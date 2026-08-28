Bursele europene și americane au încheiat săptămâna pe creștere. Fed readuce în prim-plan riscul majorării dobânzilor

Bursele din Europa și Statele Unite au crescut vineri, în timp ce investitorii au analizat primul discurs susținut de Kevin Warsh de când a preluat conducerea Rezervei Federale a SUA. Avertismentele sale privind inflația au crescut așteptările pentru o posibilă majorare a dobânzilor, au susținut dolarul și au pus presiune pe aur.

Indicele FTSE 100 al Bursei de la Londra a avansat cu 0,3%, până la 10.824,26 puncte, înregistrând un câștig de 31,72 puncte în ultima ședință a săptămânii. Creșterea de vineri nu a fost însă suficientă pentru a împiedica indicele să încheie luna august în scădere.

FTSE 250, care urmărește companiile britanice cu capitalizare medie, a crescut cu 0,2%, până la 24.938,79 puncte. În schimb, indicele AIM All-Share a pierdut 0,2%, ajungând la 811,18 puncte.

Evoluția pozitivă a făcut parte dintr-o creștere mai amplă a piețelor. La Paris, CAC 40 a câștigat 1%, iar DAX 40 de la Frankfurt a avansat cu 0,8%.

Bursele americane erau, de asemenea, pe verde. Dow Jones Industrial Average creștea cu 0,4%, în timp ce S&P 500 și Nasdaq Composite avansau fiecare cu 0,5%, conform The Independent.

Atenția investitorilor s-a îndreptat către discursul președintelui Rezervei Federale a SUA, Kevin Warsh. Acesta a avertizat că inflația nu încetinește într-un mod suficient de clar.

Warsh a spus că oficialii trebuie să aibă încredere că inflația se îndreaptă în direcția dorită, în caz contrar banca centrală având în continuare „treabă de făcut”.

În primul său discurs de la preluarea conducerii Fed, în luna mai, acesta a reafirmat angajamentul pentru readucerea inflației la ținta de 2%, despre care a spus că rămâne fermă.

În același timp, Warsh consideră că economia americană pare să se fi consolidat, iar piața muncii este compatibilă cu ocuparea deplină. Situația este însă mai îngrijorătoare în ceea ce privește stabilitatea prețurilor.

Samuel Tombs, economist-șef pentru SUA la Pantheon Macroeconomics, a descris mesajul drept pragmatic, dar ușor înclinat către o politică monetară mai strictă.

După discurs, investitorii au ajuns să anticipeze o înăsprire a politicii monetare cu 53 de puncte de bază în următoarele 12 luni, față de 45 de puncte de bază anterior.

Pantheon Macroeconomics consideră în continuare că scenariul de bază este menținerea politicii monetare neschimbate pentru restul anului. Discursul lui Warsh a pus însă o presiune suplimentară asupra acestei prognoze.

Economiștii nu exclud o singură majorare de 25 de puncte de bază până în decembrie. Pentru anul viitor, aceștia anticipează în continuare o relaxare a politicii monetare, pe măsură ce economia încetinește după stimulentele fiscale din prima jumătate a anului 2026, iar presiunile inflaționiste se reduc.

Randamentul titlurilor de stat americane pe doi ani a urcat la 4,30%, de la aproximativ 4,23% înaintea discursului.

Randamentul obligațiunilor pe zece ani se situa la 4,68%, comparativ cu 4,66% joi, dar sub nivelul de 4,70% atins înaintea declarațiilor. Pentru titlurile pe 30 de ani, randamentul era de 5,18%.

Mesajul transmis de Fed a susținut și moneda americană. Potrivit lui Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB, dolarul a fost moneda majoră cu cea mai bună evoluție a zilei.

Lira sterlină era cotată la 1,3560 dolari, față de 1,3588 dolari joi. Euro a coborât la 1,1603 dolari, de la 1,1650 dolari.

Față de yen, dolarul a ajuns la 160 de yeni, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni.

Aurul s-a numărat printre activele afectate cel mai puternic de perspectiva unei politici monetare mai restrictive. Metalul prețios era cotat la 4.540,70 dolari uncia, în scădere de la 4.597,90 dolari.

Petrolul Brent a coborât, la rândul său, la 88,06 dolari pe baril, de la 88,67 dolari în ședința precedentă.

Noi semnale privind presiunile asupra prețurilor au venit vineri și din Europa.

În Spania, rata anuală a inflației a accelerat în august la 4,5%, cel mai ridicat nivel din 2023. În Franța, inflația a urcat la 2,7%, atingând cea mai mare valoare din luna mai.

Datele vin într-un moment în care investitorii urmăresc atent evoluția prețurilor și perspectivele dobânzilor pe marile piețe internaționale.

La Londra, companiile din industria apărării s-au aflat printre cele mai slabe acțiuni din FTSE 100, pe fondul incertitudinilor privind planurile Guvernului britanic pentru cheltuielile militare.

Babcock International a pierdut 2,4%, iar BAE Systems a coborât cu 2,3%.

Incertitudinea este legată de posibilitatea ca autoritățile britanice să amâne atingerea obiectivului privind cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB până în 2030. Deciziile mai ample privind majorarea bugetului pentru apărare ar putea fi amânate până la o analiză a cheltuielilor Trezoreriei de anul viitor.

În FTSE 250, compania de recrutare Hays a crescut cu 5,1% după ce Panmure Liberum și-a îmbunătățit recomandarea pentru acțiuni la „cumpărare”. XP Power a pierdut, în schimb, 4,1%.