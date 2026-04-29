Peisajul politic din România este marcat de o nouă mișcare strategică ce ar putea reconfigura ierarhiile la vârful statului. Liderul AUR, George Simion, a anunțat din nou miercuri, 29 aprilie 2026, că îl susține pe Călin Georgescu pentru ocuparea unei funcții de conducere la vârful României.

Această deschidere vine într-un moment de maximă tensiune, în contextul în care PSD și AUR se pregătesc să voteze marțea viitoare o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

George Simion a subliniat pentru Gândul că formațiunea sa a rămas consecventă în privința validării rezultatului alegerilor prezidențiale din 2024, afirmând că AUR este printre puținele forțe politice care nu și-au schimbat poziția.

El a explicat că modalitățile prin care Călin Georgescu ar putea ajunge la putere depind direct de evoluția crizei politice, sociale și economice actuale. Simion a menționat că a susținut deja variante legislative în Parlament care să permită încetarea proceselor juridice împotriva lui Georgescu, pe care le consideră a fi motivate politic.

„Am susținut o variantă inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere cum o parte din români își doresc”, a spus președintele AUR.

Liderul AUR a punctat faptul că o majoritate parlamentară solidă ar trebui, în mod normal, să fie compusă din partidele clasate pe primele două locuri.

George Simion a sugerat că, dacă PSD va renunța la susținerea actualei coaliții pro-europene, pe care o consideră o „himeră”, orice scenariu devine realizabil.

„Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică, această criză socială, această criză economică, care nu a fost creată de mine. Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele de pe locurile 1 și 2, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil”, a afirmat Simion.

Dincolo de planurile de guvernare, George Simion și-a îndreptat criticile și către președintele Nicușor Dan.

Acesta i-a reproșat actualului șef al statului că nu a publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024, deși termenul promis ar fi expirat încă din vara anului 2025.

Simion a descris situația actuală drept o „șaradă” și s-a declarat dezamăgit de faptul că, în anul 2026, într-o țară care se pretinde democratică, încă mai există procese bazate pe criterii politice.

„Nicușor Dan a promis că vine cu un raport despre ambele alegerilor, iulie-august 2025, n-a venit nici acum, cunoaștem toții că asistăm la o șaradă, va veni la un moment dat. Este un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam în 2026 că vom mai avea procese politice într-o țară care pretinde că este democratică”, a declarat George Simion.

Categorie Detalii Cheie Status / Poziție Protagonist principal Călin Georgescu Susținut de AUR pentru o funcție de vârf în stat. Eveniment iminent Moțiunea de cenzură Votată marți de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Condiție politică Majoritatea parlamentară Simion sugerează o alianță a primelor două partide (PSD-AUR). Dispută juridică Procesele lui C. Georgescu AUR solicită oprirea lor, invocând criterii politice. Conflict instituțional Raportul prezidențial Nicușor Dan este criticat pentru nepublicarea raportului alegerilor. Anul curent 2026 Context de criză socială și economică post-electorală.

Grupul parlamentar PACE se arată dispus să ajute PSD și AUR să treacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, însă pune și o condiție: Călin Georgescu, premier.

Această poziționare a fost susținută public de mai mulți reprezentanți ai grupului parlamentar, care au afirmat că Georgescu reprezintă o opțiune de conducere politică în eventualitatea formării unei noi majorități parlamentare.

Ninel Peia a vorbit și el despre acest aspect luni, 27 aprilie.