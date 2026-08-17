Curs valutar, 17 august 2026. Leul câștigă teren. Ce se întâmplă cu euro și dolarul, potrivit BNR

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 17 august 2026, cursul de referință pentru principalele monede. Leul a avut o evoluție favorabilă în raport cu dolarul american, euro și lira sterlină, în timp ce francul elvețian s-a apreciat. În paralel, gramul de aur a înregistrat o creștere de peste 3 lei.

Cea mai importantă mișcare a ședinței valutare este cea înregistrată de dolarul american. Moneda SUA a fost cotată la 4,5195 lei, după ce leul a recuperat aproape doi bani.

Valoarea reprezintă cel mai scăzut nivel atins de dolar începând din 17 iunie 2026.

Evoluția poate fi relevantă pentru persoanele și companiile care efectuează plăți în moneda americană, precum și pentru cei care au economii sau alte obligații exprimate în dolari.

Cotația BNR are caracter de referință, în timp ce băncile și casele de schimb valutar aplică propriile cursuri de cumpărare și vânzare.

Moneda națională a înregistrat un avans și față de euro. Cursul stabilit pentru luni este de 5,2419 lei pentru un euro.

Raportul euro/leu are o importanță ridicată pentru economia românească, moneda europeană fiind utilizată drept reper pentru numeroase contracte, tranzacții, chirii sau achiziții.

Pentru populație, variațiile cursului se pot reflecta în costurile unor plăți exprimate în euro și în valoarea schimburilor valutare.

O evoluție descendentă a avut și lira sterlină. Moneda britanică a fost evaluată luni la 6,1284 lei, după un câștig de aproape un ban pentru moneda românească.

Situația este diferită în cazul francului elvețian. Leul a pierdut teren în fața acestuia, iar cursul a ajuns la 5,5830 lei pentru un franc.

Aurul a înregistrat o creștere în ședința de luni. BNR a stabilit un preț de 638,5782 lei pentru un gram, cu 3,18 lei peste valoarea precedentă.

Cotația în moneda națională este influențată atât de prețul internațional al metalului prețios, cât și de evoluțiile de pe piața valutară.

Astfel, începutul săptămânii aduce un dolar la cel mai redus nivel din ultimele două luni, un euro cotat la 5,2419 lei și o nouă apreciere a aurului, care trece de 638 de lei pentru un gram.