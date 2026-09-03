Google lansează Gemini 3.8 Flash, un nou model AI cu performanțe îmbunătățite

Google accelerează cursa în domeniul inteligenței artificiale și lansează un nou model Gemini, la mai puțin de o lună după versiunea precedentă. Compania promite performanțe superioare în programare, raționament complex și sarcini autonome.

Gigantul american Google a lansat, la mai puțin de o lună de la versiunea precedentă, un nou model de inteligență artificială (IA, artificial intelligence, AI), Gemini 3.8 Flash. Compania susține că acesta aduce îmbunătățiri importante în mai multe domenii, în special în programare, sarcini bazate pe agenți și procese complexe de raționament.

Potrivit Google, Gemini 3.8 Flash este „cel mai inteligent model al nostru pentru muncă” și oferă progrese semnificative față de versiunea 3.7 Flash. Noul model este conceput pentru a gestiona mai eficient sarcinile care presupun mai multe etape de raționament, inclusiv în domenii specializate.

Pentru a-și susține afirmațiile, Google a publicat rezultatele mai multor teste sintetice. Compania susține că, în anumite situații, Gemini 3.8 Flash ajunge să se apropie de nivelul de performanță al modelelor sale flagship, în ciuda faptului că este o versiune orientată către eficiență și viteză.

Google explică faptul că, în cazul sarcinilor complexe, noul model poate manifesta un nivel mai ridicat de „diligență”, efectuând pași suplimentari de raționament și utilizând instrumentele disponibile în mod repetat, atunci când acest lucru este necesar pentru rezolvarea unei probleme.

Modelul poate utiliza, de asemenea, un număr mai mare de tokeni pentru a-și maximiza performanța. Potrivit companiei, acest comportament este întâlnit în special atunci când este setat la niveluri mai ridicate de efort de raționament, ceea ce îi permite să aloce mai multe resurse problemelor dificile.

Cele mai recente informații de care dispune Gemini 3.8 Flash datează din martie 2026. În cazul anumitor subiecte, însă, baza de informații a modelului este mult mai veche, unele date nefiind actualizate din ianuarie 2015. Noul model a fost deja integrat în aplicația Gemini pentru abonații planurilor AI Pro și Ultra, precum și în Gemini pentru Google Sheets, extinzând astfel accesul la noile sale funcții.

Până la sfârșitul anului, Google oferă modelul la un preț promoțional de 0,75 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 3,75 dolari pentru un milion de tokeni generați.

Gemini Flash a primit trei actualizări în ultimele trei luni, ceea ce evidențiază ritmul accelerat în care Google își dezvoltă și îmbunătățește modelele de inteligență artificială.