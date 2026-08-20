Allianz-Țiriac scoate la iveală o vulnerabilitate majoră. Doar 10% dintre români au banii necesari pentru o urgență

Sănătatea și familia sunt principalele lucruri pe care românii vor să le protejeze, însă majoritatea nu dispun de resursele necesare pentru o situație neprevăzută. Aproape jumătate estimează că ar avea nevoie de minimum 20.000 de lei în cazul unui accident sau al unei boli. Totuși, 51% ar putea utiliza imediat mai puțin de un sfert din suma necesară. Datele provin dintr-un studiu realizat în martie 2026 de CURS, la inițiativa Allianz-Țiriac, pe un eșantion de 1.218 adulți din România.

Studiul Allianz-Țiriac evidențiază un decalaj major între suma pe care românii cred că ar trebui să o aibă pentru o urgență și banii pe care îi pot folosi imediat. Dintre participanții la cercetare, 45% estimează că le-ar trebui cel puțin 20.000 de lei pentru a gestiona consecințele unui accident, ale unei boli sau ale altei situații neprevăzute.

În același timp, 51% dintre respondenți declară că ar avea imediat la dispoziție mai puțin de un sfert din suma considerată necesară. Numai 10% ar putea acoperi integral valoarea de care cred că ar avea nevoie într-o asemenea situație.

Prioritățile sunt însă definite clar de participanți. Sănătatea proprie sau a membrilor familiei reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pe care 61% dintre români vor să le protejeze prin asigurări.

Pe următoarele poziții se află viața proprie sau a persoanelor apropiate, indicată de 56% dintre respondenți, și veniturile ori stabilitatea financiară a familiei, menționate de 44%. Locuința este o prioritate pentru 39% dintre participanți, iar mașina pentru 33%.

Nivelul efectiv de protecție rămâne redus în comparație cu riscurile pe care românii spun că vor să le acopere. Aproximativ 48% dintre respondenți declară că au exclusiv asigurări obligatorii, precum polițe auto, polițe pentru locuință sau asigurări de viață atașate unui credit.

Alți 13% nu dețin nicio asigurare. Numai 15% afirmă că au un plan prin care atât ei, cât și persoanele apropiate sunt protejați în fața mai multor categorii de riscuri.

Diferența este vizibilă și în datele pieței. În România există aproape șase milioane de polițe obligatorii auto și 2,4 milioane de polițe obligatorii pentru locuințe. În comparație, sunt înregistrate aproximativ 2,3 milioane de contracte de asigurare de viață și circa 279.000 de asigurări de sănătate, potrivit celor mai recente date ale Autorității de Supraveghere Financiară.

Necesitatea unei protecții suplimentare este analizată mai atent, în numeroase cazuri, abia după producerea unui eveniment grav. Aproape jumătate dintre participanții la studiul realizat la inițiativa Allianz-Țiriac spun că o problemă de sănătate apărută în viața lor, în familie sau în cercul apropiat i-a determinat să se gândească mai serios la acest subiect.

Pentru 27% dintre respondenți, momentul care a schimbat perspectiva asupra protecției a fost producerea unui accident. O intervenție chirurgicală de urgență a avut acest efect pentru 23% dintre participanți, iar un deces în familie pentru 22%.

Reprezentanții companiei atrag atenția că lipsa resurselor financiare poate amplifica efectele unei situații deja dificile.

„Oamenii știu ce este important pentru ei și ce vor să protejeze: sănătatea, familia și stabilitatea celor dragi. Problema apare atunci când se întâmplă ceva neprevăzut și vedem cât de mare poate fi diferența dintre banii de care avem nevoie și cei pe care îi avem la dispoziție. Protecția se construiește înainte să avem nevoie de ea și nu înseamnă doar să trecem mai ușor printr-o situație dificilă, ci și să le oferim celor apropiați mai multă siguranță pe termen lung. O asigurare nu elimină riscurile, dar poate împiedica un eveniment greu să devină și o problemă financiară pentru familie”, spune Virgil Șoncutean, CEO Allianz-Țiriac Asigurări.

Impactul financiar al unui accident sau al unei probleme medicale poate depăși resursele disponibile în bugetul unei familii. În total, 45% dintre români apreciază că le-ar trebui cel puțin 20.000 de lei pentru a face față unei boli, unui accident sau altei urgențe.

Pentru 9% dintre participanții la cercetare, necesarul financiar estimat depășește 100.000 de lei. Deficitul efectiv de protecție al unei familii din România ajunge, în medie, la peste 165.000 de lei, potrivit datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

Valoarea reprezintă diferența dintre resursele disponibile și suma de care o familie ar avea nevoie pentru a gestiona consecințele unei situații grave.

Accesul rapid la bani reprezintă o dificultate suplimentară pentru familiile care se confruntă cu un eveniment neprevăzut. Aproximativ 51% dintre respondenții studiului Allianz-Țiriac declară că ar putea folosi imediat cel mult un sfert din suma pe care o consideră necesară.

Doar 10% ar avea posibilitatea să acopere integral necesarul financiar. Pentru jumătate dintre români, o urgență ar putea fi însoțită astfel, încă de la început, de un deficit semnificativ de bani.

În lipsa resurselor proprii suficiente, 26% dintre respondenți ar utiliza economiile existente, chiar dacă acestea ar acoperi numai o parte din cheltuieli. Alți 22% ar solicita ajutorul familiei sau al prietenilor, iar 18% ar contracta un credit bancar.

Strângerea banilor necesari pentru gestionarea unei urgențe presupune o perioadă îndelungată pentru majoritatea participanților la cercetare. Numai 8% spun că s-ar baza pe o asigurare, deși aceasta poate permite accesarea imediată a sumei acoperite atunci când se produce riscul prevăzut în contract.

Pentru 67% dintre respondenți, economisirea banilor pe care îi consideră necesari ar dura cel puțin trei ani. Riscul apariției unui accident, a unei boli sau a altei situații grave nu poate fi însă programat în funcție de perioada necesară constituirii economiilor.

În acest context, 46% dintre participanți spun că ar prefera să achite lunar sau trimestrial o sumă mai mică pentru o asigurare care le-ar permite accesul la întreaga valoare acoperită în cazul producerii riscului. În schimb, 33% ar prefera să economisească, iar 21% ar recurge la un împrumut.

Studiul comandat de Allianz-Țiriac a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională în martie 2026. Cercetarea s-a desfășurat la nivel național și a inclus un eșantion de 1.218 respondenți, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă în România.

Datele au fost colectate prin metoda CAWI – Computer Assisted Web Interviewing. Studiul are o marjă maximă de eroare de plus sau minus 2,8%, la un nivel de încredere de 95%.