Europa intră într-o nouă etapă. Decizia Comisiei Europene care schimbă planurile pentru apă

Comisia Europeană lansează Platforma părților interesate privind reziliența apei, cu obiectivul de a accelera măsurile necesare pentru consolidarea securității și rezilienței resurselor de apă în Europa. Peste 50 de experți de nivel înalt din sectorul apei din Uniunea Europeană participă, pe 21 septembrie, la Bruxelles, la prima reuniune a noii platforme.

Inițiativa este lansată de Comisia Europeană împreună cu Comitetul Economic și Social European și Comitetul European al Regiunilor. Tot astăzi este programată și reuniunea inaugurală a Academiei Europene a Apei, o altă inițiativă asociată strategiei europene privind reziliența apei.

Momentul lansării vine la câteva zile după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acordat apei un loc important în agenda politică a Uniunii Europene, în discursul privind starea Uniunii. Ea a anunțat cu această ocazie o nouă Inițiativă europeană privind apa.

Necesitatea unor măsuri pentru creșterea rezilienței este evidențiată de evoluțiile climatice din această vară, marcată de perioade de căldură extremă și secete record. Efectele se resimt în mai multe sectoare ale economiei, de la agricultură, unde fermierii se confruntă cu diminuarea resurselor disponibile, până la producția de energie, afectată în unele situații de deficitul de apă.

Comisia Europeană își propune să consolideze aplicarea Strategiei pentru reziliența apei, astfel încât măsurile adoptate să fie puse în practică într-un mod eficient și echitabil în toate statele membre. Strategia urmărește consolidarea capacității Europei de a răspunde schimbărilor care afectează disponibilitatea și utilizarea apei.

Obiectivele europene pentru anul 2050 presupun schimbări la mai multe niveluri. Statele membre, orașele și regiunile au un rol important în acest proces, alături de companii, mediul academic, organizațiile de tineret, societatea civilă și sectorul financiar.

Comisia indică, totodată, implementarea integrală a legislației europene privind apa și a Strategiei pentru reziliența apei drept una dintre direcțiile centrale pentru atingerea obiectivelor stabilite. Noua platformă este concepută pentru a reuni reprezentanți ai mai multor sectoare și niveluri administrative.

Printre participanții vizați se numără reprezentanți ai mediului de afaceri, ai sectorului apei, ai societății civile, ai administrațiilor regionale și locale, precum și reprezentanți ai guvernelor statelor membre.

Platforma va aborda domenii considerate prioritare pentru consolidarea rezilienței apei. Printre acestea se află digitalizarea și utilizarea eficientă a resurselor de apă, dar și identificarea unor modalități prin care reutilizarea apei poate fi extinsă.

Unul dintre rolurile platformei va fi identificarea obstacolelor care pot întârzia aplicarea măsurilor prevăzute de strategie. Participanții vor putea propune soluții practice și vor contribui la reflectarea unei game cât mai largi de interese publice și sectoriale în acțiunile europene.

Lansarea oficială a Platformei părților interesate privind reziliența apei este realizată împreună de Jessika Roswall, comisar pentru mediu, rezistența apei și o economie circulară competitivă, Seamus Boland, președinta Comitetului Economic și Social European (CESE), și Carlos Moedas, vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor (CoR).

Cele trei instituții vor avea rolul de copreședinți ai platformei pe durata mandatului acesteia. Structura de conducere urmărește să asigure participarea reprezentanților instituțiilor europene și ai diferitelor niveluri administrative și economice la discuțiile privind măsurile pentru reziliența apei. Jessika Roswall a subliniat legătura dintre condițiile climatice din această vară și necesitatea accelerării acțiunilor europene privind apa

„Pentru a promova Strategia UE privind reziliența apei, lansăm astăzi două inițiative cheie. Prin lansarea Academiei Europene a Apei și a Platformei părților interesate în domeniul rezilinței apei, îi reunim pe toți în jurul mesei pentru a ne transforma ambițiile în acțiuni și pentru a ne asigura că implementarea produce rezultate”, a declarat comisarul european pentru mediu, rezistența apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall

Seamus Boland a evidențiat, la rândul său, rolul apei ca prioritate strategică pentru Europa și importanța colaborării dintre instituțiile europene.

„Prin intermediul Pactului albastru pentru UE, CESE a susținut în mod constant apa ca prioritate strategică pentru Europa. Lansarea de astăzi a platformei părților interesate reprezintă o etapă importantă în transpunerea acestei ambiții în acțiuni concrete. În calitate de agricultor și președinte al CESE, sunt mândru să-mi unesc forțele cu Comisia Europeană și CoR într-o chestiune care atinge fiecare aspect al vieții oamenilor. Împreună, construim parteneriatele necesare pentru a asigura viitorul apei în Europa”, a transmis președintele Comitetului Economic și Social European (CESE), Seamus Boland

Carlos Moedas a făcut referire la necesitatea ca strategia europeană să fie urmată de investiții și măsuri aplicate la nivel local și regional.

„Europa a trasat direcția în ceea ce privește reziliența apei. Acum, Uniunea Europeană trebuie să transforme această strategie în investiții, inovare și acțiuni pe teren, oferind orașelor și regiunilor posibilitatea de a-și proteja cetățenii și de a construi teritorii mai rezistente”, a declarat cicepreședintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Carlos Moedas

Lansarea platformei marchează și începutul unei serii de consultări cu părțile interesate, programate în luna septembrie. Discuțiile vor viza atât agenda privind reziliența apei, cât și obiectivele europene referitoare la poluarea zero.

După lansarea platformei este programată prima reuniune a Academiei Europene a Apei. Inițiativa reprezintă una dintre acțiunile prevăzute de Strategia pentru reziliența apei și urmărește să valorifice expertiza existentă în sectorul european al apei.

Academia are ca obiectiv consolidarea răspunsului Europei la provocările legate de apă și dezvoltarea pregătirii și competențelor profesionale necesare în acest sector. Inițiativa se bazează pe expertiza acumulată de sectorul european al apei și pe rolul acestuia în dezvoltarea unor soluții pentru gestionarea resurselor.

Comisia Europeană a anunțat, la începutul lunii septembrie, și lansarea unui Accelerator de Investiții pentru Reziliența Apei prin programul Green Assist. Programul este destinat sprijinirii a 20 de proiecte-pilot inovatoare care se concentrează pe retenția naturală a apei și pe eficiența utilizării acestei resurse.

Acceleratorul va reuni investitori locali din domeniul apei, furnizori de soluții și persoane sau organizații care se confruntă cu probleme legate de resursele de apă. Prin această abordare, inițiativa urmărește să favorizeze apariția unor acțiuni similare în alte zone ale Uniunii Europene. Pe agenda europeană se află și problema poluării zero. Pe 22 septembrie este programată prima reuniune a Platformei reînnoite a părților interesate privind poluarea zero, care va avea o componență actualizată.

Noua structură va continua să sprijine Comisia Europeană în atingerea obiectivelor prevăzute de Planul de acțiune privind poluarea zero. Reuniunea are loc în contextul mai larg al acțiunilor europene dedicate reducerii poluării și consolidării măsurilor de protejare a mediului.