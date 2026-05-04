Călin Georgescu este menționat explicit în discuțiile interne ale AUR privind eventuale propuneri de premier, însă liderii partidului subliniază că decizia depinde de evoluțiile politice imediate și de poziția președintelui.

În acest context, Petrișor Peiu a precizat că partidul nu a stabilit încă o nominalizare oficială pentru funcția de prim-ministru, invocând lipsa unei invitații clare la consultări.

„Să vedem dacă domnul președinte ne va invita la acele consultări. Deocamdată s-a exprimat că nu vrea să ne acorde vreun rol în Executiv. Dar dacă ne invită vom avea o discuție internă și o să hotărâm ce vom face”, a spus Peiu.

Declarația vine pe fondul unei poziționări rezervate a administrației prezidențiale, reprezentată de Nicușor Dan, care a indicat anterior că nu vede un rol pentru AUR în viitorul Executiv.

Peiu a subliniat că partidul va decide în forurile interne orice propunere, inclusiv varianta Călin Georgescu, în funcție de dinamica politică și de invitațiile oficiale la negocieri.

Călin Georgescu este adus în discuție și în legătură cu moțiunea de cenzură inițiată de AUR, care ar putea declanșa negocieri pentru o nouă majoritate parlamentară.

Liderul senatorilor AUR a respins ideea unor condiționări politice privind votul moțiunii, insistând asupra rolului central al partidului în inițierea acesteia.

„Nu condiționăm votul de nimic. Noi am inițiat moțiunea, noi am redactat-o. E adevărat că după am împărțit redactarea cu PSD. Cum să condiționăm votarea unei moțiuni pe care noi am inițiat-o?”, a spus Peiu.

În același timp, perspectiva unei colaborări cu PSD rămâne incertă, în ciuda speculațiilor privind o posibilă majoritate alternativă.

„Sunt trei chestiuni care împiedică majoritatea. La alegerile din 2024, partidele din actuala coaliție s-au pronunțat clar împotriva unei colaborări cu AUR. Nu s-a schimbat nimic important de atunci. Așa s-a setat scena politică: cele patru partide cu Nicușor Dan la putere”, a afirmat acesta.

Peiu a mai invocat „diferențe mari de optică” între AUR și PSD, sugerând că o eventuală susținere pentru un guvern, inclusiv unul condus de Călin Georgescu, ar depinde de îndeplinirea unor condiții politice și economice clare.

Călin Georgescu este susținut deschis de liderul AUR, George Simion, ca posibil candidat pentru funcția de prim-ministru în eventualitatea căderii actualului guvern.

Simion a transmis un mesaj ferm privind disciplina internă a partidului în perspectiva votului asupra moțiunii de cenzură, insistând că nu vor exista deviații de la linia stabilită.

„Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Suntem printre puținii care nu s-au clintit”, a precizat Simion. „Nu știu dacă domnul Georgescu își va dori să ocupe funcția de premier în momentul în care el a fost târât într-un proces politic și nu s-au adus nici acum argumentele publice pentru anularea alegerilor. În mod normal, el ar trebui să fie președintele României”, a mai spus el.

Referindu-se la varianta Călin Georgescu, liderul AUR a invocat inclusiv argumente legate de situația juridică și de percepția publică asupra acestuia.

„Am susținut o variantă inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere cum o parte din români își doresc”, a afirmat Simion pentru Gândul.

Totodată, liderul AUR, George Simion, a fost întrebat la Europa Fm dacă împărtășește afirmațiile lui Călin Georgescu, care a susținut că băuturi precum Pepsi și Fanta ar conține nanocipuri.

În răspunsul oferit, Simion a evitat o poziționare directă pe subiect și a mutat discuția în zona politică, sugerând că tema ridicată nu are relevanță în raport cu situația actuală.

„Nu am fost foarte bun la chimie ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră care un scop amuzant. Credeți în democrație? Eu am participat la niște alegeri și în urma unor alegeri ne-am ales cu aceiași oameni la putere. Ar fi bine să mai existe o schimbare. Unii oameni vor să ne aresteze și sunt întrebat de Pepsi”, a spus Simion la Europa FM.

Ulterior, întrebat despre controversa legată de presupusa campanie cu zero lei a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, liderul AUR și-a menținut poziția de susținere față de acesta.

„Este un criteriu pentru anularea alegerilor? Să ai campanie cu zero bani? Niciunul din oamenii care l-au votat pe Georgescu nu se dezice de el”.

Călin Georgescu rămâne, în acest moment, o opțiune condiționată de formarea unei majorități parlamentare și de repoziționarea partidelor mari, în special PSD.

Liderul AUR a explicat că actuala criză politică, socială și economică poate deschide scenarii noi, dar numai în anumite condiții.

„Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică, această criză socială, această criză economică, care nu a fost creată de mine. Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele de pe locurile 1 și 2, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil”, a mai spus Simion.

Un obstacol major rămâne însă poziția președintelui Nicușor Dan, care a exclus negocierile directe cu AUR, complicând astfel scenariul instalării unui guvern susținut de această formațiune.

În aceste condiții, ipoteza unui Executiv condus de Călin Georgescu rămâne dependentă de evoluțiile politice din perioada următoare și de eventuale schimbări în arhitectura majorității parlamentare.

