Se schimbă regulile pentru pensii în 2026. Ce trebuie să știe românii care au deja o decizie de pensionare

Pensionarii care au primit pensii de invaliditate în baza vechii legislații pot constata că regulile aplicate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă sunt diferite. Casa Județeană de Pensii Alba explică faptul că, după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, condițiile sunt verificate potrivit noii legislații. Schimbarea îi vizează inclusiv pe cei care au în vechile decizii o anumită vârstă standard și un anumit stagiu complet de cotizare. Noile reguli se aplică începând cu 1 septembrie 2024, data de la care Legea nr. 263/2010 a fost abrogată.

În cazul pensiilor de invaliditate stabilite potrivit Legii nr. 263/2010, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare menționate în decizia inițială au fost calculate în baza normelor valabile la momentul respectiv. Aceste elemente nu devin însă condiții definitive pentru viitoarea trecere la pensia pentru limită de vârstă.

Explicația oferită de Casa Județeană de Pensii Alba pornește de la schimbarea cadrului legislativ. De la 1 septembrie 2024, Legea nr. 263/2010 nu mai este în vigoare, sistemul public de pensii fiind reglementat de Legea nr. 360/2023.

Astfel, dacă trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă are loc după această dată, instituția trebuie să verifice dacă persoana îndeplinește condițiile stabilite de legislația în vigoare la momentul respectiv.

Menționarea unei anumite vârste standard de pensionare și a unui stagiu complet de cotizare într-o decizie emisă potrivit Legii nr. 263/2010 nu obligă, așadar, Casa de Pensii să folosească automat aceleași valori atunci când analizează ulterior trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Legea nr. 360/2023 stabilește, prin articolele 48-57, mai multe situații în care o persoană poate beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Dreptul nu este însă acordat numai pentru că pensionarul se încadrează aparent într-una dintre categoriile prevăzute de lege.

Printre situațiile reglementate se află perioadele lucrate în fosta grupă I sau grupa a II-a de muncă, precum și activitatea desfășurată în condiții deosebite ori speciale.

Legea prevede, de asemenea, reduceri pentru femeile care au născut și au crescut copii, dacă sunt respectate cerințele stabilite expres pentru acordarea acestui beneficiu.

În calcul intră și alte situații speciale pentru care legislația permite diminuarea vârstei standard, precum și posibilitatea pensionării pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Separat, trebuie respectate regulile referitoare la cumularea sau necumularea diferitelor reduceri ale vârstei de pensionare.

Una dintre diferențele importante introduse de actuala legislație privind pensiile este legată de distincția dintre stagiul total de cotizare și stagiul de cotizare contributiv. Cele două noțiuni nu pot fi tratate automat ca fiind echivalente atunci când este analizat dreptul la reducerea vârstei standard.

Dacă Legea nr. 360/2023 condiționează o anumită reducere de realizarea unui stagiu complet de cotizare contributiv, existența unui stagiu total de cotizare nu este suficientă, prin ea însăși, pentru acordarea beneficiului.

Casa de Pensii trebuie să analizeze fiecare situație individual, atât din perspectiva vârstei persoanei, cât și a perioadelor contributive și a celorlalte condiții prevăzute pentru reducerea solicitată.

Pentru femei, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv se stabilesc potrivit Anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023. Din acest motiv, valorile aplicabile în prezent pot fi diferite de cele înscrise într-o decizie de pensie emisă anterior în temeiul Legii nr. 263/2010.

Persoanele care au lucrat în grupa I, grupa a II-a, în condiții deosebite sau în condiții speciale nu beneficiază automat de reducerea vârstei standard la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă.

Potrivit explicațiilor CJP Alba, trebuie îndeplinite toate cerințele stabilite de Legea nr. 360/2023 pentru situația concretă a solicitantului. Printre acestea se poate afla, în funcție de beneficiul solicitat, și realizarea stagiului de cotizare contributiv cerut de lege.

Acest mecanism explică de ce două persoane cu perioade de activitate aparent asemănătoare pot ajunge la pensia pentru limită de vârstă la date diferite. Calculul depinde de vârsta fiecăruia, de stagiul contributiv efectiv realizat și de reducerile pentru care sunt îndeplinite toate condițiile legale.

Schimbarea cadrului legislativ nu îi privește exclusiv pe beneficiarii pensiilor de invaliditate. Casa Județeană de Pensii Alba arată că aceleași principii sunt luate în calcul și atunci când o pensie anticipată stabilită potrivit Legii nr. 263/2010 trebuie transformată în pensie pentru limită de vârstă sub incidența Legii nr. 360/2023.

Într-o asemenea situație, condițiile înscrise în decizia emisă conform vechii legi nu rămân automat neschimbate până la momentul transformării pensiei. Instituția competentă verifică cerințele prevăzute de legislația aflată în vigoare la data la care persoana poate trece la pensia pentru limită de vârstă.

Reducerea vârstei standard este acordată numai atunci când sunt îndeplinite toate condițiile stabilite de Legea nr. 360/2023 pentru cazul respectiv, inclusiv cerințele privind stagiul de cotizare contributiv, acolo unde acesta este prevăzut de lege.