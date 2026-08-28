Google elimină în Europa retrogradarea site-urilor începând de duminică, 30 august

Google schimbă regulile pentru site-urile din Europa, după ce Comisia Europeană a analizat efectele politicii sale anti-spam asupra editorilor. Începând cu data de 30 august 2026, măsurile de retrogradare nu se vor mai aplica utilizatorilor din Spațiul Economic European (SEE).

Gigantul american Alphabet, compania-mamă a Google, a anunțat că își va modifica politica privind mesajele spam în Europa, ca răspuns la îngrijorările exprimate de Uniunea Europeană. Schimbarea vine după ce Google a intrat în atenția autorităților europene, care au analizat dacă regulile companiei ar putea afecta editorii și dacă situația ar putea duce, în cele din urmă, la aplicarea unei amenzi.

Comisia Europeană a început să analizeze situația după ce mai mulți editori s-au plâns de politica Google referitoare la publicarea pe un site a unor pagini create de terți. Practica urmărește exploatarea semnalelor de clasare ale site-ului gazdă pentru a obține poziții mai bune în rezultatele căutărilor și este cunoscută drept „SEO parazit”.

Potrivit autorităților de la Bruxelles, monitorizările efectuate au indicat că politica Google privind spamul poate duce la retrogradarea site-urilor de știri și a altor tipuri de conținut în rezultatele motorului de căutare. Problema apare în special atunci când publicațiile includ pe propriile site-uri conținut furnizat de parteneri comerciali.

Google a anunțat că, începând cu 30 august, măsurile de retrogradare aplicate site-urilor nu vor mai viza utilizatorii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și din Islanda, Norvegia și Liechtenstein, țări care fac parte din Spațiul Economic European (SEE). Compania americană a precizat însă că politica va rămâne neschimbată în afara SEE.

Practicile contestate au determinat Comisia Europeană, în calitate de autoritate de concurență a Uniunii Europene, să deschidă o investigație în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA). Legislația europeană urmărește să limiteze abuzurile de poziție dominantă ale marilor companii din industria tehnologică și să creeze condiții mai echitabile pentru concurență pe piața digitală.

Încălcarea prevederilor DMA poate avea consecințe financiare semnificative pentru companiile vizate. În cazul unor încălcări, autoritățile europene pot aplica amenzi de până la 10% din cifra de afaceri globală a companiei.