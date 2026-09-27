Alexandru Nazare avertizează că 2027 ar putea fi mai dificil pentru buget: Problemele amânate nu dispar. Devin mai scumpe

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și să pregătească prudent bugetul pentru anul viitor. El susține că 2027 ar putea fi chiar mai dificil decât 2026, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru apărare, presiunilor asupra pensiilor și salariilor, obligațiilor neachitate și diminuării finanțării excepționale prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Alexandru Nazare afirmă că procesul de reducere a deficitului început de Guvernul Ilie Bolojan continuă și indică datele execuției bugetare pentru primele opt luni.

Potrivit ministrului interimar, deficitul a ajuns la 2,89% din produsul intern brut (PIB), față de 4,51% în perioada similară a anului trecut. Diferența în termeni nominali este de aproape 27 de miliarde de lei.

„Reducerea deficitului continuă în linie dreaptă. Nici o abatere de la responsabilitate”, a transmis Alexandru Nazare.

El susține că ajustarea nu a fost realizată prin reducerea investițiilor. Cheltuielile pentru investiții publice au depășit 97 de miliarde de lei, cu aproximativ 25 de miliarde de lei peste nivelul primelor opt luni din 2025.

Aproape 70% din aceste plăți sunt finanțate prin fonduri europene și PNRR. Nazare arată că suma investită în numai opt luni din 2026 este apropiată de valoarea investițiilor publice realizate de România pe parcursul întregului an 2023.

Ministrul interimar avertizează că reducerea deficitului trebuie să continue, în special din cauza costurilor generate de datoria publică. România a plătit peste 42 de miliarde de lei pentru dobânzi în primele opt luni ale anului.

„Costul finanțării statului este suportat, într-un final, de economie și îl vedem în resursele mai puține pe care le putem aloca investițiilor sau serviciilor publice”, spune Nazare.

În această perioadă continuă și evaluarea S&P. Ministrul afirmă că autoritățile au prezentat atât rezultatele obținute, cât și riscurile existente și insistă asupra importanței păstrării ratingului de investiții.

„Un rating de investiții nu se păstrează prin promisiuni sau declarații. Se păstrează prin rezultate, garantate prin execuție, prin predictibilitate și prin continuitatea politicilor responsabile”, afirmă acesta.

Alexandru Nazare avertizează că anul viitor ar putea fi chiar mai dificil din punct de vedere bugetar decât 2026.

Printre presiunile enumerate se află creșterea cheltuielilor pentru apărare, inclusiv odată cu implementarea investițiilor finanțate prin SAFE, dar și problemele structurale privind dimensiunea și eficiența administrației publice.

O altă problemă este reprezentată de salariile din sectorul public și pensii.

„După doi ani în care salariile din sectorul public și pensiile nu au fost indexate, presiunile pentru recuperarea puterii de cumpărare nu pot fi ignorate”, afirmă ministrul interimar.

La acestea se adaugă un stoc important de obligații provenite din hotărâri judecătorești care nu au fost achitate în ultimii ani.

Presiunile nu vin numai din zona cheltuielilor. Nazare atrage atenția că România trebuie să își îmbunătățească în continuare colectarea veniturilor, în condițiile în care evaziunea și economia gri continuă să afecteze încasările statului.

În același timp, există angajamente pentru reducerea sau eliminarea unor taxe, ceea ce va însemna venituri care nu se vor mai regăsi în bugetul anului viitor.

O schimbare importantă va fi și încheierea componentei excepționale de finanțare prin PNRR.

Granturile care au permis susținerea unui volum ridicat de investiții nu vor mai reprezenta aceeași sursă de finanțare pentru bugetele următoare. Nazare consideră că diferența trebuie compensată prin fondurile politicii de coeziune, prioritizarea mai strictă a investițiilor naționale și atragerea într-o măsură mai mare a capitalului privat.

Ministrul interimar al Finanțelor avertizează că inflația, modificările prețurilor la energie și efectele liberalizării continuă să genereze costuri ridicate pentru populație și companii. România se confruntă în același timp cu un dezechilibru extern important, reflectat în deficitul de cont curent.

În aceste condiții, Nazare spune că statul nu poate introduce noi cheltuieli permanente fără să identifice surse solide de finanțare.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să pornească de la această realitate. Trebuie să spunem clar ce constrângeri avem și ce trebuie prioritizat. Predictibilitatea fiscală înseamnă și această formă de onestitate”, afirmă el.

Ministrul susține că următorul buget trebuie să continue consolidarea fiscală, dar și să pregătească trecerea de la modelul de investiții susținut prin PNRR către unul bazat într-o măsură mai mare pe fonduri europene structurale, capital privat și investiții publice prioritizate.