Petrișor Peiu respinge legătura dintre Kimberly Ann Guilfoyle și căderea Guvernului Bolojan: Eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins duminică informațiile potrivit cărora ambasadoarea americană Kimberly Ann Guilfoyle ar fi avut vreo legătură cu destituirea, prin moțiune de cenzură, a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit lui Petrișor Peiu, înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier a fost decisă de cinci persoane din AUR și PSD. Senatorul AUR susține că Kimberly Ann Guilfoyle nu a avut nicio contribuție la demersul care a dus la căderea Guvernului.

Petrișor Peiu afirmă că decizia de depunere în comun a moțiunii de cenzură a fost luată de conducerea AUR și PSD, reprezentată în total de cinci persoane.

Potrivit senatorului AUR, Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la întâlnirea în cadrul căreia a fost luată această decizie și nici nu ar fi fost menționată în timpul discuțiilor.

„Kimberly Ann Guilfoyle nu a avut nicio contribuţie la demersul care a dus la căderea Guvernului”, a transmis acesta într-un comunicat.

Peiu susține, de asemenea, că textul moțiunii de cenzură a fost redactat de el împreună cu Marian Neacșu. În relatarea sa, ambasadoarea americană nu a participat la elaborarea documentului, nu a contribuit cu idei și nu a redactat nicio parte a textului.

Petrișor Peiu a indicat și votul din Parlament drept un argument pentru respingerea informațiilor privind o eventuală implicare a ambasadoarei americane.

Potrivit acestuia, peste 280 de deputați și senatori au votat pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Kimberly Ann Guilfoyle nu s-a numărat printre persoanele care au participat la acest vot.

„Cum a fost demis guvernul Bolojan și cine a contribuit la aceasta- episoade la care am participat direct: -conducerea partidelor AUR și PSD ( în total 5 persoane) au decis sa depună o motiune de cenzură in comun; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat la acea întâlnire și nimeni nu a invocat-o; – eu împreună cu Marian Neacșu am redactat textul moțiunii de cenzură; Kimberly Ann Guilfoyle nu a participat cu nicio idee, nu a scris niciun cuvânt și nici nu cred că a auzit vreodată de mine sau de dl Neacșu; – în Parlament au votat peste 280 de deputați și senatori demiterea guvernului Bolojan; Kimberly Ann Guilfoyle nu se află printre ei”, a explicat liderul senatorilor AUR într-un mesaj publicat pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.