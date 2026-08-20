Pragul pe care SUA nu l-a mai atins niciodată. Datoria americană trece de 40.000 de miliarde de dolari

Datoria guvernului american a trecut pentru prima dată de pragul de 40.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor publicate miercuri de Ministerul Finanțelor. Depășirea acestui nivel are loc pe fondul majorării costurilor de împrumut ale Statelor Unite.

După ultima emisiune de obligațiuni realizată marți, datoria Trezoreriei americane a ajuns la 40.047 miliarde de dolari. Creșterea este alimentată atât de împrumuturile asociate sistemelor de sănătate și asigurări sociale, cât și de dobânzile achitate de stat.

Nivelul actual este mai ridicat decât estimările formulate anterior. Biroul Congresului pentru Buget (CBO) anticipa până acum că datoria guvernului federal urma să ajungă la aproximativ 39.400 de miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an.

Evoluția are loc într-o perioadă în care piețele sunt preocupate de persistența inflației, în special pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii puternice a prețurilor la energie, potrivit datelor oferite de AFP.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe termen lung, cu scadența la 30 de ani, a ajuns marți la cel mai ridicat nivel din 2007. Creșterea randamentelor majorează costurile suportate de stat pentru refinanțarea datoriei și contribuie, la rândul său, la accentuarea gradului de îndatorare.

Ministerul Finanțelor a intervenit miercuri pe piață, anunțând răscumpărări mai ample de obligațiuni pe termen lung, măsură care urmează să înceapă din septembrie. Anunțul a contribuit la calmarea investitorilor și a determinat o reducere a ratelor dobânzilor.

„Este bine cunoscut faptul că statul federal înregistrează un ritm de creștere a deficitului care nu este sustenabil”, a declarat Jessica Riedl, specialistă în buget la Brookings Institution.

Datoria SUA s-a majorat de peste două ori față de perioada crizei financiare din 2008 și reprezintă în prezent aproape 125% din produsul intern brut al Statelor Unite.

În trecut, deficitele cuprinse între 3% și 4% din PIB reprezentau un motiv de preocupare pentru piețele financiare. Jessica Riedl a subliniat însă că deficitul american se apropie în prezent de niveluri cuprinse între 6% și 7% din PIB. „Acest lucru a sporit nervozitatea piețelor”, a adăugat ea.

Donald Trump a promis, pe parcursul celor două mandate ale sale, reducerea cheltuielilor guvernamentale și diminuarea deficitului anual. Ministrul Finanțelor, Scott Bessent, a declarat că obiectivul administrației este reducerea deficitului american la 3% din PIB.

Deficitul s-a adâncit însă în ultimele luni, în special ca urmare a rambursării unor taxe vamale către companii, după anularea acestora de către Curtea Supremă în februarie.

Reducerile de impozite au contribuit, de asemenea, la creșterea necesarului de finanțare al guvernului. La acestea s-au adăugat cheltuielile militare, inclusiv cele asociate conflictului cu Iranul, care au presupus alocarea unor sume importante.

Evoluția datoriei publice americane este urmărită atent de investitori, în condițiile în care nivelul acesteia este influențat atât de deficitul bugetar, cât și de costurile de finanțare ale statului. Analiștii subliniază că nu există un nivel al datoriei publice raportat la PIB care să declanșeze automat o criză.

Pragul de 40.000 de miliarde de dolari este depășit astfel într-un moment în care datoria federală, deficitul bugetar și costurile de împrumut se află simultan la niveluri ridicate, iar evoluția randamentelor obligațiunilor continuă să influențeze cheltuielile guvernului american.