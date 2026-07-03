Curs valutar vineri, 3 iulie. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână. BNR a publicat noile date

Curs valutar vineri, 3 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar oficial pentru ziua de vineri, 3 iulie 2026. Potrivit datelor anunțate de banca centrală, moneda europeană a fost cotată la 5,2374 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5761 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,1117 lei, iar francul elvețian la 5,6990 lei. De asemenea, dolarul australian a avut o valoare de 3,1750 lei, iar dolarul canadian a fost cotat la 3,2267 lei.

În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2215 lei, coroana cehă la 0,2165 lei, coroana daneză la 0,7007 lei, coroana norvegiană la 0,4659 lei, iar coroana suedeză la 0,4745 lei. Dinarul sârbesc a avut un curs de 0,0446 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4827 lei.

Leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2602 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1025 lei. Rubla rusească a fost cotată la 0,0592 lei.

Pe piețele asiatice, renminbi-ul chinezesc a avut un curs de 0,6747 lei, iar 100 de yeni japonezi au fost cotați la 2,8408 lei. Rupia indiană a fost evaluată la 0,0481 lei, iar 100 de woni sud-coreeni la 0,2991 lei. Bahtul thailandez a avut un curs de 0,1381 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5835 lei.

În ceea ce privește monedele din Orientul Mijlociu, lira turcească a fost cotată la 0,0977 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2460 lei, iar shekelul israelian la 1,5269 lei.

Pe continentul american, realul brazilian a fost cotat la 0,8789 lei, peso-ul mexican la 0,2623 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6148 lei.

Alte cotații publicate de BNR arată că lira egipteană a avut un curs de 0,0931 lei, pesoul filipinez de 0,0745 lei, ringgitul malaysian de 1,1244 lei, iar dolarul singaporez de 3,5453 lei. Totodată, 100 de rupii indoneziene au fost cotate la 0,0255 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,6421 lei.

În ceea ce privește activele și unitățile de referință internaționale, gramul de aur a fost cotat la 613,8270 lei, iar Drepturile Speciale de Tragere (DST/XDR) au avut o valoare de 6,2215 lei.

Monedă / Activ Curs (lei) Dolar australian (AUD) 3,1750 Dolar canadian (CAD) 3,2267 Franc elvețian (CHF) 5,6990 Coroană cehă (CZK) 0,2165 Coroană daneză (DKK) 0,7007 Liră egipteană (EGP) 0,0931 Euro (EUR) 5,2374 Liră sterlină (GBP) 6,1117 100 forinți maghiari (HUF) 1,4827 100 yeni japonezi (JPY) 2,8408 Leu moldovenesc (MDL) 0,2602 Coroană norvegiană (NOK) 0,4659 Zlot polonez (PLN) 1,2215 Rublă rusească (RUB) 0,0592 Coroană suedeză (SEK) 0,4745 Liră turcească (TRY) 0,0977 Dolar american (USD) 4,5761 Rand sud-african (ZAR) 0,2820 Real brazilian (BRL) 0,8789 Renminbi chinezesc (CNY) 0,6747 Rupie indiană (INR) 0,0481 100 woni sud-coreeni (KRW) 0,2991 Peso mexican (MXN) 0,2623 Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6148 Dinar sârbesc (RSD) 0,0446 Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1025 Dirham EAU (AED) 1,2460 Baht thailandez (THB) 0,1381 Dolar Hong Kong (HKD) 0,5835 Shekel israelian (ILS) 1,5269 100 rupii indoneziene (IDR) 0,0255 Peso filipinez (PHP) 0,0745 100 coroane islandeze (ISK) 3,6421 Ringgit malaysian (MYR) 1,1244 Dolar singaporez (SGD) 3,5453 Gram de aur (XAU) 613,8270 DST (XDR) 6,2215

Banca Națională a României a publicat și nivelurile ratelor dobânzilor ROBID și ROBOR calculate la ora 11:00. Potrivit datelor disponibile pentru 3 iulie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate față de ziua precedentă, situându-se la 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow-next (T/N), 5,43% pentru o săptămână, 5,46% pentru o lună, 5,54% pentru trei luni, 5,59% pentru șase luni și 5,64% pentru 12 luni.

În ceea ce privește ratele ROBOR, valorile pentru 3 iulie 2026 au fost de 5,63% pentru scadențele O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,98% pentru 12 luni. Comparativ cu ședința din 2 iulie 2026, singura modificare a fost înregistrată la ROBOR la o lună, care a scăzut de la 5,75% la 5,74%, în timp ce toate celelalte cotații au rămas la același nivel.