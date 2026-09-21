Ce îi face pe români să spună că o duc mai greu: ce arată răspunsurile din noul studiu

O treime dintre români spun că viața lor s-a înrăutățit, iar presiunea financiară, alimentată de veniturile reduse, dar și de creșterea prețurilor și a taxelor, este percepută drept principalul obstacol în calea unei vieți mai bune. Datele apar în cea de-a doua ediție a Barometrului Percepției Bunăstării Românilor, realizat de IRES pentru ABS – Alianța pentru BunăStare.

Indicele Percepției Bunăstării Românilor a ajuns în 2026 la 6,2 puncte din 10, față de 6,4 puncte în 2025. Potrivit datelor prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), 55% dintre respondenți consideră că bunăstarea lor este mai slabă, în timp ce 16% afirmă că aceasta s-a îmbunătățit.

Percepția asupra evoluției situației personale s-a modificat și față de anul precedent. În 2025, 51% dintre cei chestionați anticipau că bunăstarea lor va crește, în timp ce rezultatele actuale indică o deteriorare a percepției asupra mai multor dimensiuni ale vieții.

Cea mai accentuată scădere este consemnată la nivelul satisfacției față de veniturile personale. Indicatorul a coborât de la 6,1 puncte în 2025 la 5,5 puncte în 2026, fiind cea mai mare diminuare dintre dimensiunile analizate în barometru.

Și posibilitatea de a-și permite o locuință confortabilă este evaluată mai slab decât în urmă cu un an. Satisfacția respondenților pentru acest aspect a scăzut de la 5,7 la 5,4 puncte.

În același timp, satisfacția privind posibilitatea de dezvoltare profesională la locul de muncă a ajuns la 6,6 puncte, de la 6,9 puncte în ediția precedentă. Datele indică astfel scăderi pe mai multe componente asociate situației financiare și profesionale.

Aproximativ 60% dintre participanții la studiu indică veniturile scăzute și prețurile sau taxele ridicate drept principale obstacole în calea unei vieți mai bune. Proporția este mai mare decât în ediția precedentă, când aproximativ 55% dintre respondenți menționau acești factori.

Factorul financiar a ajuns pe primul loc între obstacolele percepute de respondenți, depășind corupția și lipsa transparenței instituționale. Evoluția este asociată cu scăderea satisfacției față de veniturile personale și cu percepția asupra costurilor tot mai ridicate.

În ceea ce privește propria evoluție din ultimul an, aproape 32% dintre români spun că nivelul calității vieții lor a scăzut. În ediția din 2025, proporția celor care aveau această percepție era de 19%.

Pe de altă parte, aproximativ 18% dintre respondenți afirmă că propria calitate a vieții s-a îmbunătățit, față de 23% în urmă cu un an. Aproape jumătate dintre cei chestionați consideră că nivelul lor de trai a rămas aproximativ la fel.

‘Rezultatele noii ediții arată cât de rapid se poate schimba percepția asupra bunăstării atunci când oamenii resimt o presiune mai mare asupra veniturilor și asupra siguranței lor financiare. Această vulnerabilitate este confirmată și de nivelul deficitului de protecție al populației, care a ajuns la o medie de 165.400 lei pentru fiecare familie’, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Ciuncan, suma de 165.400 de lei reprezintă diferența dintre resursele de care o familie ar avea nevoie pentru a-și păstra nivelul de trai în cazul producerii unui eveniment neprevăzut și resursele de care dispune efectiv.

Datele barometrului pun accent și pe legătura dintre stabilitatea financiară și accesul la alte componente importante ale vieții de zi cu zi. În comunicatul transmis de UNSAR este menționat rolul resurselor financiare în accesul la educație, sănătate și o locuință adecvată.

„Bunăstarea înseamnă mai mult decât venituri, însă stabilitatea financiară este una dintre condițiile care ne permit accesul la educație, sănătate și o locuință adecvată și ne ajută să facem față mai bine situațiilor neprevăzute”, se arată în comunicatul publicat de Agerpres.

ABS – Alianța pentru BunăStare este o platformă colaborativă inițiată de UNSAR. Aceasta reunește companii, organizații, instituții publice și experți și urmărește măsurarea și înțelegerea factorilor care influențează calitatea vieții în România, precum și monitorizarea evoluției acestora de la un an la altul.