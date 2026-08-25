Dolarul câștigă teren în contextul tensiunilor geopolitice. Moneda SUA se apreciază față de toate valutele din G10

Dolarul american s-a apreciat luni, după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat o campanie pentru izolarea Iranului de sistemul financiar global. Mesajul Washingtonului a readus în atenție rolul central al dolarului în comerțul internațional și a crescut cererea pentru moneda americană ca activ de refugiu.

Bloomberg Dollar Spot Index, care urmărește evoluția monedei americane în raport cu un coș de valute importante, a avansat cu aproximativ 0,2%. Dolarul a câștigat teren față de toate celelalte monede din Grupul celor 10 economii dezvoltate, înregistrând cea mai bună ședință din ultimele două săptămâni.

Mișcarea a venit după declarațiile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, privind măsurile pregătite împotriva Iranului, transmite Bloomberg.

Oficialul american a anunțat o campanie fără precedent pentru izolarea Iranului și a avertizat că statele care continuă să facă afaceri cu Teheranul riscă, la rândul lor, sancțiuni americane.

Andrew Hazlett, trader pe piața valutară la Monex Inc., consideră că mesajul potrivit căruia Statele Unite sunt pregătite să excludă Iranul și aliații săi din sistemul dolarului reafirmă poziția dominantă a monedei americane în comerțul mondial. În același timp, incertitudinea privind entitățile și statele care ar putea fi afectate de sancțiuni stimulează cererea pentru dolar ca activ de refugiu.

Evoluția de luni marchează o revenire pentru moneda americană după scăderea puternică din săptămâna precedentă.

Presiunile asupra dolarului au apărut după ce Trezoreria SUA a anunțat intenția de a majora răscumpărările de obligațiuni. În același timp, îngrijorările privind perspectivele fiscale ale Statelor Unite și incertitudinile politice au afectat sentimentul investitorilor.

O parte dintre aceștia au căutat alternative la moneda americană, iar această tendință a contribuit inclusiv la creșterea unor active precum aurul.

În contextul planurilor Trezoreriei privind răscumpărările de obligațiuni, Luis Oganes, șeful departamentului de cercetare macroeconomică globală de la JPMorgan Chase, păstrează o poziție neutră față de dolar.

Echipa băncii nu mizează pe continuarea scăderii monedei americane de la nivelurile actuale. Unul dintre motive este posibilitatea ca Rezerva Federală să majoreze în continuare dobânzile. O asemenea decizie ar putea susține dolarul.

Sentimentul investitorilor față de moneda americană începuse însă să se deterioreze chiar înainte de anunțurile Trezoreriei.

Așteptările privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală s-au diminuat în acest an, ceea ce a redus o parte din sprijinul de care beneficia dolarul pe piețele financiare.

Datele publicate de Commodity Futures Trading Commission arată că traderii necomerciali și-au redus în ultimele săptămâni pozițiile care mizau pe aprecierea dolarului.

Declarațiile privind izolarea financiară a Iranului au schimbat însă temporar direcția pieței. Amenințarea excluderii Teheranului și a partenerilor săi din sistemul financiar dominat de dolar a evidențiat din nou importanța monedei americane în tranzacțiile internaționale și a stimulat cererea pentru aceasta într-un context geopolitic incert.