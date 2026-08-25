Constantin Toma nu va mai candida din partea PSD în 2028. Primarul Buzăului explică ruptura de Grindeanu, Olguța-Manda și Ciolacu

Constantin Toma a anunțat marți că nu va mai candida din partea PSD la Primăria Buzău în 2028. Edilul, care rămâne deocamdată membru al formațiunii, acuză partidul că adoptă decizii greșite, inclusiv în detrimentul românilor. Hotărârea vine după mai multe luni de conflicte cu Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Marcel Ciolacu. Primarul nu a precizat sub ce formulă electorală va încerca să obțină un nou mandat.

Constantin Toma a transmis fără echivoc că nu va mai solicita votul buzoienilor, la alegerile locale din 2028, în calitate de candidat al PSD. Primarul municipiului Buzău este în continuare membru al formațiunii, însă susține că hotărârea referitoare la viitoarea sa candidatură este definitivă.

„Decizia mea este luată – nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău”, a transmis Constantin Toma.

Edilul a explicat că decizia sa are legătură directă cu direcția politică urmată de PSD și cu măsurile adoptate de conducerea partidului.

„Am renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-am deținut în partid și am explicat și de ce: s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene!”, afirmă Toma.

Primarul nu a anunțat dacă va candida independent sau dacă va accepta susținerea unei alte formațiuni politice în 2028.

„Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit! Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD”, precizează acesta.

Până la încheierea actualului mandat, Constantin Toma spune că își va continua activitatea administrativă și proiectele aflate în derulare în municipiul Buzău.

Mesajul publicat pe 25 august oficializează o decizie pe care Constantin Toma o anticipase cu numai câteva zile înainte. Primarul declarase deja că nu mai dorește să reprezinte PSD la viitoarele alegeri locale.

Într-o intervenție acordată Radio Campus pe 19 august, edilul a indicat candidatura independentă drept „prima opțiune”. El nu a exclus atunci posibilitatea de a primi sprijinul altei formațiuni politice, dar a precizat că nu ia în calcul o colaborare cu AUR sau SOS România.

În noul mesaj, Toma nu a mai oferit detalii despre formula electorală pe care ar putea să o aleagă. Acesta s-a limitat să afirme că își va anunța decizia la momentul potrivit.

Cert este că numele său nu va mai apărea pe buletinul de vot alături de sigla PSD la alegerile pentru Primăria Buzău din 2028.

Distanțarea lui Constantin Toma de conducerea centrală a PSD a devenit evidentă încă din primăvara acestui an, când schimburile publice dintre primarul Buzăului și Sorin Grindeanu s-au intensificat.

La începutul lunii aprilie, după ce Grindeanu îl ironizase și îl numise „bolojenistul nostru”, Toma a avertizat că PSD riscă „o soartă proastă”. Edilul a criticat opoziția liderului partidului față de continuarea guvernării alături de Ilie Bolojan.

Disputa s-a amplificat la sfârșitul lunii mai. Pe 28 mai, Toma i-a cerut public lui Sorin Grindeanu să demisioneze de la conducerea PSD, susținând că partidul ajunsese „într-un mare pericol”.

Primarul a acuzat atunci formațiunea că a contribuit la declanșarea unei crize politice, fără să pregătească o soluție viabilă pentru perioada de după ruperea formulei de guvernare.

La sfârșitul lunii iunie, Toma și-a înăsprit criticile. El i-a acuzat pe Grindeanu și pe apropiații săi că au avut un rol în căderea Guvernului, dar nu au reușit să construiască rapid o alternativă care să asigure stabilitatea politică.

„Nu sunt în stare să creeze stabilitate”, spunea primarul Buzăului pe 29 iunie.

Una dintre cele mai dure declarații făcute de Constantin Toma la adresa președintelui PSD a apărut într-un interviu pentru emisiunea Outsider Politic, realizată de Recorder.

Primarul a susținut că puterea reală din PSD nu s-ar afla la Sorin Grindeanu, ci în jurul Liei Olguța Vasilescu și al lui Claudiu Manda.

Toma l-a caracterizat pe Grindeanu drept o „curea de transmisie”, afirmând că liderul PSD ar transmite în interiorul formațiunii mesajele venite din zona cuplului Olguța Vasilescu–Claudiu Manda.

Această afirmație reprezintă evaluarea politică a primarului municipiului Buzău și nu un fapt demonstrat privind procesul intern prin care sunt luate deciziile în PSD.

Constantin Toma și-a formulat și mai explicit acuzațiile la adresa Liei Olguța Vasilescu și a lui Claudiu Manda, două dintre persoanele cu influență în conducerea social-democrată.

În luna iulie, primarul Buzăului a susținut că PSD ar fi condus în realitate de edilul Craiovei și de soțul acesteia, care ocupă funcția de secretar general al partidului.

„Cea mai ascultată voce din PSD nu este Sorin Grindeanu, este Olguța Vasilescu”, a fost concluzia sa.

Toma a afirmat că anumite teme lansate în spațiul public de Lia Olguța Vasilescu sunt preluate ulterior și de alte persoane din partid.

