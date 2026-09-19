Petrișor Peiu avertizează asupra declinului industriei: Atunci când se face calculul câți bani a încasat România de la UE să nu uităm că jumătate au plecat imediat în alte state UE
SURSA FOTO: Inquam Photos, Sabin Cîrstoveanu - Petrisor Peiu
Petrișor Peiu atrage atenția asupra scăderii producției industriale din România și critică politica energetică promovată în ultimii ani. Potrivit acestuia, producția industrială a înregistrat scăderi în fiecare lună din acest an față de perioadele similare din 2025, iar diferențele s-au accentuat treptat.
Peiu: Producția industrială a scăzut în fiecare lună
Petrișor Peiu susține că evoluția industriei este efectul politicilor energetice promovate la nivel european și în România.
„Efectul criminal al politicii energetice a Comisiei von der Leyen, amplificat de slugărnicia extremă a guvernului de la București:
Producția industrială a României a scăzut în fiecare lună din acest an față de luna similară de anul trecut, scăderile fiind amplificate de la lună la lună, de la -1,9% în februarie până la -6,3% în iulie.”
Peiu compară nivelul actual al producției industriale și cu cel înregistrat în urmă cu cinci ani.
„Față de iulie 2021 (anul în care guvernul Cîțu a început demolarea sistematică a energeticii naționale), producția industrială a țării a scăzut la 91,5%. O scădere a industriei cu 8,5% într-un asemenea interval înseamnă o adevărată prăbușire. Prima consecință este emigrarea masivă a specialiștilor industriali în alte țări. A doua consecință este creșterea deficitului comercial.”
Petrișor Peiu, despre banii primiți de România de la UE
În același context, Petrișor Peiu vorbește despre fondurile încasate de România de la Uniunea Europeană și despre sumele plătite de țara noastră.
„Atunci când se face calculul câți bani a încasat România de la UE (116 miliarde de euro primiți și 40 de miliarde de euro plătiți, deci o diferență de 76 de miliarde de euro), să nu uităm că jumătate din cei 76 de miliarde de euro au plecat imediat în alte state UE ca plată a echipamentelor, materiilor prime și tehnologiei din proiectele europene, lucruri pe care noi nu le mai producem aici. Atât a plătit România pentru politica energetică a guvernelor Cîțu, Ciucă, Ciolacu și Bolojan. În caz că se caută vinovați, putem încerca și cu miniștrii energiei din această perioadă.”
Comparație cu alte state europene
Petrișor Peiu prezintă și o comparație între evoluția industriei din România și cea din alte state europene.
„Sunt unii care stau chiar mai rău decât noi: Bulgaria -14%, Belgia -12%, Estonia -11% și Germania -9,5%, dar asta nu e chiar o scuză.
Statele care și-au rezolvat problema energetică au, însă, o industrie în expansiune: Polonia are +17% față de 2021, Franța are +3%, Cehia +3%, Danemarca +36%, Olanda +7%, Spania +4%.”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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