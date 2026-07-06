Curs valutar BNR, 6 iulie 2026. Euro se menține peste 5,23 lei. Noile cotații pentru principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 6 iulie 2026, cursul valutar oficial, iar moneda europeană continuă să se mențină peste pragul de 5,23 lei. Totodată, dolarul american rămâne sub nivelul de 4,60 lei, în timp ce gramul de aur este cotat la peste 610 lei.

Cursurile afișate de BNR sunt calculate pe baza cotațiilor transmise de băncile autorizate să opereze pe piața valutară și reprezintă valorile de referință utilizate în numeroase tranzacții și raportări financiare.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, un euro este cotat la 5,2317 lei.

Dolarul american valorează 4,5842 lei, în timp ce lira sterlină a fost stabilită la 6,1118 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,6879 lei, iar zlotul polonez valorează 1,2197 lei.

De asemenea, cursul pentru leul moldovenesc este de 0,2598 lei, iar pentru hrivna ucraineană de 0,1028 lei.

Prețul gramului de aur continuă să se mențină la un nivel ridicat, fiind stabilit luni la 610,5409 lei.

În același timp, Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR), utilizate de Fondul Monetar Internațional, au fost cotate la 6,2219 lei.

Pe lista principalelor valute și monede de referință se regăsesc și:

Dolar australian – 3,1771 lei;

Dolar canadian – 3,2217 lei;

Coroană cehă – 0,2165 lei;

Coroană daneză – 0,6999 lei;

Coroană norvegiană – 0,4656 lei;

Coroană suedeză – 0,4741 lei;

Liră turcească – 0,0978 lei;

Renminbi chinezesc – 0,6749 lei;

Dolar singaporez – 3,5433 lei;

Dolar din Hong Kong – 0,5845 lei;

Dirham din Emiratele Arabe Unite – 1,2482 lei.

Banca Națională a României precizează că valorile oficiale sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară.

Totodată, instituția subliniază că aceste cursuri reprezintă valori de referință și nu implică obligativitatea utilizării lor în tranzacțiile efective de schimb valutar sau în înregistrările contabile, acestea putând diferi în funcție de politica fiecărei instituții financiare.

Cursul valutar publicat zilnic de Banca Națională a României reprezintă un reper pentru numeroase operațiuni economice și financiare. Acesta este utilizat la calculul unor obligații fiscale, în contabilitate, în contractele comerciale și în diverse tranzacții în care plățile sunt exprimate în valută.

În același timp, evoluția monedei europene și a dolarului este urmărită atent de investitori, companii și consumatori, deoarece fluctuațiile de curs pot influența costurile importurilor, prețurile unor bunuri și servicii, dar și valoarea ratelor pentru creditele în valută.

Specialiștii atrag atenția că, pe lângă evoluțiile de pe piețele financiare internaționale, cursul de schimb este influențat și de factori interni, precum situația bugetară, nivelul inflației, politica monetară a BNR și încrederea investitorilor în economia românească. Din acest motiv, chiar și variațiile aparent reduse ale cursului sunt atent monitorizate de mediul de afaceri și de instituțiile financiare.

De asemenea, cursul publicat de BNR are caracter orientativ și poate diferi de cotațiile practicate de bănci sau casele de schimb valutar, care își stabilesc propriile prețuri de cumpărare și vânzare în funcție de condițiile din piață. Astfel, persoanele care intenționează să schimbe valută sau să efectueze plăți în monedă străină sunt sfătuite să verifice cursurile afișate de instituția financiară cu care efectuează tranzacția.