Siegfried Mureșan, despre TVA: Când ar putea reveni cota la 19%

Europarlamentarul Siegfried Mureșan spune că obiectivul său este revenirea cotei standard de TVA la 19%, însă consideră că o astfel de măsură trebuie aplicată atunci când situația bugetară a României va permite acest lucru.

Declarația a fost făcută într-o postare publică, în care Mureșan a vorbit despre evoluția finanțelor țării și despre măsurile fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. „Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru”, a transmis europarlamentarul.

Potrivit acestuia, situația fiscal-bugetară preluată de actuala guvernare a fost una dificilă. Mureșan afirmă că guvernarea de dinainte de 2025 a lăsat un deficit de peste 9% din PIB, iar în aceste condiții Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost nevoit să adopte măsuri pe care le descrie drept dificile pentru finanțele publice. Europarlamentarul subliniază că deciziile luate nu au fost ușoare, dar susține că acestea au avut ca obiectiv restabilirea ordinii în finanțele țării.

„După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării”, afirmă Siegfried Mureșan.

În mesajul său, Mureșan susține că măsurile adoptate au început să producă rezultate și că, în acest moment, este important ca direcția privind finanțele publice să fie menținută.

„Obiectivul meu este ca TVA să revină la 19% de îndată ce România își va permite acest lucru. După situația foarte dificilă lăsată de guvernarea de dinainte de 2025, cu un deficit de peste 9% din PIB, Guvernul condus de Ilie Bolojan a trebuit să ia decizii dificile pentru a pune ordine în finanțele țării. Aceste decizii nu au fost ușoare”, precizează europarlamentarul, referindu-se la măsurile adoptate pentru gestionarea situației bugetare.

Mureșan afirmă că, după măsurile luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, situația României este, în opinia sa, mai bună decât cea găsită la preluarea guvernării. El susține că economia este mai solidă și că nu consideră necesare noi majorări de taxe, impozite sau TVA.

„Acum, după ce această ordine a început să fie făcută și primele rezultate se văd, cel mai important lucru este să nu vină cineva să facă din nou dezordine”, a transmis Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul consideră că următorul obiectiv trebuie să fie continuarea măsurilor de disciplină a cheltuielilor publice. În mesajul său, el vorbește despre reducerea risipei și despre posibilitatea unei relaxări fiscale pe măsură ce situația bugetară va permite acest lucru.

Mureșan susține că România nu are nevoie, în această etapă, de noi creșteri ale taxelor, impozitelor sau TVA. Poziția exprimată de acesta este legată de necesitatea de a continua măsurile referitoare la cheltuielile statului și la situația bugetară.

„Situația pe care o avem astăzi, după guvernarea lui Ilie Bolojan, este mai bună decât cea pe care a găsit-o el. Economia României este mai solidă și nu avem nevoie de noi creșteri de taxe, impozite sau TVA”, afirmă europarlamentarul.

În același mesaj, Siegfried Mureșan spune că reducerea risipei și controlul cheltuielilor publice ar trebui să continue, iar eventualele măsuri de relaxare fiscală să fie analizate în funcție de evoluția situației bugetare.

În ceea ce privește TVA, Mureșan își formulează explicit obiectivul: revenirea la cota de 19%, însă nu imediat și fără raportare la situația financiară a statului. El leagă această eventuală măsură de momentul în care România va avea suficiente resurse bugetare pentru a o permite.

„Trebuie să continuăm să punem ordine în cheltuielile statului, să reducem risipa, iar pe măsură ce situația bugetară ne va permite, să discutăm despre relaxarea măsurilor fiscale”, a transmis Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul revine asupra poziției sale privind TVA și precizează că obiectivul este clar, dar condiționat de posibilitățile bugetare ale României. „În cazul TVA, am spus foarte clar: obiectivul trebuie să fie revenirea la 19% de îndată ce ne permitem acest lucru.”

Declarațiile lui Siegfried Mureșan pun astfel accentul pe menținerea măsurilor de disciplină bugetară, reducerea risipei și o eventuală relaxare fiscală în momentul în care evoluția finanțelor publice va permite acest lucru.