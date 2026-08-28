Dobânzile din SUA rămân sub lupă. Fed vrea noi dovezi că inflația încetinește

Dobânzile din Statele Unite continuă să frâneze economia și să contribuie la reducerea inflației, potrivit președintei Rezervei Federale din Boston, Susan Collins. Oficialul Fed consideră însă că evoluția viitoare a politicii monetare va depinde de noile date privind prețurile și piața muncii.

Susan Collins, președinta Rezervei Federale din Boston, consideră că actualul nivel al dobânzilor este în continuare „ușor restrictiv” pentru economia americană.

Declarația a fost făcută joi, în cadrul reuniunii economice anuale organizate de Rezerva Federală din Kansas City la Jackson Hole, Wyoming.

Potrivit oficialului Fed, efectele dobânzilor ridicate sunt vizibile în special în cazul companiilor mai mici și pe piața imobiliară, transmite Bloomberg.

Collins a descris în același timp cele mai recente informații privind inflația drept mixte. Rata generală a fost puțin mai ridicată decât anticipase, însă componentele indicatorului au fost mai apropiate de evoluția la care se aștepta.

Indicatorul de inflație preferat de Rezerva Federală a crescut cu 3,7% în perioada de 12 luni încheiată în iulie.

Inflația de bază, din care sunt eliminate prețurile alimentelor și energiei, a avansat cu 3,3%.

Începând de luna viitoare, Biroul de Analiză Economică al SUA va modifica metodologia prin care sunt măsurate prețurile pentru anumite categorii. Susan Collins consideră schimbarea utilă și nu vede momentul ales pentru introducerea acesteia drept unul neobișnuit.

Datele privind inflația rămân importante pentru următoarele decizii ale Rezervei Federale, mai ales în condițiile în care banca centrală încearcă să readucă inflația către obiectivul de 2%.

Oficialii Rezervei Federale au decis în iulie să păstreze dobânzile neschimbate. Trei membri s-au opus deciziei și au susținut o majorare cu 0,25 puncte procentuale.

Susan Collins, care în acest an nu are drept de vot în Comitetul Federal pentru Piața Deschisă, a susținut decizia de menținere a dobânzilor.

Continuarea acestei poziții va depinde însă de apariția unor dovezi suplimentare că inflația încetinește. Collins urmărește inclusiv posibilitatea apariției unor noi șocuri asupra ofertei și eventualele semnale că presiunile inflaționiste devin mai persistente.

Noile tarife vamale sau o deteriorare a situației din Orientul Mijlociu ar putea, de asemenea, să determine o reevaluare a perspectivelor sale privind inflația.

Rezerva Federală va primi noi date despre piața muncii și inflația din august înaintea următoarei reuniuni de politică monetară, programată pentru 15 și 16 septembrie.

Atenția investitorilor se îndreaptă însă mai întâi către reuniunea de la Jackson Hole. Președintele Fed, Kevin Warsh, urmează să susțină vineri discursul principal al evenimentului.

Poziția sa este urmărită îndeaproape după ce a oferit până acum puține detalii despre propria evaluare a economiei americane, situație care a generat incertitudine în rândul investitorilor și economiștilor.

Susan Collins consideră însă că încrederea în banca centrală americană rămâne solidă. În opinia sa, indicatorii privind așteptările inflaționiste continuă să fie compatibili cu obiectivul Fed de 2%.