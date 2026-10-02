TAROM respinge scenariul unui faliment în următoarele șase luni: Sabotaj în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață

Compania națională TAROM respinge acuzațiile potrivit cărora ar urma să intre în faliment și susține că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență, menținând în același timp o politică comercială competitivă.

Reacția companiei vine după declarațiile senatorului USR Cristian Ghinea, care a afirmat recent, într-un podcast, că TAROM ar urma să intre în faliment în următoarele șase luni. Senatorul i-a sfătuit pe călători să nu mai cumpere bilete pentru zboruri programate peste două luni. Aceste declarații au fost relatate și în presă în ultimele zile.

TAROM consideră că afirmațiile senatorului sunt iresponsabile și contrazise de evoluția reală a companiei. Operatorul aerian susține că își îmbunătățește performanța operațională și comercială și apreciază că declarațiile respective au dus la un sabotaj al activității curente, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață.

Compania transmite pasagerilor că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență și că va menține o politică comercială competitivă.

„Compania Națională de Transport Aerian TAROM avertizează că, în urma declarațiilor iresponsabile din partea unui parlamentar al României, contrazise de evoluția reală a companiei, care își îmbunătățește performanța operațională și comercială, a devenit subiectul unui sabotaj al activității curente, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață. TAROM respinge ferm declarațiile senatorului Ghinea și le transmite pasagerilor că își va continua activitatea în condiții de siguranță și eficiență, menținând o politică comercială competitivă”, a transmis compania aviatică într-un comunicat.

TAROM precizează, de asemenea, că nu este subvenționată din bugetul de stat și că se autofinanțează prin generarea de venituri într-o piață caracterizată de o concurență puternică. În acest context, compania consideră că atacurile recente indică o atitudine de sabotare a activității TAROM, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piață.

Operatorul aerian susține că declarațiile apar într-un context deja existent în industria aviației, în care pasageri au fost abandonați la sol de operatori privați, iar alți operatori privați au făcut declarații publice privind intenția de a prelua rutele companiei naționale.

TAROM se află în plin proces de reînnoire și unificare a flotei. Cele patru aeronave noi Boeing 737 MAX fac parte dintr-o strategie de consolidare operațională a companiei.

Compania consideră că afirmațiile unui reprezentant al Senatului României prin care publicul este îndemnat să nu mai achiziționeze bilete TAROM reprezintă un atac nejustificat și incorect la adresa operatorului național. În comunicatul transmis, compania face o comparație cu personajul Cronos din mitologia greacă, despre care legenda spune că își înghițea propriii copii de teama unei profeții potrivit căreia unul dintre aceștia urma să îl detroneze. TAROM folosește această referință pentru a caracteriza temerea că operatorul aerian ar putea deveni viabil.

Potrivit companiei, recomandarea publică de a nu mai cumpăra bilete TAROM constituie un îndemn la sabotarea propriilor interese comerciale, tocmai într-o perioadă în care sunt implementate măsuri de modernizare și eficientizare. TAROM reafirmă că vede competiția drept firească și respinge comportamentele pe care le caracterizează drept necrofage.

„Considerăm că afirmațiile unui reprezentant al Senatului României, care îndeamnă publicul să nu mai achiziționeze bilete TAROM, constituie un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale. Senatorul din spatele acestor atacuri se comportă precum Cronos, din mitologia greacă, care își înghițea propriii copii de teama unei profeții potrivit căreia unul dintre ei avea să-l detroneze, în cazul nostru, de teamă că vom reuși să devenim viabili. Recomandarea publică de a nu mai cumpăra bilete TAROM reprezintă, în opinia companiei, un îndemn la sabotarea intereselor comerciale proprii, tocmai în perioada în care aceasta implementează măsuri de modernizare și eficientizare. Reafirmăm faptul că TAROM consideră firească competiția și dezavuează comportamentele necrofage”, este scris în comunicat.

În baza analizei celor mai recente date, TAROM raportează un grad de ocupare mai ridicat în lunile iulie și august 2026 comparativ cu aceleași perioade din anul precedent, gradul de ocupare ajungând la 82% în august.

La nivelul întregii activități de transport, care include atât cursele regulate, cât și cursele charter, gradul de ocupare a crescut la 80% în iulie 2026, de la 75% în iulie 2025. Creșterea este de 5 puncte procentuale.

În august 2026, gradul de ocupare a ajuns la 82%, față de 77% în aceeași lună a anului precedent, ceea ce reprezintă tot un avans de 5 puncte procentuale.

Pentru Europa, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) raportează un grad de ocupare de 87,7% pentru piața totală a transportatorilor europeni în lunile de vară ale anului 2026.

Analiza realizată în cadrul demersurilor de evaluare și raportare derulate de TAROM indică faptul că operatorul a utilizat mai eficient capacitatea disponibilă în lunile iulie și august 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Avioanele companiei au avut un grad de ocupare mai ridicat în ambele luni. În același timp, traficul de pasageri raportat la distanțele parcurse a crescut cu 1,3%, iar numărul pasagerilor care au călătorit prin acordurile code-share a avansat cu 6,5%.

Amintim că senatorul USR Cristian Ghinea a susținut recent, într-un podcast, că TAROM ar urma să intre în faliment în următoarele șase luni. Acesta i-a sfătuit pe călători să nu mai cumpere bilete pentru zboruri programate peste două luni.