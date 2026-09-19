TOP 10 castele de vizitat în această toamnă! Trebuie văzute măcar o dată în viață

SURSA FOTO: Dreamstime - Château de Vizille 02, lângă Grenoble, Franța, unul dintre cele mai prestigioase castele din regiunea franceză Dauphiné.

Toamna poate fi momentul perfect pentru o escapadă într-un loc cu povești vechi de sute de ani. Un nou clasament ne arată care sunt castelele și palatele europene care îi atrag cel mai mult pe turiști. Printre ele se află și un celebru castel din România.

Castelele și palatele europene revin în centrul atenției turiștilor în această toamnă, pe măsură ce călătoriile sunt tot mai mult legate de istorie, cultură și patrimoniu. Un nou clasament realizat pe baza recenziilor Google ne arată care sunt obiectivele care atrag cel mai mult atenția călătorilor în 2026, iar România este prezentă în top 10.

Datele sunt susținute și de analiza realizată de compania de turism TUI Musement. Potrivit rezultatelor, 94% dintre oameni se declară interesați sau foarte interesați să aibă parte de experiențe legate de istorie, cultură și patrimoniu în timpul următorului city break.

În același timp, opt din zece respondenți afirmă că au vizitat cel puțin un monument sau un obiectiv turistic aflat în apropierea locuinței lor.

Pornind de la acest interes, TUI Musement a realizat un clasament al celor mai populare 30 de castele și palate din Europa pentru 2026. Analiza s-a bazat pe recenziile acumulate pe Google și a comparat volumul acestora din 2023 și 2026, pentru a observa cum s-a modificat poziția obiectivelor turistice în ultimii ani.

Spania este țara cel mai bine reprezentată în clasament, cu șase dintre cele 30 de castele și palate incluse. Două dintre acestea, Alhambra din Granada și Palatul Regal din Madrid, se află în primele zece poziții.

Castelul din Praga ocupă în continuare prima poziție în clasament. Obiectivul a acumulat 199.000 de recenzii, cu 31% mai multe decât în 2023, și este unul dintre cele mai mari complexe palatine din lume. Vizitatorii pot descoperi într-un singur loc secole de istorie, iar biletul permite accesul la obiective precum Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și Strada de Aur.

Pe locul al doilea se află Palatul Buckingham, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Londrei și una dintre cele trei reședințe oficiale ale monarhiei britanice. Mii de vizitatori urmăresc anual ceremonia zilnică de schimbare a gărzii, iar în timpul verii există și posibilitatea de a vizita interiorul clădirii și saloanele sale oficiale.

Palatul Schönbrunn din Viena ocupă locul al treilea, după ce a urcat două poziții față de clasamentul din 2023. În 2026, palatul marchează 30 de ani de la includerea sa în Patrimoniul Mondial UNESCO. Vizita oferă acces la o istorie bogată și la moștenirea imperială care a contribuit la modelarea istoriei Austriei de-a lungul secolelor.

Pe locul al patrulea se află Palatul de la Versailles, unul dintre locurile esențiale pentru înțelegerea istoriei Franței și fosta reședință a regilor francezi. Complexul este cunoscut pentru Galeria Oglinzilor, apartamentele regale și grădinile sale vaste și atent întreținute. Vizitatorii pot descoperi aici perioada absolutismului lui Ludovic al XIV-lea, căderea monarhiei și momentul semnării Tratatului de la Versailles, care a pus capăt Primului Război Mondial.

Castelul Wawel din Cracovia se află pe poziția a cincea. Obiectivul a coborât două locuri față de 2023, însă rămâne una dintre principalele atracții culturale ale Europei. Fosta reședință și loc de încoronare a regilor Poloniei găzduiește, la baza sa, celebra statuie a „Vizuinii Dragonului”, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului.

Alhambra din Granada ocupă locul al șaselea. Complexul impresionant de palate, grădini și fortărețe a fost, în trecut, reședința sultanilor din dinastia Nasridă și, ulterior, a regilor Castiliei. Printre principalele obiective se numără Palatele Nazride, Generalife, Alcazaba și Palatul lui Carol al V-lea.

Pe locul al șaptelea se află Palatul Regal din Madrid, care a urcat o poziție față de clasamentul din 2023. Numărul recenziilor de pe Google a crescut cu 47% față de 2023. Palatul continuă să găzduiască recepții și evenimente oficiale ale casei regale, însă turiștii pot vizita mai multe dintre spațiile sale, printre care Sala Tronului, Salonul Gasparini și capela regală.

Pe locul al optulea revine Turnul Londrei, unul dintre cele mai cunoscute obiective istorice ale capitalei britanice. Fortăreața a fost martora unor evenimente care au marcat istoria Angliei, inclusiv execuția Annei Boleyn și dispariția fraților – prințul Eduard al V-lea și ducele de York. Astăzi, complexul adăpostește celebrele Bijuterii ale Coroanei și este păzit atât de tradiționalii „Yeoman Warders”, gardienii turnului, cât și de corbi, considerați de unii drept protectorii fortăreței.

Castelul Neuschwanstein, aflat în Alpii Bavarezi, a urcat pe locul al nouălea, pe fondul unei creșteri semnificative a numărului de recenzii. Castelul cu aspect de basm îi poartă pe vizitatori în lumea regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, cunoscut drept „Regele Nebun” sau „Regele Lebădă”, și în universul fascinației sale pentru artă, arhitectură și legende medievale.

Topul primelor zece este completat de România, prin Castelul Bran, cunoscut în întreaga lume și sub numele de „Castelul lui Dracula”. Situat în Transilvania, Castelul Bran reprezintă una dintre atracțiile europene asociate cu misterul și supranaturalul. Dincolo de mitul lui Dracula, însă, fortăreața oferă acces la secole de istorie românească, de la rolul său de fortăreață de frontieră până la perioada în care a servit drept reședință regală.