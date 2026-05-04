Moțiunea de cenzură inițiată în Parlament de alianța PSD–AUR se află într-o fază critică, în care calculele politice devin tot mai complicate, iar susținerea necesară pentru adoptare este pusă sub semnul întrebării. Deși documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, majoritatea necesară pentru a fi adoptat este de cel puțin 233 de voturi, ceea ce face ca fiecare retragere sau ezitare să conteze decisiv.

În acest moment, PSD și AUR nu reușesc să își asigure singure pragul necesar pentru trecerea moțiunii. Cele două formațiuni însumează aproximativ 220 de voturi, ceea ce le obligă să depindă de sprijinul parlamentarilor din Opoziție sau al aleșilor neafiliați.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții!”, a scris deputatul Andrei Csillag, plecat din POT, pe Facebook.

Această situație transformă fiecare parlamentar indecis într-un factor de echilibru politic, iar negocierile individuale au devenit esențiale în strategia partidelor implicate.

Un element esențial care afectează șansele moțiunii este retragerea mai multor semnatari. Printre aceștia se numără parlamentari proveniți din foste structuri politice recent reorganizate, care au anunțat că nu vor susține votul final, motivând lipsa unor soluții concrete în textul moțiunii.

„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România”, a scris senatorul PACE Liviu Fodoca, duminică seară, pe pagina sa de Facebook. „După ce a semnat moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, senatorul Liviu Fodoca s-a răzgândit. Astăzi susține exact măsurile care au adus România într-o situație dificilă, resimțită zilnic de fiecare român. Pentru că realitatea nu s-a schimbat peste noapte”, a scris PSD Sălaj, circumscripție unde a fost ales senatorul Fodoca, pe pagina de Facebook.

Criticile acestora vizează în special caracterul politic al demersului, considerat mai degrabă un instrument de presiune decât o alternativă viabilă de guvernare.

Pe lângă retragerile de susținere, scena politică este afectată și de migrarea unor parlamentari între formațiuni. PSD a pierdut membri importanți care au ales să se alăture altor grupuri parlamentare, inclusiv PNL, ceea ce reduce și mai mult baza de voturi sigură.

În același timp, social-democrații încearcă să compenseze aceste pierderi prin atragerea unor parlamentari neafiliați sau proveniți din alte partide ale Opoziției, într-o strategie de consolidare a grupului parlamentar.

Un rol important în deznodământul moțiunii îl va avea grupul minorităților naționale, format din 17 parlamentari. Lipsa unei poziții unitare face ca votul acestora să fie complet deschis, fiecare deputat având libertatea de a decide individual.

Această fragmentare amplifică incertitudinea și poate înclina balanța în orice direcție, în funcție de opțiunile finale ale fiecărui reprezentant.

Europarlamentarul Dan Motreanu, una dintre figurile de conducere din PNL, a informat în cadrul unei ședințe interne, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, că discuțiile purtate cu aproximativ 50 de parlamentari semnatari ai moțiunii nu au condus la rezultatele așteptate. Potrivit evaluării sale, o parte importantă a acestora își menține intenția de a susține demersul de demitere a Executivului.

Această concluzie indică un blocaj politic în încercarea de a destabiliza susținerea moțiunii și reduce marja de manevră a PNL înaintea votului decisiv.

În contextul riscului politic ridicat, PNL a activat mai multe echipe de negociere care au purtat discuții cu parlamentari din toate formațiunile politice, inclusiv cu unii semnatari ai moțiunii de cenzură. Obiectivul principal a fost convingerea acestora să nu voteze pentru demiterea Guvernului sau să își reconsidere poziția.

Strategia include dialog direct cu aleși neafiliați, parlamentari din partide mici și membri ai Opoziției, într-un efort de a preveni formarea unei majorități favorabile moțiunii.

Surse politice indică faptul că Dan Motreanu a ales să își suspende temporar activitatea de la nivel european pentru a se concentra pe negocierile interne de la București. Această decizie reflectă importanța strategică a votului și presiunea exercitată asupra conducerii PNL în această perioadă critică.

În același timp, premierul Ilie Bolojan a transmis în discuțiile interne ale partidului că, în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată, PNL trebuie să își asume intrarea în opoziție, ceea ce ar însemna o schimbare majoră de strategie politică și de poziționare instituțională.