Prezența lui Călin Georgescu la Muntele Athos marchează o nouă deplasare cu caracter spiritual, în cadrul căreia fostul candidat la prezidențiale a intrat în dialog cu reprezentanți de marcă ai monahismului ortodox. Vizita sa include întâlnirea cu starețul Efrem Vatopedinul, una dintre cele mai influente figuri ale comunității athonite.

Potrivit relatărilor publicate de Gândul, Călin Georgescu a purtat deja discuții cu părintele arhimandrit Efrem și are programate întrevederi suplimentare cu alți călugări din zonă. Această deplasare este descrisă ca fiind una dedicată reculegerii spirituale, în care fostul candidat urmează să petreacă trei zile în post și rugăciune.

Muntele Athos, cunoscut drept unul dintre cele mai importante centre ale ortodoxiei, atrage frecvent lideri politici și personalități publice, iar astfel de vizite sunt adesea interpretate și prin prisma relațiilor simbolice dintre religie și spațiul public.

În contextul întâlnirii cu Călin Georgescu, figura lui Efrem Vatopedinul devine centrală pentru înțelegerea semnificației acestei vizite. Născut la 5 iunie 1956, în localitatea Peristeronopighí din Cipru, acesta poartă numele civil Vasilios Koutsou și este un călugăr ortodox grec-cipriot, cu rang de ieromonah și arhimandrit.

Efrem Vatopedinul a studiat teologia la Universitatea din Atena și a intrat în monahism în anii ’80, fiind ulterior hirotonit și integrat în comunitatea de la Muntele Athos. Formarea sa spirituală a fost influențată de personalități marcante ale ortodoxiei, printre care Paisie Aghioritul.

În anul 1990, la vârsta de 34 de ani, a devenit stareț al Mănăstirii Vatopedu, una dintre cele mai importante așezări monahale de pe Athos. De-a lungul timpului, acesta a preluat și rolul de duhovnic al comunității, consolidându-și poziția în ierarhia spirituală a locului.

Activitatea lui Efrem Vatopedinul nu a fost lipsită de controverse, iar trecutul său include și episoade judiciare. În 2011, starețul a fost arestat în legătură cu scandalul Vatopedi, care viza schimburi controversate de terenuri între mănăstire și statul grec. Acuzațiile susțineau că tranzacțiile ar fi produs pierderi de milioane de euro pentru stat, potrivit relatărilor BBC din acea perioadă.

După câteva luni de detenție, Efrem Vatopedinul a fost eliberat, iar în 2017 a fost achitat definitiv de acuzațiile formulate împotriva sa.

În paralel, starețul a menținut relații apropiate cu lideri politici din Federația Rusă, inclusiv cu Vladimir Putin. Aceste relații se înscriu în contextul legăturilor istorice dintre Muntele Athos și lumea ortodoxă rusă.

Un moment relevant a avut loc în 2011, când Efrem Vatopedinul a adus Brâul Maicii Domnului la Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova, ocazie cu care s-a întâlnit cu Vladimir Putin, aflat atunci în funcția de premier. În cadrul acelei întâlniri, starețul i-a solicitat sprijin pentru poporul grec afectat de criza economică.

Ulterior, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Muntele Athos, pe 28 mai 2016, Efrem Vatopedinul a făcut o declarație elogioasă la adresa liderului rus:

„Putin este singurul lider adevărat din lume”. „Cu cine îl poți compara? Cu Obama? Cu Merkel? Pur și simplu nu există nicio comparație”, afirma acesta.

Prezența lui Călin Georgescu la Muntele Athos nu este singulară în rândul politicienilor români, astfel de deplasări fiind realizate și de alți lideri. În 2025, liderul AUR, George Simion, a efectuat la rândul său o vizită în acest spațiu monahal.

În timpul acelei deplasări, George Simion a transmis că a primit o icoană pentru Călin Georgescu, oferită de un călugăr de la Athos, gest pe care l-a asociat cu ideea de justiție și protecție a poporului român.