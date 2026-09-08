Petrișor Peiu vorbește despre o dezindustrializare fără precedent. Cum a ajuns România în această situație: Cu Ciolacii şi Bolojanii la putere

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că ponderea industriei în economia României s-a redus puternic în ultimii 20 de ani, în timp ce administrația publică s-a extins. Parlamentarul atribuie această evoluție costurilor ridicate ale energiei și politicilor aplicate de guvernele succesive. Într-o postare pe Facebook, acesta avertizează că România se confruntă și cu stagflație, pe fondul stagnării economice și al creșterii prețurilor.

Petrișor Peiu afirmă că structura economiei României s-a modificat radical în ultimele două decenii, prin restrângerea industriei și creșterea ponderii administrației publice. Liderul senatorilor AUR descrie această transformare drept rezultatul unei politici dominate de discursurile publice, din care specialiștii au fost îndepărtați.

„Cum s-a schimbat România în ultimii 20 de ani: un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție! Politicienii gălăgioși au expulzat oamenii serioși și iată care este rezultatul politicii făcută la TV și pe rețelele sociale”, a scris Petrișor Peiu.

Potrivit datelor prezentate de senatorul AUR, industria reprezenta 28,1% din PIB în 2006, dar ponderea acesteia coborâse la 18,6% în 2025. Peiu susține că România a trecut astfel prin cel mai sever proces de dezindustrializare din Europa.

„Cea mai severă dezindustrializare din Europa!”, a afirmat parlamentarul.

În timp ce industria s-a restrâns, ponderea administrației publice în PIB ar fi urcat de la 11,2% în 2006 la 13,6% în 2025, conform cifrelor invocate de liderul senatorilor AUR. Acesta pune evoluția industriei pe seama costurilor energetice, despre care afirmă că au afectat capacitatea companiilor românești de a concura pe piață.

„Este efectul prețurilor uriașe la energie, care au distrus total competitivitatea industriei românești!”, a susținut Petrișor Peiu.

Senatorul afirmă că, începând cu perioada guvernării conduse de Liviu Dragnea, programele de guvernare au inclus promisiunea reindustrializării României.

În practică, spune acesta, politicile aplicate au dus la extinderea administrației publice, nu la dezvoltarea fabricilor și a uzinelor.

„Politicienii țipă isteric că vor face fabrici și uzine, dar administrează doze letale de energie scumpă fabricilor existente.”, a scris liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu consideră că situația actuală este și consecința înlocuirii inginerilor și economiștilor bine pregătiți cu persoane numite pe criterii politice. În acest context, senatorul îl indică pe fostul premier Marcel Ciolacu drept imagine reprezentativă pentru evoluția criticată.

„Nu cred că există o emblemă mai bună pentru această evoluție decât figura vicleană a lui Marcel Ciolacu, omul cu pantofi cu talpă roșie și cu bacalaureat alb. Mândră corabia, meșter cârmaci…”, și-a încheiat senatorul postarea.

Într-o altă postare publicată pe Facebook, liderul senatorilor AUR a acuzat guvernele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan că au împins România în cea mai gravă criză economică înregistrată după aderarea la Uniunea Europeană, scrie news.ro. Petrișor Peiu susține că țara este singura din Europa care se confruntă cu stagflație, fenomen care presupune stagnare economică însoțită de inflație ridicată.

„România a ajuns, oameni buni, bolnavul economic al Europei. Suntem singurii care suferim de o boală extrem de gravă, care se numeşte stagflaţie”, arată Petrișor Peiu.

Parlamentarul afirmă că, începând din 2024, economia României a alternat între recesiune și stagnare. Potrivit calculelor prezentate de acesta, dintre ultimele zece trimestre, patru au înregistrat scădere economică, trei au fost caracterizate de stagnare, iar numai trei au consemnat creștere.

Peiu susține că trimestrele de creștere economică au coincis cu perioadele electorale din 2024 și 2025. În același timp, România ar fi înregistrat cea mai mare inflație și cea mai accentuată creștere a prețurilor la raft din Europa.

„A fost 10%, a coborât spre 8% în această vară şi a început din nou să crească, alimentată de creşterea preţurilor la energie”, a afirmat senatorul AUR.

Liderul senatorilor AUR susține că România a traversat o nouă criză energetică în această vară. Potrivit acestuia, problema reapare în fiecare an atunci când consumul ajunge la nivelurile obișnuite pentru perioadele cu temperaturi ridicate sau pentru iernile friguroase.

Peiu consideră că stagflația reprezintă cea mai gravă criză economică prin care a trecut România după intrarea în Uniunea Europeană. Senatorul își argumentează afirmația prin durata mare a perioadei de stagnare și prin dificultatea revenirii economice.

„În orice caz, nu poate să iasă din această criză având la conducere guvernul care a băgat ţara în această criză, Guvernul Ciolacu, continuat cu Guvernul Bolojan. Aceste două guverne au adus recesiune combinată cu inflaţie”, subliniază Peiu.

Petrișor Peiu descrie situația drept o boală economică gravă, care erodează treptat economia României și din care țara va ieși cu dificultate. Liderul senatorilor AUR afirmă că revenirea nu poate fi gestionată de aceiași lideri politici pe care îi consideră responsabili pentru declanșarea crizei.