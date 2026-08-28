Dobânzile din SUA rămân sub lupă. Fed vrea noi dovezi că inflația încetinește
Clădirea FED din Washington / SURSA FOTO: Dreamstime
Dobânzile din Statele Unite continuă să frâneze economia și să contribuie la reducerea inflației, potrivit președintei Rezervei Federale din Boston, Susan Collins. Oficialul Fed consideră însă că evoluția viitoare a politicii monetare va depinde de noile date privind prețurile și piața muncii.
Susan Collins consideră că dobânzile continuă să frâneze economia SUA
Susan Collins, președinta Rezervei Federale din Boston, consideră că actualul nivel al dobânzilor este în continuare „ușor restrictiv” pentru economia americană.
Declarația a fost făcută joi, în cadrul reuniunii economice anuale organizate de Rezerva Federală din Kansas City la Jackson Hole, Wyoming.
Potrivit oficialului Fed, efectele dobânzilor ridicate sunt vizibile în special în cazul companiilor mai mici și pe piața imobiliară, transmite Bloomberg.
Collins a descris în același timp cele mai recente informații privind inflația drept mixte. Rata generală a fost puțin mai ridicată decât anticipase, însă componentele indicatorului au fost mai apropiate de evoluția la care se aștepta.
Inflația din SUA a ajuns la 3,7% în iulie
Indicatorul de inflație preferat de Rezerva Federală a crescut cu 3,7% în perioada de 12 luni încheiată în iulie.
Inflația de bază, din care sunt eliminate prețurile alimentelor și energiei, a avansat cu 3,3%.
Începând de luna viitoare, Biroul de Analiză Economică al SUA va modifica metodologia prin care sunt măsurate prețurile pentru anumite categorii. Susan Collins consideră schimbarea utilă și nu vede momentul ales pentru introducerea acesteia drept unul neobișnuit.
Datele privind inflația rămân importante pentru următoarele decizii ale Rezervei Federale, mai ales în condițiile în care banca centrală încearcă să readucă inflația către obiectivul de 2%.
Fed a menținut dobânzile neschimbate în iulie
Oficialii Rezervei Federale au decis în iulie să păstreze dobânzile neschimbate. Trei membri s-au opus deciziei și au susținut o majorare cu 0,25 puncte procentuale.
Susan Collins, care în acest an nu are drept de vot în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă, a susținut decizia de menținere a dobânzilor.
Continuarea acestei poziții va depinde însă de apariția unor dovezi suplimentare că inflația încetinește. Collins urmărește inclusiv posibilitatea apariției unor noi șocuri asupra ofertei și eventualele semnale că presiunile inflaționiste devin mai persistente.
Noile tarife vamale sau o deteriorare a situației din Orientul Mijlociu ar putea, de asemenea, să determine o reevaluare a perspectivelor sale privind inflația.
Următoarea decizie a Fed va fi luată în septembrie
Rezerva Federală va primi noi date despre piața muncii și inflația din august înaintea următoarei reuniuni de politică monetară, programată pentru 15 și 16 septembrie.
Atenția investitorilor se îndreaptă însă mai întâi către reuniunea de la Jackson Hole. Președintele Fed, Kevin Warsh, urmează să susțină vineri discursul principal al evenimentului.
Poziția sa este urmărită îndeaproape după ce a oferit până acum puține detalii despre propria evaluare a economiei americane, situație care a generat incertitudine în rândul investitorilor și economiștilor.
Susan Collins consideră însă că încrederea în banca centrală americană rămâne solidă. În opinia sa, indicatorii privind așteptările inflaționiste continuă să fie compatibili cu obiectivul Fed de 2%.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.