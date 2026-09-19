Tot mai mulți bani merg spre asigurările de viață. Allianz-Țiriac raportează un avans de 34,1%

Allianz-Țiriac Asigurări a înregistrat subscrieri totale de aproximativ 2,3 miliarde de lei în primele șase luni din 2026, în creștere cu 21,9% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Cel mai rapid ritm de dezvoltare a fost consemnat pe segmentul asigurărilor de viață, unde subscrierile au avansat cu 34,1%, până la 297,5 milioane de lei.

Creșterea înregistrată de companie în primul semestru a fost susținută de toate liniile principale de business, atât de asigurările generale, cât și de cele de viață.

În cazul asigurărilor de viață, subscrierile au ajuns la 297,5 milioane de lei, cu 34,1% peste nivelul din perioada corespunzătoare din 2025. Ritmul a depășit astfel avansul de 21,9% înregistrat de întregul portofoliu.

Totodată, ponderea asigurărilor de viață în portofoliul total al Allianz-Țiriac a urcat de la 11,9% la 13,1%.

„Rezultatele din primul semestru arată că tot mai mulți clienți aleg să își construiască protecția financiară pe termen lung. Ritmul de creștere al asigurărilor de viață, peste cel al portofoliului total, confirmă atât nevoia reală de protecție, cât și relevanța soluțiilor noastre. Continuăm să investim în produse și experiențe simple, accesibile și adaptate etapelor importante din viața clienților, păstrând în același timp disciplina financiară care ne permite să ne respectăm angajamentele pe termen lung”, a declarat Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac Asigurări.

Asigurările generale au generat prime brute subscrise de 1,98 miliarde de lei în prima jumătate a anului, în creștere cu 20,2%.

Un avans important a fost consemnat pe segmentul auto. Primele brute subscrise au crescut cu 25,1%, până la 1,54 miliarde de lei.

Asigurările de locuințe au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 15,7%, ajungând la 223 de milioane de lei.

În primele șase luni din 2026, Allianz-Țiriac a plătit asiguraților și terților păgubiți despăgubiri și beneficii brute de 960,7 milioane de lei pentru situațiile acoperite prin asigurare.

Suma este cu 15,6% mai mare decât cea înregistrată în perioada similară din 2025.

În același timp, cheltuiala totală cu daunele brute, care include despăgubirile brute plătite și variația rezervei de daune brute avizate și neavizate, a crescut cu 24,5%, până la 1,6 miliarde de lei.

Allianz-Țiriac a raportat pentru perioada ianuarie-iunie 2026 un profit net de 291,2 milioane de lei, în creștere cu 17,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Rezervele tehnice brute au depășit 7,4 miliarde de lei, fiind cu 24,4% mai mari față de perioada similară din 2025. Rata solvabilității a ajuns la 136%, conform Solvency II.

Compania a alocat în prima jumătate a anului aproximativ 3 milioane de euro pentru peste 40 de inițiative și proiecte de responsabilitate socială, dezvoltate alături de peste 25 de organizații din România.

Proiectele sunt reunite sub umbrela MoveNow și vizează trei direcții: Move the Mind, Move the Body și Move Society.

Printre proiectele susținute se numără programe de educație financiară pentru copii și tineri, inițiative sportive, programe destinate copiilor vulnerabili, servicii medicale și proiecte de incluziune.

Unul dintre proiectele importante este Campus Lumya, un centru integrat de servicii destinat tinerilor adulți cu tulburare din spectrul autist, dezvoltat de Asociația NIA – Neurodiversity Academy. Allianz-Țiriac a anunțat pentru acest proiect o contribuție de un milion de euro.

Datele prezentate de companie se referă la rezultatele raportate în conformitate cu standardele locale de raportare financiară.