Petrișor Peiu respinge legătura dintre Kimberly Ann Guilfoyle și căderea Guvernului Bolojan: Eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul
SURSA FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici - Petrișor Peiu
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins duminică informațiile potrivit cărora ambasadoarea americană Kimberly Ann Guilfoyle ar fi avut vreo legătură cu destituirea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Petrișor Peiu respinge orice legătură între Kimberly Ann Guilfoyle și căderea Guvernului Bolojan
Potrivit lui Petrișor Peiu, înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier a fost decisă de cinci persoane din AUR și PSD. Senatorul AUR susține că Kimberly Ann Guilfoyle nu a avut nicio contribuție la demersul care a dus la căderea Guvernului.
Petrișor Peiu afirmă că decizia de depunere în comun a moțiunii de cenzură a fost luată de conducerea AUR și PSD, reprezentată în total de cinci persoane.
Potrivit senatorului AUR, Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la întâlnirea în cadrul căreia a fost luată această decizie și nici nu ar fi fost menționată în timpul discuțiilor.
„Kimberly Ann Guilfoyle nu a avut nicio contribuţie la demersul care a dus la căderea Guvernului”, a transmis acesta într-un comunicat.
Peiu susține, de asemenea, că textul moțiunii de cenzură a fost redactat de el împreună cu Marian Neacșu. În relatarea sa, ambasadoarea americană nu a participat la elaborarea documentului, nu a contribuit cu idei și nu a redactat nicio parte a textului.
Peste 280 de parlamentari au votat demiterea Guvernului Bolojan
Petrișor Peiu a indicat și votul din Parlament drept un argument pentru respingerea informațiilor privind o eventuală implicare a ambasadoarei americane.
Potrivit acestuia, peste 280 de deputați și senatori au votat pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Kimberly Ann Guilfoyle nu s-a numărat printre persoanele care au participat la acest vot.
„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta- episoade la care am participat direct:
-conducerea partidelor AUR și PSD ( în total 5 persoane) au decis sa depună o motiune de cenzură in comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o;
– eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacșu;
– în Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a explicat liderul senatorilor AUR într-un mesaj publicat pe Facebook.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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