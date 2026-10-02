Mai mulți bani pentru asigurări, costuri mai mari pentru șoferi. Ce arată datele din 2026

Piața asigurărilor din România a înregistrat o creștere de 15% în primul semestru al anului 2026, potrivit datelor aferente perioadei. Volumul total al activității de subscriere, care include atât activitatea societăților autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cât și pe cea a sucursalelor care operează pe piața locală în baza dreptului de stabilire, a ajuns la aproximativ 14,2 miliarde de lei. Comparativ cu primele șase luni din 2025, valoarea este mai mare cu 15%.

Indicatorii privind solvabilitatea societăților de asigurare autorizate și supravegheate de ASF au rămas la finalul lunii iunie 2026 la niveluri supraunitare pentru piață. Valorile au fost relativ apropiate de cele consemnate în perioada similară a anului anterior. În cazul asigurărilor generale, indicatorul de lichiditate a fost de 2,83, în timp ce pentru asigurările de viață acesta a ajuns la 3,5.

Rata combinată a daunei, calculată pe baza datelor cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a fost de aproximativ 93,4% în semestrul I din 2026. Nivelul este cu 3,5 puncte procentuale mai mare decât cel de 89,9% consemnat în semestrul I din 2025. Pentru asigurătorii care subscriu RCA, rata combinată s-a menținut la un nivel ridicat în ultimii ani și a depășit 100% în primele șase luni din 2026.

Din totalul primelor subscrise în perioada analizată, aproximativ 78% au fost aferente asigurărilor generale. Societățile autorizate de ASF au raportat o creștere de 13% a primelor brute subscrise, în timp ce sucursalele au înregistrat un avans de 31% față de primul semestru al anului 2025, potrivit datelor oeferite de asfromania.ro.

Asigurările de răspundere civilă auto au continuat să reprezinte o componentă importantă a activității de pe piața locală. Primele subscrise pentru polițele RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, precum și de sucursalele care operează în România, au însumat aproximativ 6 miliarde de lei. Valoarea este cu 17% mai mare decât cea înregistrată în primele șase luni ale anului precedent.

La societățile de asigurare autorizate și supravegheate de ASF, prima medie RCA pentru categoria autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026. Comparativ cu trimestrul I din 2026, valoarea a crescut cu aproximativ 7%, iar față de trimestrul al doilea din 2025, avansul a fost de circa 21%.

Evoluția primei medii RCA este asociată condițiilor actuale de pe piață, în special dinamicii costurilor aferente daunelor și cheltuielilor operaționale, precum și persistenței inflației. Creșterile de tarife au avut însă evoluții diferite în funcție de categoria de autovehicul.

Pentru autovehiculele de transport marfă, prima medie RCA calculată la nivelul societăților de asigurare autorizate și supravegheate de ASF a fost de 4.698 de lei în trimestrul II din 2026. Nivelul este cu aproximativ 2% mai mic decât cel din trimestrul precedent, dar rămâne cu circa 6% peste valoarea înregistrată în trimestrul II din 2025.

Datele privind dauna medie RCA indică o majorare de aproximativ 18% în semestrul I din 2026 față de perioada similară a anului precedent. Evoluția reflectă creșterea costurilor de despăgubire, pe fondul accentuării inflației daunelor. În cazul daunelor materiale, costurile au fost influențate direct de evoluția prețurilor.

Numărul dosarelor de daună a înregistrat o ușoară scădere, de sub 1%, în perioada analizată. În același timp, dauna medie RCA plătită pentru daune materiale a crescut cu 14%, indicând o majorare a valorii despăgubirilor raportate la aceste dosare.

În paralel cu evoluția subscrierilor, și valoarea indemnizațiilor brute plătite a crescut în primele șase luni din 2026. Luând în calcul și activitatea sucursalelor, volumul total al indemnizațiilor brute plătite a ajuns la aproximativ 6,7 miliarde de lei, cu 16% peste nivelul consemnat în semestrul I din 2025. Din totalul indemnizațiilor brute plătite, 82% au fost aferente asigurărilor generale, iar 18% au reprezentat plăți corespunzătoare asigurărilor de viață.

La 30 iunie 2026, rezervele tehnice constituite potrivit regimului Solvabilitate II se ridicau la aproximativ 30 de miliarde de lei. Față de aceeași perioadă a anului precedent, valoarea rezervelor a crescut cu 24%.

Majorarea a fost susținută atât de evoluția rezervelor aferente asigurărilor generale, care au crescut cu 24%, cât și de cea a rezervelor pentru asigurările de viață, în cazul cărora avansul a fost de 25%. Din totalul rezervelor tehnice, 60% erau aferente activității de asigurări generale, iar 40% celei de asigurări de viață.

Distribuția prin companiile de brokeraj a continuat să reprezinte o componentă importantă a pieței de asigurări. În primul semestru din 2026, valoarea primelor distribuite de brokeri pentru asigurătorii autorizați de ASF și pentru sucursalele active în România a ajuns la 9,7 miliarde de lei.

Comparativ cu perioada similară din 2025, primele distribuite prin brokeri au crescut cu aproximativ 16%. Avansul a fost înregistrat atât pe segmentul asigurărilor generale, unde creșterea a fost de 16%, cât și pe cel al asigurărilor de viață, unde valoarea a crescut cu 19%.

În primul semestru din 2026, companiile de brokeraj au distribuit aproximativ 68% din volumul total al primelor brute subscrise de societățile autorizate de ASF și de sucursalele care operează pe piața locală. Gradul de intermediere a fost diferit între cele două segmente de asigurare.

Pentru asigurările generale, gradul de intermediere a ajuns la 84%. În cazul asigurărilor de viață, acesta s-a situat la 13%.

Datele aferente datei de 30 iunie 2026 indică existența a 24 de societăți de asigurare autorizate de ASF pe piața locală. La acestea se adaugă 15 sucursale care își desfășurau activitatea în România în baza dreptului de stabilire.