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Curs valutar vineri, 3 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână. BNR a publicat noile date

Curs valutar vineri, 3 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână. BNR a publicat noile date

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 3 iulie 2026, 13:16
Din cuprinsul articolului

Curs valutar vineri, 3 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar oficial pentru ziua de vineri, 3 iulie 2026. Potrivit datelor anunțate de banca centrală, moneda europeană a fost cotată la 5,2374 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5761 lei.

Curs valutar vineri, 3 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână

Lira sterlină a fost cotată la 6,1117 lei, iar francul elvețian la 5,6990 lei. De asemenea, dolarul australian a avut o valoare de 3,1750 lei, iar dolarul canadian a fost cotat la 3,2267 lei.

În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2215 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, coroana daneză la 0,7007 lei, coroana norvegiană la 0,4659 lei, iar coroana suedeză la 0,4745 lei. Dinarul sârbesc a avut un curs de 0,0446 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4827 lei.

Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2602 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1025 lei. Rubla rusească a fost cotată la 0,0592 lei.

Pe piețele asiatice, renminbi-ul chinezesc a avut un curs de 0,6747 lei, iar 100 de yeni japonezi au fost cotați la 2,8408 lei. Rupia indiană a fost evaluată la 0,0481 lei, iar 100 de woni sud-coreeni la 0,2991 lei. Bahtul thailandez a avut un curs de 0,1381 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5835 lei.

În ceea ce privește monedele din Orientul Mijlociu, lira turcească a fost cotată la 0,0977 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2460 lei, iar shekelul israelian la 1,5269 lei.

Pe continentul american, realul brazilian a fost cotat la 0,8789 lei, peso-ul mexican la 0,2623 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6148 lei.

Alte cotații publicate de BNR arată că lira egipteană a avut un curs de 0,0931 lei, pesoul filipinez de 0,0745 lei, ringgitul malaysian de 1,1244 lei, iar dolarul singaporez de 3,5453 lei. Totodată, 100 de rupii indoneziene au fost cotate la 0,0255 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,6421 lei.

În ceea ce privește activele și unitățile de referință internaționale, gramul de aur a fost cotat la 613,8270 lei, iar Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR) au avut o valoare de 6,2215 lei.

Monedă / Activ Curs (lei)
Dolar australian (AUD) 3,1750
Dolar canadian (CAD) 3,2267
Franc elvețian (CHF) 5,6990
Coroană cehă (CZK) 0,2165
Coroană daneză (DKK) 0,7007
Liră egipteană (EGP) 0,0931
Euro (EUR) 5,2374
Liră sterlină (GBP) 6,1117
100 forinți maghiari (HUF) 1,4827
100 yeni japonezi (JPY) 2,8408
Leu moldovenesc (MDL) 0,2602
Coroană norvegiană (NOK) 0,4659
Zlot polonez (PLN) 1,2215
Rublă rusească (RUB) 0,0592
Coroană suedeză (SEK) 0,4745
Liră turcească (TRY) 0,0977
Dolar american (USD) 4,5761
Rand sud-african (ZAR) 0,2820
Real brazilian (BRL) 0,8789
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6747
Rupie indiană (INR) 0,0481
100 woni sud-coreeni (KRW) 0,2991
Peso mexican (MXN) 0,2623
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6148
Dinar sârbesc (RSD) 0,0446
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1025
Dirham EAU (AED) 1,2460
Baht thailandez (THB) 0,1381
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5835
Shekel israelian (ILS) 1,5269
100 rupii indoneziene (IDR) 0,0255
Peso filipinez (PHP) 0,0745
100 coroane islandeze (ISK) 3,6421
Ringgit malaysian (MYR) 1,1244
Dolar singaporez (SGD) 3,5453
Gram de aur (XAU) 613,8270
DST (XDR) 6,2215

Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Banca Națională a României a publicat și nivelurile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00. Potrivit datelor disponibile pentru 3 iulie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate față de ziua precedentă, situându-se la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână, 5,46% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

În ceea ce privește ratele ROBOR, valorile pentru 3 iulie 2026 au fost de 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,98% pentru 12 luni. Comparativ cu ședința din 2 iulie 2026, singura modificare a fost înregistrată la ROBOR la o lună, care a scăzut de la 5,75% la 5,74%, în timp ce toate celelalte cotații au rămas la același nivel.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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