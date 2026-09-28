România, în fața unor costuri tot mai mari de împrumut. Peiu: „Cea mai mare dobândă plătită de un stat UE”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, atrage atenția asupra nivelului ridicat al dobânzilor la care se împrumută România și susține că situația economică a țării o face vulnerabilă în contextul creșterii costurilor de finanțare la nivel internațional. Într-un mesaj publicat luni, acesta compară randamentele obligațiunilor românești cu cele ale altor state și avertizează asupra riscurilor unei crize a datoriilor. Afirmațiile și interpretările economice îi aparțin lui Peiu.

Petrișor Peiu susține că majorarea costurilor de împrumut nu este o problemă exclusivă a României și indică nivelurile înregistrate, potrivit datelor prezentate de el, în Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Germania.

„Dobânzile la care se împrumută statele au urcat la noi maxime:

Pentru Statele Unite, 5,21% pentru maturitatea de 10 ani, un nivel nemaiîntâlnit din 2007; pentru Marea Britanie 5,39%, pentru Franța 4,72%, pentru Germania 3,62% la aceeași maturitate. Pentru obligațiunile emise de UE pe 10 ani vorbim de dobânzi de peste 4%, nivel nemaiîntâlnit în istorie.”

În cazul României, senatorul AUR indică un cost al finanțării considerabil mai ridicat și susține că acesta este cel mai mare dintre statele Uniunii Europene.

„România a atins nivelul de 7,55% vineri și acum este la 7,38%, un nivel uriaș, cea mai mare dobândă plătită de un stat UE pentru obligațiunile la 10 ani.”

În argumentația sa, liderul senatorilor AUR face o comparație între evoluția economiei României și cea a altor state.

„Dar, dintre toate aceste state, doar România este în recesiune. Toate celelalte au creștere economică: SUA 2,1% pe primul trimestru și 1,5% pe al doilea, UE este pe la 1% în medie.”

Pornind de la această comparație, Peiu susține că România ar avea un spațiu de manevră mai redus în privința dobânzilor decât celelalte economii menționate.

„Cu alte cuvinte, toate celelalte state, cu excepția României, pot crește dobânda oferita de băncile centrale. România nu poate pentru ca ar adânci criză economică.”

Petrișor Peiu abordează și posibilele efecte ale creșterii randamentelor asupra instituțiilor bancare care dețin obligațiuni emise anterior, la dobânzi mai mici.

„Băncile care dețin aceste obligațiuni vor vinde obligațiunile vechi ( cu dobânzi mai mici) cu discount-uri mari, pentru a putea cumpăra noile obligațiuni. Cat de mult pot pierde băncile, totuși?”

Afirmația descrie scenariul prezentat de Peiu privind comportamentul băncilor și eventualele pierderi, nu o pierdere deja constatată la nivelul sistemului bancar.

În finalul mesajului, senatorul AUR avertizează că România ar putea fi puternic afectată în cazul unei crize a datoriilor și face o paralelă cu Grecia.

„Veriga slabă va fi lovita în plin de criza datoriilor. La precedenta criză a fost Grecia…”

Comparația cu Grecia și caracterizarea României drept „veriga slabă” reprezintă evaluarea formulată de Petrișor Peiu, nu o concluzie oficială privind evoluția economiei românești.