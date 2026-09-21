Siegfried Mureșan cere continuarea reformelor în România: Sunt necesare pentru a ne asigura că nu pierdem fondurile europene din PNRR

Siegfried Mureșan a transmis un mesaj pe Facebook în care a prezentat principalele priorități pe care, în opinia sa, ar trebui să le conțină viitorul program de guvernare al României.

Europarlamentarul consideră că România are nevoie de o guvernare competentă, orientată spre interesul oamenilor. În acest context, el a enumerat trei direcții pe care le consideră necesare pentru viitoarea guvernare: continuarea reformelor, reducerea deficitului și a risipei, precum și întărirea siguranței oamenilor.

Prima prioritate menționată de Siegfried Mureșan este continuarea reformelor. Acesta consideră că reformele sunt necesare pentru modernizarea României, dar și pentru ca țara să nu piardă fondurile europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În opinia lui, viitorul program de guvernare trebuie să păstreze direcția reformelor și să asigure îndeplinirea obiectivelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„România are nevoie de o guvernare competentă, în interesul oamenilor. De aceea, din prioritățile viitorului program de guvernare nu trebuie să lipsească: Continuarea reformelor. Reformele sunt necesare pentru modernizarea României, dar și pentru a ne asigura că nu pierdem fondurile europene din PNRR”, a scris el pe Facebook.

O altă prioritate indicată de Mureșan în mesajul publicat pe Facebook este reducerea deficitului și a risipei. Potrivit acestuia, România trebuie să continue drumul început în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice. El consideră că existența unor finanțe publice sănătoase este necesară pentru ca statul să dispună de bani pentru investiții și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor.

Astfel, reducerea deficitului și limitarea risipei sunt prezentate drept condiții pentru asigurarea resurselor necesare atât investițiilor, cât și majorărilor sustenabile ale veniturilor.

„Reducerea deficitului și a risipei. Trebuie să continuăm drumul început. Doar cu finanțe publice sănătoase putem avea bani pentru investiții și pentru creșteri sustenabile ale salariilor și pensiilor”, a mai scris el.

A treia direcție indicată de Siegfried Mureșan este întărirea siguranței oamenilor. Acesta a făcut referire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, pe care îl consideră un argument pentru importanța investițiilor în securitatea și apărarea României.

În acest context, Mureșan a menționat cele 16,7 miliarde de euro disponibile României prin SAFE. Potrivit acestuia, aceste fonduri trebuie utilizate integral.

„Întărirea siguranței oamenilor. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne arată cât de important este să investim în securitatea și apărarea României. Trebuie să folosim integral cele 16,7 miliarde de euro pe care le avem la dispoziție prin SAFE. Vrem ca România să aibă un guvern competent, care să continue reformele, să gestioneze responsabil banii publici și să apere interesele țării în plan intern și european”, a conchis el.

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