anul 2024, a informat, vineri, Banca Națională a României (BNR).

Banca Națională a României (BNR) are un rol esențial în protejarea monedei naționale împotriva contrafacerilor, colaborând permanent cu autoritățile responsabile de anchetele penale. În acest sens, instituția asigură expertize tehnice menite să stabilească autenticitatea însemnelor monetare suspecte de falsificare și cooperează, totodată, cu organizații internaționale implicate în dezvoltarea tehnologiilor de securizare a bancnotelor.

BNR lucrează, de asemenea, atât cu autorități naționale, cât și internaționale în combaterea falsificării leului, a monedei euro și a altor valute. În cadrul acestor activități, instituția efectuează expertizarea bancnotelor și monedelor metalice transmise de organele competente, analizând atât numerarul în lei, cât și pe cel în euro sau în alte monede suspectate a fi false, și întocmește buletine de expertiză pentru fiecare caz în parte.

Datorită faptului că sunt tipărite pe suport de polimer, bancnotele românești beneficiază de un nivel ridicat de siguranță împotriva falsificării, superior bancnotelor realizate pe suport de hârtie. În situația în care cetățenii au suspiciuni cu privire la autenticitatea unor bancnote, aceștia trebuie să se adreseze poliției, care poate dispune, după caz, transmiterea acestora către BNR pentru expertizare. Dacă bancnotele se dovedesc a fi autentice, ele sunt returnate titularilor, iar în cazul în care sunt false, acestea sunt retrase din circulație.

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