Într-un interviu anterior, edilul îi descrisese pe Olguța Vasilescu și Claudiu Manda drept „parte a problemei” din PSD și îi asociase cu strategia care a dus la ruperea coaliției de guvernare.

Primarul Buzăului a criticat și viziunea economică atribuită Liei Olguța Vasilescu. Potrivit acestuia, majorările ample ale salariilor și pensiilor, în lipsa unor surse bugetare suficiente, pot determina statul să contracteze împrumuturi din ce în ce mai costisitoare. Declarațiile au fost făcute în interviul acordat Recorder.

Lia Olguța Vasilescu a reacționat public după ce Constantin Toma a renunțat la funcțiile de conducere pe care le deținea în organizațiile municipală și județeană ale PSD Buzău.

„Nu înțeleg de ce n-a demisionat și din PSD”, declara primarul Craiovei la începutul lunii iunie.

Olguța Vasilescu a susținut, în același timp, că opiniile divergente exprimate în interiorul PSD demonstrează existența libertății de exprimare în partid.

Ulterior, aceasta l-a descris pe Toma drept mai „bolojenist” decât numeroși liberali. Primarul Craiovei a subliniat însă că PSD nu îl exclusese pe edilul Buzăului pentru faptul că și-a exprimat o poziție diferită de cea a conducerii.

Relația dintre Constantin Toma și Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte al PSD, aflat în prezent la conducerea Consiliului Județean Buzău, a alternat între colaborarea administrativă și confruntările publice.

În luna februarie, Toma a declarat despre Ciolacu că, atât în calitate de lider al partidului, cât și în funcția de premier, „a făcut multe prostii”.

Primarul i-a reproșat fostului șef al Guvernului inclusiv situația finanțelor publice și deficitul bugetar de 9,3% înregistrat în 2024. Toma a susținut că efectele dezechilibrului financiar trebuie suportate ulterior de întreaga populație.

Edilul a relatat și o conversație pe care ar fi avut-o cu Marcel Ciolacu înaintea alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău. Potrivit lui Toma, acesta l-ar fi avertizat pe fostul premier că acumulase „mai multă ură decât tot partidul”, iar asocierea foarte vizibilă a imaginilor lor în campanie putea produce un efect electoral negativ.

În pofida criticilor, Constantin Toma a explicat că l-a susținut pe Marcel Ciolacu pentru conducerea Consiliului Județean din considerente administrative. Primarul a argumentat că municipiul și județul Buzău trebuie să colaboreze pentru derularea proiectelor locale.

Marcel Ciolacu a recunoscut, la rândul său, că relația cu primarul municipiului Buzău devenise tensionată.

În februarie, fostul lider social-democrat l-a descris pe Constantin Toma drept „mai căpos” și a declarat că edilul „s-a apropiat de linia roșie”. Ciolacu a afirmat atunci că relația dintre ei ar putea continua exclusiv la nivel instituțional.

Câteva zile mai târziu, cei doi au încercat să închidă public conflictul. După o întâlnire desfășurată la Primăria Buzău, Toma și Ciolacu au anunțat că este din nou „pace la Buzău”.

Armistițiul nu a eliminat însă divergențele dintre Constantin Toma și PSD. După ce edilul a demisionat, pe 2 iunie, din funcțiile de conducere deținute în partid, reacția lui Marcel Ciolacu a fost tranșantă: „Nu mă interesează”.

Ciolacu a precizat că nu mai ocupă funcții politice în formațiune și a îndrumat presa să solicite explicații conducerii organizației PSD Buzău.

Separarea lui Constantin Toma de structurile de conducere ale partidului a început oficial pe 2 iunie 2026. Atunci, primarul a demisionat din funcțiile de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene.

Toma și-a motivat decizia inclusiv prin voturile date de o parte dintre consilierii locali PSD împotriva unor proiecte inițiate de administrația pe care o conduce. Edilul a reclamat o „atitudine ostilă” din partea conducerii locale a partidului și a legat conflictele din organizație de criticile adresate conducerii centrale.

Primarul nu și-a dat însă demisia și din PSD. În luna iunie, acesta a explicat că rămâne membru al formațiunii pentru a nu-și pierde mandatul obținut la alegerile locale.

Articolul 160 din Codul administrativ stabilește că mandatul unui primar ales pe lista unei formațiuni politice încetează de drept dacă acesta își pierde, prin demisie, calitatea de membru al partidului respectiv.

Prin urmare, mesajul transmis pe 25 august privește candidatura lui Constantin Toma la alegerile locale din 2028 și nu reprezintă anunțarea unei demisii imediate din PSD.

Constantin Toma se află la conducerea municipiului Buzău din anul 2016, iar scrutinul din 2028 ar putea reprezenta încercarea sa de a obține un nou mandat.

La momentul renunțării la funcțiile deținute în PSD Buzău, edilul a amintit rezultatele obținute la precedentele două alegeri locale. Potrivit datelor invocate de acesta, a primit aproximativ 78% din voturi la unul dintre scrutinuri și circa 67% la celălalt.