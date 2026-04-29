Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat poziția oficială a statului român privind posibilitatea unirii cu Republica Moldova, subliniind că acest scenariu este condiționat strict de voința democratică a cetățenilor moldoveni.

Declarația a fost făcută miercuri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la finalul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, unde șeful statului a fost întrebat despre discuțiile recente din spațiul public privind apropierea dintre cele două state.

Nicușor Dan a precizat că România nu și-a modificat abordarea strategică stabilită încă din 2018, când Parlamentul României a adoptat în unanimitate o rezoluție privind deschiderea față de un eventual proiect de unire, însă exclusiv în condițiile exprimării clare a voinței populației din Republica Moldova.

Șeful statului a subliniat în mod repetat că România nu va iniția unilateral un astfel de proces și că respectă pe deplin principiile democratice și suveranitatea Republicii Moldova.

În acest sens, Nicușor Dan a evidențiat că orice evoluție privind unirea depinde exclusiv de voința exprimată de populația din statul vecin.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018 care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori.”, a spus acesta.

În același timp, președintele a transmis că România ar putea reacționa favorabil în cazul în care ar exista o susținere majoritară clar exprimată pentru un proiect de unire.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat recent despre scenarii politice care ar putea accelera integrarea europeană a țării, inclusiv ideea unei apropieri mai profunde de România.

„Acum depinde de aspirații, de dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova pe care evident că le respectăm.”, a spus acesta. „Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata.”

Tema unei posibile reunificări între Republica Moldova și România capătă din nou vizibilitate în contextul discuțiilor despre aderarea la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu acordat publicației Le Monde că apropierea de UE nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru menținerea direcției democratice a țării.

În acest context, liderul de la Chișinău a menționat că reunificarea cu România ar putea reprezenta o cale accelerată de integrare europeană, sugerând că o astfel de opțiune merită luată în calcul în actualul climat geopolitic.

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova se confruntă cu presiuni constante din partea Rusiei, ceea ce face ca parcursul european să fie esențial pentru stabilitatea statului. În paralel, autoritățile de la Chișinău continuă reformele necesare pentru aderare, în special în domenii sensibile precum justiția și combaterea corupției.

Deși recunoaște că mai sunt pași importanți de făcut, președinta a indicat existența unor progrese concrete, inclusiv rezultate în dosare de corupție, considerate esențiale pentru evaluarea europeană.

„Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele”, a recunoscut ea

Un alt scenariu discutat este aderarea la Uniunea Europeană fără regiunea separatistă Transnistria, opțiune pe care Sandu o consideră realistă în anumite condiții.

În ultimele luni, Maia Sandu a abordat în mod repetat tema unirii cu România. La începutul anului, ea a declarat că ar susține un astfel de proiect într-un eventual referendum, iar poziții similare au fost exprimate și de alți oficiali de la Chișinău.

De asemenea, sondaje recente indică o creștere a sprijinului public pentru reunificare, ceea ce alimentează dezbaterea politică atât în Republica Moldova, cât și în România.