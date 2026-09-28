Curs valutar BNR, 28 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc în fața leului. Noile valori anunțate

Banca Națională a României a anunțat luni, 28 septembrie 2026, noile cotații de referință. Euro și dolarul american s-au apreciat în raport cu leul, iar creșteri au fost înregistrate și de lira sterlină și francul elvețian. În schimb, gramul de aur a scăzut cu aproape 19 lei. Pe piața monetară, ROBOR la șase luni a urcat ușor, în timp ce indicii la trei și 12 luni au rămas neschimbați.

BNR a stabilit luni un curs de 5,2786 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0068 lei, adică 0,68 bani, față de ședința precedentă. Vineri, 25 septembrie, moneda europeană fusese cotată la 5,2718 lei.

Nivelul anunțat luni este foarte apropiat de valoarea de 5,2788 lei consemnată pe 23 septembrie.

Evoluția din ultimele luni arată o medie de 5,2498 lei/euro în august. În iulie, cursul mediu a fost de 5,2378 lei, iar în iunie de 5,2417 lei.

În august, euro a oscilat între 5,2396 și 5,2589 lei. Intervalul a fost de 5,2310-5,2473 lei în iulie și de 5,2310-5,2592 lei în iunie.

Pentru comparație, la închiderea exercițiului financiar din 2025, pe 31 decembrie, euro era cotat la 5,0985 lei. Cursul mediu al monedei europene pentru întregul an 2025 a fost de 5,0415 lei.

O creștere a fost înregistrată luni și în cazul dolarului american. Cotația a ajuns la 4,6397 lei, după un avans de 0,0108 lei, echivalentul a 1,08 bani.

În ședința precedentă, BNR stabilise un curs de 4,6289 lei pentru un dolar.

În ceea ce privește evoluția din ultimele trei luni, cursul mediu al dolarului a fost de 4,5288 lei în august, 4,5859 lei în iulie și 4,5524 lei în iunie.

Cea mai ridicată valoare din august a fost de 4,5624 lei, iar cea mai scăzută de 4,4884 lei. În iulie, dolarul s-a situat între 4,5595 și 4,6050 lei, în timp ce în iunie intervalul a fost de 4,5091-4,6227 lei.

Raportul dintre cele două monede a ajuns luni la 1,1377 dolari pentru un euro, în scădere cu 0,0012 dolari.

Lira sterlină a înregistrat una dintre creșterile importante ale zilei. BNR a anunțat un curs de 6,1522 lei, cu 0,0240 lei peste valoarea din ședința precedentă, de 6,1282 lei.

Francul elvețian a avansat mai ușor, de la 5,5798 lei la 5,5823 lei. Diferența față de ședința precedentă este de 0,0025 lei.

Au crescut și dolarul canadian, până la 3,2770 lei, dolarul australian, la 3,2558 lei, precum și dolarul singaporez, care a ajuns la 3,6293 lei.

Pentru 100 de yeni japonezi, cursul a urcat cu 0,0269 lei, până la 2,9553 lei. Zlotul polonez a fost cotat la 1,2058 lei, iar coroana norvegiană la 0,4877 lei.

În sens opus s-au deplasat, printre altele, coroana suedeză, cotată la 0,4658 lei, și 100 de forinți maghiari, pentru care BNR a stabilit un curs de 1,4350 lei.

O scădere importantă apare în cazul aurului. Gramul a fost cotat luni la 619,8097 lei, față de 638,7919 lei în ședința precedentă.

Diferența este de 18,9822 lei pentru un gram.

Pe piața monetară, ROBOR la trei luni a rămas la 5,97%, fără modificări față de valoarea precedentă.

ROBOR la șase luni a crescut cu 0,01 puncte procentuale și a ajuns la 6,04%.

Pentru scadența la 12 luni, indicele a rămas stabil la 6,09%.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, aferent primului trimestru din 2026 are valoarea de 5,56%.

Nivelul este cu 0,02 puncte procentuale sub cel aferent trimestrului al patrulea din 2025, când IRCC era de 5,58%. În trimestrul al treilea din 2025, indicele se situa la 5,68%, iar în trimestrul al doilea la 6,06%.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, când valoarea era de 5,55%, actualul indice este mai mare cu 0,01 puncte procentuale.