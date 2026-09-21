Cerul Europei devine tot mai aglomerat. Țara care a înregistrat o creștere neașteptată

Peste 2 milioane de zboruri comerciale au fost înregistrate în Uniunea Europeană între iunie și august 2026, potrivit datelor pentru cele trei luni de vară. Numărul curselor aeriene a fost mai mare în fiecare dintre aceste luni față de perioadele corespunzătoare din anii anteriori.

În august 2026 au fost raportate 708.980 de zboruri comerciale, cu 2,3% mai multe decât în aceeași lună din 2025. Comparativ cu august 2024, creșterea a ajuns la 5,7%.

Datele pentru perioada de vară arată că activitatea aeriană a rămas la un nivel ridicat și în luna august. Evoluția numărului de zboruri diferă însă de la o lună la alta și de la o țară la alta.

Iulie 2026 a fost cea mai aglomerată dintre cele trei luni analizate, cu 709.931 de zboruri comerciale. Față de iulie 2025, numărul curselor a crescut cu 2,8%.

Raportat la iulie 2024, avansul a fost de 5,7%. Astfel, diferența față de anul anterior a fost mai mare în iulie decât în august, chiar dacă numărul total de zboruri din cele două luni a fost foarte apropiat.

În iunie 2026 au fost înregistrate 662.480 de zboruri comerciale. Numărul acestora a fost cu 2,1% mai mare decât în iunie 2025.

Comparativ cu iunie 2024, creșterea a fost de 4,9%. Astfel, toate cele trei luni de vară au consemnat valori superioare celor din aceeași perioadă a anului 2024.

În august 2026, numărul zborurilor comerciale a crescut față de aceeași lună a anului precedent în 19 țări ale Uniunii Europene. În alte opt state membre, numărul curselor a fost mai mic decât în august 2025.

Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate în Slovacia, unde numărul zborurilor comerciale a avansat cu 37,0%. Malta a înregistrat o creștere de 12,4%, iar Estonia a avut un avans de 8,3%.

La polul opus, cele mai mari scăderi anuale au fost consemnate în Austria, cu 4,7% mai puține zboruri comerciale decât în august 2025. În Cipru, scăderea a fost de 3,0%.

Germania a înregistrat, la rândul său, o reducere a numărului de zboruri comerciale în august 2026, de 2,4% față de aceeași lună din anul precedent.