Datele din sondajul CURS conturează o nouă ierarhie politică în România, într-un moment critic marcat de dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. Potrivit unui sondaj intern comandat de USR, PSD ar fi coborât până pe locul patru în preferințele electoratului.

AUR se situează pe primul loc, cu 33% din intențiile de vot, urmat de PNL, creditat cu 21%. USR ar obține 15,3%, în timp ce PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar ajunge la 14,1%. Sondajul a fost realizat online, pe 1 mai, pe un eșantion de 1.145 de respondenți și are o marjă de eroare de ±3,8%.

Un alt sondaj CURS, realizat zilele trecute de Centrul de Sociologie Urbană și Regională, indică o configurație diferită: AUR ar obține 33%, PSD – 24%, iar PNL – 16%. USR este cotat la 9%, UDMR la 5%, în timp ce S.O.S. România ar avea 4%. Partidul Oamenilor Tineri este estimat la 3%, iar alte formațiuni cumulează 6%.

Un sondaj anterior CURS arăta cifre ușor diferite, dar menținea același trend: AUR pe primul loc cu 34%, PSD la 23%, PNL la 18%, iar USR la 10%. Distribuția voturilor indică o fragmentare accentuată a scenei politice, cu un avantaj constant pentru AUR.

Rezultatele sondajului CURS evidențiază și o stare generală de nemulțumire în rândul populației. Opt din zece români consideră că direcția în care se îndreaptă țara este una greșită, potrivit datelor colectate.

În acest context tensionat, reacțiile politice nu au întârziat să apară. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat că nu are emoții în privința rezultatului votului asupra moțiunii de cenzură.

„Eu zic că au reușit prea puțin. Au mai luat ceva, dar nu suficient. Nu suntem toți nebuni. Am reclamat lucrurile astea. Se întâmplă în al 99-lea ceas, când își dă seama domnul Bolojan că este o moțiune de cenzură și pleacă acasă și probabil vrea să nu i se reproșeze faptul că nu a sprijinit primăriile. Dar ghici ce? E prea târziu. Cred că speră la lucrul acesta și cred că speră mai mult să nu fie acuzat mai târziu despre faptul că aceste întârzieri în plata facturilor la PNRR au fost cauzate de acest guvern și din cauza guvernului s-au pierdut bani. Cât am încasat, cât s-a dat în noi și cât am tăcut pentru că noi sperăm ca această alianță să se refacă, dar cu o persoană capabilă și care înțelege lucrurile, pentru că aici v-am dat cel mai bun exemplu. Pierdem finanțările din PNRR din prostia unui singur om. Este copleșitor procentul celor care ne spun scăpați de Bolojan”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost semnată de 254 de parlamentari și necesită 233 de voturi pentru a fi adoptată și pentru a duce la demiterea Guvernului.

În paralel cu dezbaterea moțiunii, discuțiile politice includ și responsabilitatea pentru deficitul bugetar. Într-o intervenție separată, Lia Olguța Vasilescu a criticat guvernările anterioare.

„Noi l-am lăsat în 2019 când am ieșit de la guvernare la 3,5% și anul următor când erați dumneavoastră la guvernare, cu USR, l-ați dus în 9%. Ce s-a întâmplat pe vremea premierului Ciolacu au fost făcute cele mai mari investiții și cea mai mare creștere de pensii din istorie. De fapt deficitul de la final de an din 2025 s-a închis așa pentru că s-a amânat plățile, s-au rostogolit pentru anul următor. PSD a fost la guvernare dar nu mai putea să stea în condițiile astea, pentru că de luni de zile. Din septembrie explicăm că ce se întâmplă este greșit”, a spus edilul.

În același context, aceasta a susținut că PSD ar obține un scor similar în eventualitatea unor alegeri anticipate.

„E un singur om optuz care nu a vrut să înțeleagă. Despre PSD i-ați cântat prohodul până acum de nu știu câte ori și de fiecare dată luați bătaie de la PSD, de fiecare dată câștigă alegerile PSD. Dacă mâine sunt anticipate, PSD are cel puțin scorul pe care l-a avut la alegerile parlamentare de data trecută”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

